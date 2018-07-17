 欧盟开征钢材保护性关税 | 经济纵横 | DW | 19.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

欧盟开征钢材保护性关税

欧盟委员会希望对各种进口钢铁征收保护性关税，以避免本土重工业受到廉价产品的冲击。但汽车工业已经对这一举措提出批评。

Symbolbild Stahl NEU (picture alliance/dpa/J. Lübke)

（德国之声中文网）从本周四起，欧盟开始对钢材加征特种税，以保护欧洲钢铁企业免受大量进口产品的冲击。这是欧盟委员会对特朗普对进口钢铝产品启动惩罚性关税后作出的回应。

德国的蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）,卢森堡的安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）以及奥地利的奥港联(Voestalpine)等钢铁企业担心，美国增收关税后会引发市场的混乱，大批中国产钢材会涌入欧洲市场。因为中国钢铁企业正在为原本计划出口美国的钢材寻找销路。

汽车工业表示不满

布鲁塞尔已经根据过去三年的平均进口量，为23种钢材制定了进口配额。超过配额的部分，将被征收25%的关税。不过，这一措施是临时性的，200天后将根据实施效果进行重新评估。德国钢铁业联合会对欧盟这一措施表示欢迎，但作为钢材买方的汽车工业则提出了批评。欧洲汽车工业联合会发表的一份声明称，欧盟的上述决定将对欧洲汽车的竞争力产生负面影响。他们认为，本已居高不下的欧洲钢材价格将会因此进一步升高。

Deutschland Audi Produktion im Werk Ingolstadt (Imago/S. Simon)

德国汽车工业反对欧盟增收保护性关税

位于慕尼黑的Ifo经济研究所也对欧盟的决定提出批评。该研究所认为，欧盟对钢铝产品增收保护性关税只能起到适得其反的效果。研究所外贸部主任费尔伯迈尔（ Gabriel Felbermayr）指出："这一举措同经济学层面的理性思维毫无关系，完全是欧洲钢铁业展开游说的结果。"他表示，欧盟的这一做法既是对世界贸易组织的削弱，也是对反特朗普贸易保护主义国际联盟的打击。

达扬 / 叶宣 （德新社，法新社）

 

相关内容

Schweiz | Hauptgebäude der WTO in Genf

中美WTO互告 世界经济动盪 17.07.2018

中国在WTO对美国两波关税措施提起诉讼后，美国也不甘示弱，对中国、欧盟和加拿大等也提出钢铝税诉讼。WTO有什麽影响？能调停「贸易战」吗？

Symbolbild Handelskrieg USA und EU

白宫擬开徵新关税 美逼盟国上谈判桌 19.07.2018

中美「贸易战」未歇，美国接连进行了几项贸易调查。若商务部认定影响国安并建议总统开徵关税。势必又将引起新的一波贸易争端。

USA Donald Trump und Xi Jinping

中美贸易战枪响 「关税战」正式开打 06.07.2018

中方反击势在必行，特朗普丝毫没有退缩，还计划把征税规模提升一千亿美元。世界两大经济体互不退让，会启动什么效应？专家警告，“历史教导我们，谁都无法赢得一场贸易战”，消费者和企业都将成为贸易战的输家。

Elon Musk, CEO SpaceX & Tesla Inc. (picture-alliance/AP Photo/J. Raoux)

"都是我的错"--口水战惹祸后，马斯克道歉

美国太空探索技术公司和特斯拉公司CEO马斯克近日在推特与一名泰国洞穴救援的参与者展开口水战。马斯克称不肯使用该公司潜艇的这名英国潜水员"恋童"，引起轩然大波。马斯克在周三公开道歉。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 