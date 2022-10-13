 欧盟平均通胀率九月升至10.9% | 经济纵横 | DW | 19.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

欧盟平均通胀率九月升至10.9%

最新统计数据显示，欧盟各国平均通胀率已经升至10.9%。而英国的通胀率也创下四十年新高。

Deutschland Alltagsleben in Bonn während der Rezession

（德国之声中文网）根据欧盟统计署周三发布的最新数据，今年九月，欧盟27个成员国的平均通货膨胀率已经达到10.9%。而欧元区的通胀率也在九月达到9.9%，略高于八月的9.1%。

在英国，最新的统计数据也显示，该国今年九月的通胀率达到10.1%，这是过去四十年来最严重的通货膨胀。

由于物价不断攀升，英国央行继续增息的压力也在不断加大。新上任的财政大臣亨特（Jeremy Hunt） 表示，以首相特拉斯为首的英国政府正在"致力于为弱势群体提供帮助，并同时努力保持经济稳定。"

俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，导致欧盟及英国境内物价飙升和能源短缺，已对国民经济造成严重后果。

通胀及能源危机笼罩下的欧盟峰会

周二，欧盟建议出资400亿欧元，帮助中小企业和弱势家庭度过难关。 周四，欧盟各成员国领导人将举行峰会，就上述救助计划以及俄乌战争的最新发展进行讨论。俄罗斯对乌克兰发动的战争，导致俄罗斯对欧盟各国的天然气供给中断，并使能源价格急剧飙升。

比利时首相德克罗（ Alexander De Croo）表示："本周对欧洲至关重要，成功与否都取决于这个星期。"

德国是欧盟内部的最大经济体。德国已提出一项价值两千亿欧元的救助计划，希望以此应对能源危机，遏制价格上涨。德国政府提出的应对方案中包括限制天然气价格以及对能源企业额外盈利予以征税等。

 

（美联社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

 

相关内容

5.10.2022, Bonn, Deutschland, a man walks in front of closing restaurant in city center of Bonn, Germany on Oct 5, 2022 as inflation for August rise to 7,9 percent in August (Photo by Ying Tang/NurPhoto)

德国政府：经济面临衰退 通胀居高不下 13.10.2022

德国政府认为，受当前能源危机的影响，德国经济有可能会出现衰退。联邦经济部发布的秋季经济预估报告称，德国经济总量有可能会缩减0.4%。而最新的通货膨胀数据显示，九月德国的通胀率已增至10.0%，达到70年以来的最高水平。

15/01/2017*** Hinweisschild für die Fußgängerunterführung an der U-Bahn-Station 'Bärenschanze'. Nürnberg, 15.01.2017

德国中产阶级的困境与忧虑 14.10.2022

德国的物价正在急剧上升，尤其是能源价格居高不下。人们担心，这场危机可能动摇德国社会的基础，也就是中产阶级。

Hong Kong, China, 11 Jun 2022, Masked people walk on Sai Yeung Choi South Street in Mongkok. (Photo by Marc Fernandes/NurPhoto)

最新全球财富报告：中高收入阶层80%说中文 13.10.2022

根据安联的一份报告，目前全球金融资产正处于继2008年全球金融危机之后，首次大幅缩水的状态。该报告也指出，过去十年间，中国带动了亚洲的经济增长，使亚洲富裕程度超越了欧洲，全球中、高收入阶层中，有高达八成比例的人说中文。

广告
报告称北京继续加强对网络科技领域的控制

网络自由报告：台湾全球第五 中国连续八年最差

「自由之家」最新公布的网络自由报告指出：全球互联网自由度连续12年下降，中国第八年连任网络环境最差的国家。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  