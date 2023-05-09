欧盟希望「重新校准」对中国立场

（德国之声中文网）欧盟27个成员国外长周五（5月12日）在斯德哥尔摩召开会议，讨论如何修正与北京的关系，包括减少欧盟对中国的经济依赖以及应对安全挑战。鉴于一个更强势的北京在世界舞台上施加影响力，布鲁塞尔呼吁欧盟成员国在如何与中国打交道方面达成一致。

在由瑞典主办的会议上，欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）向欧盟各国外交部长提交了一份文件，概述了「界定」和「重新校准对中国立场」的必要性。

「考虑到中国国内最近的演变及其外交政策轨迹，他们同意重新调整我们对华战略的基本方针。」

博雷利表示，欧盟维持其对中国的现有观点，认为中国是一个伙伴、竞争者和对手。他同时也强调，在面对根本上不同的价值观和经济体系，寻求削减欧盟依赖性的同时，与北京的接触依旧重要。

他表示，调整后的政策不是为了让欧洲与这个全球第二大经济体「脱钩」，而是为了平衡这种关系。

中国是欧盟最大进口贸易伙伴。根据欧盟委员会统计，2022年中国的进口份额为20.8%。在一些关键原材料方面，中国几乎占据了垄断地位。

德国外交部长贝尔博克等高级外交官员认为，欧盟必须从过去的错误中汲取教训，重新审视对华关系。

贝尔博克称， 过去的情况表明，强大的经济关系能提供安全的这种希望可能具有欺骗性。从前欧盟曾认为，与欧盟达成数十亿美元天然气订单的俄罗斯，不会冒险与乌克兰开战。

立陶宛外长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）也提出类似观点，呼吁欧盟同侪在与北京来往时，不要犯与俄罗斯打交道时所犯的错误。他周五表示：「在某些情况下，我们看到轨迹没有改变，习惯没有改变。」

蓝斯柏吉斯指出，设想一些情况，不是我们想要与中国削减贸易关系，「而是因为事态发展，例如台湾海峡现状被武力改变」。

他表示，「中国正在建立新世界秩序」，欧盟不能成为被动旁观者。

贝尔博克赞成减少因依赖而构成的安全风险，呼吁欧盟内部团结起来，「自信地」利用欧盟共同市场的力量。「我们不是世界上最大的国家，但欧盟作为一个整体，特别是欧洲单一市场，自然有一种我们不应低估的力量和实力。」

围绕俄乌战争的讨论

在周五的会议上，争论点中最紧迫的问题是中国拒绝谴责其亲密盟友俄罗斯入侵乌克兰，或施压俄罗斯停止进攻。

博雷利承认，在持续的乌克兰冲突中，欧中关系因为中国的立场而紧绷。他说，「如果中国不推动俄罗斯从乌克兰撤军，欧盟与中国的关系就无法正常发展。」

布鲁塞尔已经因为提议限制八家疑似向俄罗斯输送敏感技术的中国公司出口，激怒了北京。

在本周访问欧洲期间，中国外长秦刚警告称，如果欧盟实施任何制裁，中国将「采取必要措施」维护中国企业权益。

秦刚在柏林与贝尔博克就乌克兰问题发生争论。贝尔博克坚持，「中立意味着站在侵略者的一边」。

本周五，贝尔博克强调，该提案「不是关于经济制裁」，而是防止「其他国家向俄罗斯输送战争物资」。

在上月访问中国时，法国总统马克龙在欧盟撕开了一道裂痕。他表示，欧盟不应该自动跟随美国的台湾政策，应该避免「不属于我们的危机」。

马克龙的发言遭到欧洲盟国的激烈批评，后者将美国视为对抗俄罗斯的安全保障。

波兰外交部副部长雅布隆斯基（Pawel Jablonski）周五表示，「任何破坏国际法」或「使安全恶化」的企图都应予以「果断回应」。他同时强调欧盟不依靠中国的重要性，并将之与欧洲对俄罗斯能源的依赖作类比。

「我们未来不应该让自己依赖任何国家。我们应该寻找到一种方式，成为伙伴而不是客户。」

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秦刚：中欧应共同反对「新冷战」

与此同时，中国外长秦刚周五在访问挪威时，呼吁欧洲与中国共同反对「新冷战」。

秦刚表示，「『新冷战』只会带来更大灾难，严重损害中欧人民和世界人民的利益，严重冲击多边主义和全球治理」。

「中欧应共同反对『新冷战』，带头推进大国协调和良性互动，把力量和资源用到促进共同发展和繁荣上来。」

他同时强调，「中国是欧洲应对风险挑战的伙伴，中国向欧洲和世界输出的是保险而非风险」。

周五在斯德哥尔摩的欧盟外长会议，目标并不是达成任何具体结论，围绕中国的辩论将在六月的领导人峰会上继续展开。

欧盟各国部长将在周六与亚太地区的同侪举行会议，继续讨论中国问题。

法新社指出，随着会谈转向安全问题，包括台湾海峡的紧张局势，北京将再次成为「房间里的大象」，意即虽然明显却被集体视而不见、避而不谈。但一名资深欧盟官员表示，会议重点首先是关于「建立伙伴关系」。

（法新社、德新社）

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