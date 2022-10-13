欧盟平均通胀率九月升至10.9%

（德国之声中文网）根据欧盟统计署周三发布的最新数据，今年九月，欧盟27个成员国的平均通货膨胀率已经达到10.9%。而欧元区的通胀率也在九月达到9.9%，略高于八月的9.1%。

在英国，最新的统计数据也显示，该国今年九月的通胀率达到10.1%，这是过去四十年来最严重的通货膨胀。

由于物价不断攀升，英国央行继续增息的压力也在不断加大。新上任的财政大臣亨特（Jeremy Hunt） 表示，以首相特拉斯为首的英国政府正在"致力于为弱势群体提供帮助，并同时努力保持经济稳定。"

俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，导致欧盟及英国境内物价飙升和能源短缺，已对国民经济造成严重后果。

通胀及能源危机笼罩下的欧盟峰会

周二，欧盟建议出资400亿欧元，帮助中小企业和弱势家庭度过难关。 周四，欧盟各成员国领导人将举行峰会，就上述救助计划以及俄乌战争的最新发展进行讨论。俄罗斯对乌克兰发动的战争，导致俄罗斯对欧盟各国的天然气供给中断，并使能源价格急剧飙升。

比利时首相德克罗（ Alexander De Croo）表示："本周对欧洲至关重要，成功与否都取决于这个星期。"

德国是欧盟内部的最大经济体。德国已提出一项价值两千亿欧元的救助计划，希望以此应对能源危机，遏制价格上涨。德国政府提出的应对方案中包括限制天然气价格以及对能源企业额外盈利予以征税等。

（美联社，路透社）

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