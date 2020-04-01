 欧盟延期出台新冠危机一揽子拯救计划 | 经济纵横 | DW | 08.04.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

欧盟延期出台新冠危机一揽子拯救计划

在抗疫问题上，欧盟尚未就共同财政手段达成一致。成员国财长们日前（4月7日）的视频谈判陷入僵局。各国决定，周四继续磋商。

EU-Finanzministertreffen per Videoschalte (Imago Images/photothek/T. Imo)

欧盟财长视频会议

DW.COM

为应对疫情所带来的危机，意大利等国呼吁欧盟联合发行“新冠债券”，旨在以较为优惠的条件从国际市场融资。而柏林方面对此计划不以为然。为了争取德国的首肯，意大利政界人士在德国报纸联名刊登整版广告，呼吁“德国友人”伸出援手。 (01.04.2020)

（德国之声中文网）虽彻夜磋商，欧盟成员国财长们在周二举行的视频会议上未能就如何在新冠危机中向财力较弱的成员国提供帮助达成共识。周三早晨，欧元区主席森特诺（Mario Centeno）在推特上通报说，"到目前为止，没有协定"，周四继续磋商。他透露，夜间的这一视频谈判会议曾多次停顿，以磋商新文件和相关措词。

尤其是意大利提出的要求给周二夜间的谈判带来问题。该国要求将设立共同的"新冠债券"写入会议结束声明。另一个问题是，从欧元拯救基金ESM获财政资助应与哪些条件挂钩。在这一问题上，夜间的谈判是否有所进展，外界不得而知。

此次视频会议的核心议题是，欧盟成员国如何对新冠病毒疾病大流行将带来的严重经济危机作出共同应对。不仅成员国 们已各自出台了总额数万亿欧元的救市计划，欧盟层面也放宽了有关规定，并从欧盟预算中拨出巨额资金，欧洲央行已启动一个规模巨大的债券购买项目。而现在，还要继续加码。

EU-Finanzministertreffen per Videoschalte Olaf Scholz (Imago Images/photothek/T. Imo)

联邦德国财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）和国务秘书库基斯（Jörg Kukies）与会

 

三种工具

会议前，联邦德国财长朔尔茨曾与多国同事磋商，推荐3种似乎很有达成共识潜力的"团结工具"：动用欧元拯救伞ESM向意大利这样的灾情尤重的成员国提供先期贷款；经由欧洲投资银行向企业贷款提供保障基金；欧委会建议的名为"Sure"（紧急状态下减轻失业风险援助）的短时工作计划。欧元区主席森特诺称，这3项工具共同构成总额超过5000亿欧元的一张"安全网"。

不过，对共同承担债务的要求，欧元区内部存有争议。根据该要求，欧盟应设立取名为"新冠债券"（Corona-Bonds）或"复兴债券"（RecoveryBonds）的共同债券。有消息称，法、意、西以及另外多国在会议上坚持这一立场，即：至少应考虑在疫情大流行过去后将这样的债券纳入复兴计划。德、荷以及其它若干国家对此持反对态度。

 

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

相关内容

Symbolbild ESM

意大利政界在德登报呼吁发行“新冠债券” 01.04.2020

为应对疫情所带来的危机，意大利等国呼吁欧盟联合发行“新冠债券”，旨在以较为优惠的条件从国际市场融资。而柏林方面对此计划不以为然。为了争取德国的首肯，意大利政界人士在德国报纸联名刊登整版广告，呼吁“德国友人”伸出援手。

Belgien das neue Gebäude des Europarats in Brüssel

欧盟新冠危机峰会：意大利需更多新鲜资金 27.03.2020

欧盟计划在14天内完成新拯救伞计划的制定，为应对新冠病毒疫情后果融资。作为受到疫情冲击最严重的国家之一，意大利迫使欧盟采取这一步骤。

EU Ursula von der Leyen

欧洲需要“抗疫版”马歇尔计划？ 05.04.2020

欧洲和全球各国正在奋力抗击新冠疫情的同时，一些政治家已经开始展望“后疫情时代”。

广告

“数据保护狂”德国为“新冠App”热身

定位App在亚洲许多国家的新冠疫情防治中扮演重要角色，但数据保护意识强烈到近乎偏执的德国，这样的做法是否会得到支持？答案也许本月就会揭晓。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  