欧盟开始对中国电动车加征临时关税

欧盟从7月4日起对中国制造的纯电动汽车实施临时关税，这将对中国电动车生产商产生重大影响。此举引发了欧盟内部的分歧与广泛讨论。

（德国之声中文网）欧盟从7月4日起对中国制造的纯电动汽车实施临时关税，最高税率可达37.6%。此举旨在应对中国政府对电动车制造商的大规模补贴，确保公平竞争环境。

临时关税措施

根据欧盟的规定，7月4日生效的临时关税将根据不同制造商的情况征收。上汽集团面临最高的37.6%关税，而吉利和比亚迪分别面临大约20%和17%的关税。这些关税将加在现有的10%进口税基础之上。

但7月4日生效的临时关税不意味着来自中国的纯电动汽车制造商需要马上支付关税。在11月4日欧盟最终确定关税之前，企业只需提供银行担保，确保在欧盟委员会决定最终关税之后可追溯征收。这同时也意味着，欧盟11月初确定最终关税后，也可能放弃追溯征收7月4日至11月4日之间产生的临时关税。最终结果如何，仍要看中欧双方谈判的最后结果。

中国商务部在周四（7月4日）的例行新闻发布会上表示，中欧双方已就电动汽车关税问题进行了多次技术层面的磋商。商务部发言人何亚东指出，中方希望欧盟在此问题上与中国相向而行，避免反补贴措施伤害中欧汽车产业的互利合作和共同发展。他还强调，希望欧方认真听取盟内呼声，理性、务实地与中方开展磋商。目前距终裁还有4个月的窗口期。

政策背景与影响

德国、法国和其他欧盟国家在关税问题上态度不一。德国出于与中国的深厚贸易关系，希望通过谈判解决问题。德国社民党籍总理肖尔茨（Olaf Scholz 社民党）和绿党籍经济部长哈贝克（Robert Habeck 绿党）等高官曾在访华时表达过这一立场。自民党籍的数字事务与交通部长维辛（Volker Wissing）日前也访问中国。德国大联合政府的各个党派代表都已经就欧盟关税问题与中方进行了接触。

与此相对照的是，法国、意大利和西班牙则坚决支持关税措施，认为应对不公平竞争至关重要。西班牙经济部表示：“如果我们的公司受到伤害且不能在公平条件下竞争，欧洲必须进行自我防卫。”

根据路透社的调查，包括希腊、捷克、爱尔兰和波兰在内的多个欧盟国家尚未决定是否支持关税措施。比利时和荷兰政府目前则处于过渡阶段。

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企业反应与潜在影响

德国汽车制造商协会（VDA）对关税提出警告，认为这将对德国汽车工业造成巨大损害，并导致中方采取报复措施，如对欧洲出口的高级轿车加征关税。宝马首席执行官奥利弗·齐普斯（Oliver Zipse）称这些关税为“死胡同”，认为它们将阻碍全球企业的发展，减缓欧洲的去碳化进程。

此外，中国政府还威胁对进口的欧洲豪华车加征关税，特别是对排量超过2.5升的车型。此举将直接影响到奔驰和保时捷等德国高端汽车制造商。这些潜在的报复措施使得欧盟内部对关税问题的讨论更加复杂化。

除了德国汽车制造商协会，特斯拉也宣布计划提高价格以应对关税带来的成本增加。其他制造商预计也将把部分额外成本转嫁给消费者。这些举措可能会影响到欧洲消费者的购买力和市场需求。

未来的预测

基尔世界经济研究所（IfW）和奥地利经济研究所（Wifo）等机构的研究表明，实施新的关税后，欧洲从中国进口的电动车将减少42%。尽管如此，欧洲电动车的价格只会略有上升，涨幅在0.3%到0.9%之间。这是因为减少的中国进口量将被欧洲生产商和其他第三国的进口所弥补。

研究还指出，随着欧盟关税的执行，中国市场上电动车的价格可能下降，而欧洲的电动车价格则会略有上升。短期内，这些影响可能更为显著。

中国已启动对欧洲猪肉、化学品和法国白兰地的反倾销调查，作为对欧盟关税措施的回应。中国领导人习近平与即将上任的欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔（Antonio Costa）通话，强调中欧关系的重要性。习近平表示，中国致力于发展中欧全面战略伙伴关系，希望通过对话解决分歧。

多名分析人士向路透社指出，欧盟的这一关税调查可能只是对华强硬立场的开始。布鲁塞尔在4月发布了一份712页的报告，详细记录了中国的国家干预和补贴，这显示出欧盟在应对中国问题上的决心。

分析人士认为，若欧盟成员国在接下来的投票中支持这些关税，可能会加剧中欧之间的贸易紧张关系。对此，欧盟希望通过这些措施推动中国在谈判中做出让步。然而，这一强硬立场也可能导致双方陷入更深的贸易冲突。

（综合报道）

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