欧盟开征钢材保护性关税

（德国之声中文网）从本周四起，欧盟开始对钢材加征特种税，以保护欧洲钢铁企业免受大量进口产品的冲击。这是欧盟委员会对特朗普对进口钢铝产品启动惩罚性关税后作出的回应。

德国的蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）,卢森堡的安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）以及奥地利的奥港联(Voestalpine)等钢铁企业担心，美国增收关税后会引发市场的混乱，大批中国产钢材会涌入欧洲市场。因为中国钢铁企业正在为原本计划出口美国的钢材寻找销路。

汽车工业表示不满

布鲁塞尔已经根据过去三年的平均进口量，为23种钢材制定了进口配额。超过配额的部分，将被征收25%的关税。不过，这一措施是临时性的，200天后将根据实施效果进行重新评估。德国钢铁业联合会对欧盟这一措施表示欢迎，但作为钢材买方的汽车工业则提出了批评。欧洲汽车工业联合会发表的一份声明称，欧盟的上述决定将对欧洲汽车的竞争力产生负面影响。他们认为，本已居高不下的欧洲钢材价格将会因此进一步升高。

德国汽车工业反对欧盟增收保护性关税

位于慕尼黑的Ifo经济研究所也对欧盟的决定提出批评。该研究所认为，欧盟对钢铝产品增收保护性关税只能起到适得其反的效果。研究所外贸部主任费尔伯迈尔（ Gabriel Felbermayr）指出："这一举措同经济学层面的理性思维毫无关系，完全是欧洲钢铁业展开游说的结果。"他表示，欧盟的这一做法既是对世界贸易组织的削弱，也是对反特朗普贸易保护主义国际联盟的打击。

达扬 / 叶宣 （德新社，法新社）