 欧盟想迫使俄罗斯为乌克兰战后重建买单 | 经济纵横 | DW | 01.12.2022

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经济纵横

欧盟想迫使俄罗斯为乌克兰战后重建买单

在西方对俄罗斯实施制裁后，俄罗斯央行在世界各地约3000亿欧元的外汇储备被冻结。欧盟希望以此来迫使莫斯科为乌克兰的战后重建买单。欧委会称，俄罗斯的侵略战争已给乌克兰造成了6000亿欧元的损失。

欧盟委员会希望迫使俄罗斯向乌克兰支付战争赔偿金

欧盟委员会希望迫使俄罗斯向乌克兰支付战争赔偿金

（德国之声中文网）欧盟委员会希望利用俄罗斯央行的冻结资产，迫使俄罗斯在结束对乌克兰的战争后支付赔偿金。欧盟官员周三（11月30日）说，重新释放冻结的资金可能与包括俄罗斯赔偿在内的和平协议有关。

欧盟外交政策负责人博雷尔(Josep Borrell)也在欧洲安全与合作组织的部长级会议上表示，欧盟将确保俄罗斯为饱受战争蹂躏的乌克兰的重建买单。他说，他和欧盟成员国的外长们将探索所有的法律可能。

博雷尔称，自俄罗斯入侵乌克兰以来，欧盟已冻结了价值近200亿欧元的俄罗斯资产。西方的制裁还导致俄罗斯中央银行在世界各地高达3000亿欧元的外汇储备被冻结。

他也强调，这些资产目前是被冻结了，“但这和缉获、拿走这些资产有着很大区别”。

参加欧安组织会议的博雷尔（左）表示：冻结俄罗斯财产与缉获这些财产有很多大区别

参加欧安组织会议的博雷尔（左）表示：冻结俄罗斯财产与缉获这些财产有很多大区别

冯德莱恩希望管理被冻结的资金

联大紧急特别会议曾于11月14日通过决议，要求俄罗斯对乌克兰支付战争赔偿。决议也要求设立一个国际机制，以便就俄罗斯在乌克兰境内或针对乌克兰实施国际不法行为所造成的损害、损失或伤害进行赔偿。该决议不具有法律约束力，但具有政治影响力。

根据欧盟委员会的最新说法，冻结俄罗斯资产的收益（并非冻结资产本身）应用于乌克兰的重建。欧委会主席冯德莱恩表示，在短期内可以建立一个制度，管理和投资冻结的资金。

据法新社报道，瑞士银行周四（12月1日）表示，迄今已经冻结了总计75亿瑞士法郎（折合大约79亿美元）的俄罗斯资产。此外，瑞士当局也查封了15处俄罗斯房产。

瑞士一直是俄罗斯富人及其资产青睐之地，这位地处欧洲中心国家没有加入欧盟。传统上保持中立的瑞士在俄罗斯2月入侵乌克兰四天后，决定参与欧盟对莫斯科的制裁，要求其银行传递有关目标客户或公司的信息。

与欧盟的银行一样，瑞士的银行们被禁止接受来自俄罗斯国民或在俄人员、实体超过10万瑞士法郎的存款，并被要求申报所有超过这一数额的现有存款。目前，共461亿瑞士法郎的此类存款被申报。

在瑞士，目前就有近80亿美元的俄罗斯资产被冻结（资料图片）

在瑞士，目前就有近80亿美元的俄罗斯资产被冻结（资料图片）

对于俄罗斯寡头将有何影响？

据欧委会称，在没收、充公俄罗斯寡头财产的法律基础方面，也取得了进展。规避制裁，例如将资产转移给第三方，最近被列入欧盟的犯罪清单。下一步，欧委会应该能提出惩罚措施的标准。属于违反欧盟制裁规定者的游艇、直升机、房地产和艺术品今后应更容易被没收。

俄罗斯寡头目前已经被冻结的价值近190亿欧元的资产在多大程度上可能受影响，目前仍不清楚。上述条款不具有追溯力。

冯德莱恩表示，现在要与欧盟成员国及其国际合作伙伴来协调这些提议。她说，俄罗斯给乌克兰造成的损失估计为6000亿欧元。“俄罗斯及其寡头必须对乌克兰的损失进行赔偿，并承担重建国家的费用。”

冯德莱恩还代表欧委会建议设立一个专门的法庭，起诉与俄罗斯对乌战争有关的罪行。她说，俄罗斯入侵乌克兰，带来了死亡、破坏和无尽的痛苦，“我们准备与国际社会合作，为这个专门的法庭提供尽可能广泛的国际支持。”

乌克兰幸存者寻找失散的家人

欧盟的担忧

乌克兰代表此前就曾多次要求扣押俄罗斯国家的资产、提供给乌克兰用于国家重建。欧盟方面的上述建议并没有达到乌克兰方面的要求。

在欧洲，政治风险与法律困难并存。人们担心，俄罗斯、中国这样的国家会建立一个替代性的国际金融体系来应对财产没收的问题。

在目前的提案中，欧委会希望保留财产权和国家豁免权。后者是国际法的一项原则，保护一个国家免受其资产被剥夺的影响。

莫斯科方面表示，如果属于俄罗斯国家、俄罗斯公民的财产在欧盟被没收，将进行报复。

据俄罗斯塔斯社报道，该国外交部发言人扎哈罗娃（Maria Sacharowa）表示，如果俄罗斯国家、俄罗斯公民或企业的资产在欧盟被没收，俄罗斯将以“相应的反击措施”进行回应。

（德新社、法新社、联合国新闻）

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