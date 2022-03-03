欧盟开始评估乌克兰入盟申请

（德国之声中文网）本周一（3月7日），欧盟启动对乌克兰入盟申请的评估程序。不过，该国无法指望很快成为会员国--即使她能成功抵御俄罗斯的侵略。

具体而言，欧盟成员国大使会议商定，要求欧盟委员会首次对乌克兰、格鲁吉亚和摩尔多瓦的入盟申请及其候选国身份进行初步表态。

现有全部27个欧盟国家的元首和政府首脑将于本周四、五两天在现任欧盟轮值主席法国的凡尔赛峰会上讨论此议题。尤其是波兰和斯洛文尼亚等东欧国家敦促接纳乌克兰入盟。

俄罗斯入侵乌克兰后，乌克兰、格鲁吉亚和摩尔多瓦这3个前苏联加盟共和国正式申请加入欧盟。乌克兰总统泽连斯基甚至要求欧盟加快审批程序，从而能对莫斯科打出一张王牌。

不过，欧盟方面未这么做。按欧盟条约，候选国得满足一系列标准，从国家机构的稳定性和法治体系的运作以及市场经济的发达程度，涵盖广泛。

欧盟委员会做出的表态将最为关键：该机构负责详细评估申请，然后做出建议，给予某申请国以候选身份。接下来，在所有 27 个成员国同意后，才启动正式入盟谈判程序。

谈判程序一般持续多年，议题广泛，分成多个章节。候选国必须证明自己符合哥本哈根协议中确认的成员国标准。而满足相关标准通常需经全面改革，其中就包括打击腐败或司法系统改革。

即使成为入盟谈判对象，也并不意味着必定获得成员国身份。土耳其便为一例。该国于1999年底成为候选国，2005年10月启动入盟谈判 。2016 年，该国总统埃尔多安在图谋推翻他的未遂军事政变失败后实施大规模逮捕，欧盟据此中止该国入盟谈判程序。

另外，数个巴尔干国家也已获候选国身份多年。

（法新社）

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