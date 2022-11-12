欧盟建议中国一起出资补偿受气候变化影响的贫穷国家

（德国之声中文网）《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）本周五（11月18日）将在埃及沙姆沙伊赫落下帷幕。各方代表希望在会议结束前就向发展中国家建立气候损害补偿基金找到妥协方案。

欧盟委员会副主席、气候问题首席谈判代表提莫曼斯（Frans Timmermans）表示，欧盟建议将包括中国在内的门槛国家和新兴工业国家扩大为补偿基金的出资国。

这一建议提出，气候损害补偿基金不是仅由历史上碳排放最多的富裕发达国家出资，而是像中国这样新兴工业国家作为二氧化碳排放大国也应该被纳入基金的出资国当中。

德国外长贝尔博克呼吁中国加入出资国的行列。

COP27举行前，“77国集团和中国”这一发展中国家集团的谈判代表提出建立“损失和损害”基金，为那些最易受气候变化影响的发展中国家提供经济补偿。而且应该按照1992年的排放量来确定哪些国家向基金提供资金。

目前就该基金何时建立也存在大量争论。有些建议认为应该立刻或者明年建立气候损害补偿基金。

周四公布的一份草案中包含围绕设立气候损害补偿基金的三种选项：立刻建立新基金、或者在2023年年底迪拜气候峰会上建立、达成具有普遍性的“融资协议”。

全球气候回顾2021 一月：年末岁尾安静很多 和众多其它国家一样，德国也禁止销售施放鞭炮和烟花，以为疫情期间的医院减负。仅此措施就意味着塑料垃圾减少 3500 吨。在阿姆斯特丹，私人烟花未来也将被禁——这个荷兰首都计划用中央烟花表演代替之。

全球气候回顾2021 二月：中欧冰天雪地 尤其是德国中部地区气温异常低下。经由北极漩涡凹陷，强冷空气直抵欧洲中部地区。究其原因是原本作为极地漩涡对手的微弱高速气流突然变得极强，在北极上空锁定了极地漩涡，但北极暖化削弱了该气流，从而使极地漩涡出现凹陷。

全球气候回顾2021 三月：澳大利亚东海岸水漫金山 连续数天豪雨导致发大水，使澳大利亚东部众多城镇成为泽国，成千上万人被迫离开家园。新南威尔士州受创尤重。这个澳大利亚人口最大州的时任州长贝雷吉克利安 (Gladys Berejiklian) 以“百年不遇”一词形容此次大灾。

全球气候回顾2021 四月：具里程碑意义的宪法法院判决 德国联邦宪法法院裁定《联邦德国气候保护法》部分违宪，理由是，它未设定 2030 年以后的气候目标，从而将给后代留下过重负担。环保人士欢欣鼓舞。联邦议院据此收紧了《气候保护法》：作为世界第四大经济体的德国确定最晚到 2045 年实现气候中和。

全球气候回顾2021 五月：对石油巨头的不利判决 另一项具有里程碑意义的裁决是：荷兰海牙地方法院责令石油和天然气大亨——壳牌公司至 2030 年将其二氧化碳排放量减少近一半。该项裁决还将影响到供应商和终端用户。在荷兰，企业可能将必须承担责任，阻止未来的损害。

全球气候回顾2021 六月：烈焰之夏 在加拿大的利顿（ Lytton ），热浪滚滚，最高温测结果近 50°C。加拿大全国有 230多人丧命高温。利顿被一场森林大火夷为平地。地中海、加利福尼亚、西伯利亚和亚马逊地区亦遭遇极端火灾。

全球气候回顾2021 七月：毁灭性洪水 中欧西部，极端强降雨导致大面积洪水。小溪成为汹险湍流。在北莱茵-威斯特法伦州和莱茵兰-普法尔茨州， 180 多人丧生。巴登-符腾堡州，以及比利时、荷兰两国也受到影响。仅德国，财产损失估计就达数十亿欧元。

全球气候回顾2021 八月：气候变化 - 人为因素 联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 明确表示：气候变化进度超过此前预期，且肯定是人为造成。这是联合国机构在其最新状况报告开首就提出的核心信息。该报告基于 1.4万多项经同行评审的研究。 IPCC 报告乃是最详尽的气候变化清单。

全球气候回顾2021 九月：停止海外煤电 中国主席习近平在联合国一般性辩论中承诺，中国将不再在国外建设燃煤电厂。这一宣布被认为是气候保护跨出的一大步。到目前为止，中国在其他国家建造了数百座煤电厂。不过，在做出这一宣布的同时，不顾环保人士批评，北京仍继续在本国兴建煤电。

全球气候回顾2021 十月：温室气体创记录 世界气象组织 (WMO) 称，尽管新冠大流行导致经济表现下滑，但2020 年，大气中温室气体浓度仍创新纪录，与上一年相比，增幅甚至高于过去10年平均增幅。该组织指出，巴黎气候保护目标的实现岌岌可危。

全球气候回顾2021 十一月：告别煤炭而非半途而废 因疫情而一度中断后，世界气候大会再度举行。在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化框架公约缔约方大会第26次峰会（ COP26 ）的最终文件——《格拉斯哥气候公约》呼吁“告别煤炭”。中国和印度双双阻止了“退出”煤炭目标。环保组织和联合国秘书长古特雷斯均感失望：气候灾难仍随时可能发生，危险尚未能得到控制。

全球气候回顾2021 十二月：致命的龙卷风 36 场龙卷风席卷美国6州，造成巨大破坏； 肯塔基州受创尤重，至少88 人死亡，其中多人数天后仍下落不明。总统拜登要求调查全球暖化在一系列龙卷风产生中可能扮演的角色。同月，在菲律宾，至少有 375 人死于台风“雷伊”（"Rai". ）。



美国气候特使克里（John Kerry）上周在COP27上表示，美国不会支持建立这样一个基金，而是认为应该利用现有的平台。

“众所周知，美国和许多其他国家不会建立……某种与赔偿或责任挂钩的法律框架。这样的事情不会发生”，他说，“我相信，我们将找到一种方法，能够进行财务安排，来反映我们将如何处理气候危机的现实。”

欧盟委员会副主席、气候问题首席谈判代表提莫曼斯表示，欧盟提出的妥协性建议获得了积极的反馈。但是在被问到美中两国是否支持欧盟的建议时，提莫曼斯避而不答。

一周前，中国气候变化事务特使解振华在气候峰会上表示，中国支持发展中国家寻求全球变暖的损害赔偿，但称补偿方案应考虑富裕国家自工业化时代以来的排放。

他说，中国一直主张“历史责任”原则，以反映过去的排放。中国没有义务参与这项补偿机制，但重申支持发展中国家，尤其是最脆弱的国家为受气候变化追讨损害补偿。

设立气候损害补偿基金是今年联合国气候峰会上的一个重要议题。超过130个发展中国家一致要求建立该基金，以帮助它们应对洪水、干旱和其他与气候有关的影响所造成的不可挽回的损失。

之前，美国和欧盟一直反对建立“损失和损害”基金，他们担心这可能为确立法律责任打开大门。

气候变化引起饥荒?

（路透社、德新社）

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