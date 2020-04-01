欧盟延期出台新冠危机一揽子拯救计划

（德国之声中文网）虽彻夜磋商，欧盟成员国财长们在周二举行的视频会议上未能就如何在新冠危机中向财力较弱的成员国提供帮助达成共识。周三早晨，欧元区主席森特诺（Mario Centeno）在推特上通报说，"到目前为止，没有协定"，周四继续磋商。他透露，夜间的这一视频谈判会议曾多次停顿，以磋商新文件和相关措词。

尤其是意大利提出的要求给周二夜间的谈判带来问题。该国要求将设立共同的"新冠债券"写入会议结束声明。另一个问题是，从欧元拯救基金ESM获财政资助应与哪些条件挂钩。在这一问题上，夜间的谈判是否有所进展，外界不得而知。

此次视频会议的核心议题是，欧盟成员国如何对新冠病毒疾病大流行将带来的严重经济危机作出共同应对。不仅成员国 们已各自出台了总额数万亿欧元的救市计划，欧盟层面也放宽了有关规定，并从欧盟预算中拨出巨额资金，欧洲央行已启动一个规模巨大的债券购买项目。而现在，还要继续加码。

三种工具

会议前，联邦德国财长朔尔茨曾与多国同事磋商，推荐3种似乎很有达成共识潜力的"团结工具"：动用欧元拯救伞ESM向意大利这样的灾情尤重的成员国提供先期贷款；经由欧洲投资银行向企业贷款提供保障基金；欧委会建议的名为"Sure"（紧急状态下减轻失业风险援助）的短时工作计划。欧元区主席森特诺称，这3项工具共同构成总额超过5000亿欧元的一张"安全网"。

不过，对共同承担债务的要求，欧元区内部存有争议。根据该要求，欧盟应设立取名为"新冠债券"（Corona-Bonds）或"复兴债券"（RecoveryBonds）的共同债券。有消息称，法、意、西以及另外多国在会议上坚持这一立场，即：至少应考虑在疫情大流行过去后将这样的债券纳入复兴计划。德、荷以及其它若干国家对此持反对态度。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）