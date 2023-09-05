 欧盟庇护申请人数创2016年以来新高 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.09.2023

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欧盟庇护申请人数创2016年以来新高

2023年上半年，超过50万人向欧盟、挪威和瑞士申请庇护，与去年同期相比增长了28%，叙利亚人是其中的最大群体。这项统计不包括乌克兰难民。

欧盟庇护局表示，根据目前的趋势，到2023年底，申请庇护的人数可能会超过100万

欧盟庇护局表示，根据目前的趋势，到2023年底，申请庇护的人数可能会超过100万

（德国之声中文网）周二（9月5日）公布的官方数据显示，2023年上半年，超过50万人向欧盟、挪威和瑞士申请庇护。欧盟庇护局（EUAA）称，1月至6月，该局共收到51.9万份庇护申请，与去年同期相比增长了28%。

这也是自2016年同期以来的最高数字，当时大量叙利亚人为逃离该国内战前往欧洲寻求庇护。欧盟庇护局在一份声明中说："根据目前的趋势，到2023年底，申请数量可能会超过100万。"

逃离暴力和骚乱的叙利亚人仍然是欧洲寻求庇护的最大群体，2023年上半年提出了67,000份申请。这一数字比去年增长了47%。

在欧洲寻求庇护者其次来自委内瑞拉、土耳其、哥伦比亚、孟加拉国和巴基斯坦。

在初步处理阶段，41%的申请者获得了难民身份或其他类型的保护。

德国接收了62%的叙利亚人庇护申请，而委内瑞拉人大多在西班牙提交庇护申请，其中许多人获得了人道主义签证

不包括400万乌克兰难民

欧盟庇护局表示，与前几年相比，获得庇护的俄罗斯和伊朗国民人数也有所增加。

该机构还指出，庇护申请的增加数字里并不包括逃离俄罗斯入侵并根据不同的保护计划在欧洲居住的约400万乌克兰人。

（德新社、美联社、法新社、路透社）

德国“鬼镇”成为难民新家园

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