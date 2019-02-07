欧盟成员国就北溪2线管道达成一致

（德国之声中文网）有关俄德天然气管道北溪2线的建设争议中，欧盟成员国达成妥协。外交圈中传出消息，在布鲁塞尔达成的方案是：通过修订欧盟的天然气法规，对该项目制定更严格的规定。但同时确保这一造价数十亿欧元的项目本身不会受到威胁。

最后一点是德国政府特别坚持的。德国原本希望避免对"天然气法规"进行较大的修订，但在法国改变政策路线后，德国不得不接受谈判。

默克尔：这是很好的一天

德国总理默克尔评价说，德、法所达成的一致是双方共同的成功。"这是很好的一天，没有德法合作就不会实现。"

巴黎爱丽舍宫也对德法妥协表示欢迎。法国政府圈传出消息称，德国接受修订欧盟天然气法规，从而"由欧洲来控制"管道。该管道将把俄罗斯天然气运往德国。

法国意外转向

此前，法国原本是反对修订天然气法规的，后来出人意料地转换阵营，支持修订该法规。支持一方的理由是，该管道不必要地增加了欧洲在能源政策方面对俄罗斯的依赖，同时，该管道还损害了东欧的欧盟成员国以及伙伴国如乌克兰的利益。

地圖：北溪和北溪2號天然氣管道線路

迄今为止，俄罗斯天然气是经由东欧向西输送的。乌克兰、波兰等国由此赚取所谓的"管道过境费"，金额巨大。波兰原本希望对天然气法规进行极为严格的修订，以便能阻止已经在建的俄罗斯至德国管道项目。

每年550亿立方米天然气

北溪2线管道每年将从俄罗斯经波罗的海向德国输送最多达550亿立方米的天然气，而无须取道乌克兰或波兰。2018年底，总长1200公里的管道已经铺设了370公里。