欧盟峰会：重振经济是当务之急

（德国之声中文网）从疫情期间的供应链中断，到俄罗斯发动侵乌战争引发的能源危机，过去几年来，欧洲不得不面临一系列挑战。而今后欧盟可能还将面临更大的挑战：欧盟已将发展清洁能源和数码转型确定为未来几年的发展重点，并将为此每年投入近6200亿欧元的巨额资金。

无论是在人工智能、太阳能电池板，还是在电池以及芯片领域，欧盟同中美等国的差距在不断加大。而中国和美国每年都会为上述核心工业领域投入数以亿计的政府补贴，这只会令欧盟未来的处境变得更加艰难。

欧洲央行前行长德拉吉周二在布鲁塞尔表示，有些地区已经不再按规矩出牌，因此欧洲也必须进行“激进的改革”。德拉吉表示：“我们的主要竞争对手正在充分利用他们的大陆型经济体优势，我们在欧洲也拥有同样的规模优势，但各自为政却阻碍了我们的发展。”



作为意大利前总理，德拉吉被普遍认为是接替冯德莱恩出任欧盟委员会主席一职的最热门人选。今年夏季，德拉吉将就欧盟竞争力问题提交一份报告。

欧盟的官方数据显示，欧盟的经济萧条已经持续了十八个月之久。2023年，中国经济实现了5.2%的增长，美国则增长了2.5%，而欧盟统计署提供的数据则显示，欧盟经济只增长了0.4%。

今年六月的欧盟大选中，将选举产生任期五年的新一届欧盟委员会。欧盟27个成员国计划为今后五年的经济发展确定战略优先选项。而德拉吉即将提交的报告，也将为这一战略提供参考。另一名意大利前总理莱塔则将在周四的欧盟峰会上提交有关欧盟内部市场的报告。

莱塔的报告周三就已公布，报告中就如何遏制欧盟经济的下滑趋势提出了一系列建议，其中包括扩大内部市场，在欧盟层面上对国防、能源和通讯等领域进行协调。莱塔认为，欧盟面临的一个核心问题就是没有一个经过整合的、统一的金融市场。目前政界主张整合欧盟金融市场的呼声已经越来越高。

尽管欧盟拥有统一货币，但欧盟初创公司能够募集到的资金却同美国同类企业不可同日而语。欧洲人自己也相信，将积蓄投入美国股市才能得到更高的回报。莱塔希望将欧盟打造成一个“储蓄及投资联盟”。不过，类似的建议并非莱塔独创，过去十多年来，由于欧盟各成员国意见不一，建立欧盟统一金融市场的计划，一直纠结于技术细节而无法取得突破。

不过，一名欧盟外交官表示，相关的讨论此次有可能会取得具体进展。他表示：“此次峰会之后，这个问题不会被束之高阁，因为德国、荷兰、法国以及意大利都在积极推动此事。到底能取得多大进展，让我们拭目以待吧。”

此外，资金短缺也凸显了欧盟建立统一金融市场的紧迫性。绿色转型每年需要数千亿欧元，而随着俄乌战争的延续，欧盟还需要为基辅提供数百亿欧元的援助。

法国总统马克龙今年一月曾建议称，可参照疫情时的模式，由欧盟共同举债筹措资金，但这一建议遭到包括德国在内的所谓节俭型国家的一致反对。

欧盟的经济局势实在不容乐观，相关数据明确显示出欧洲工业的严重衰落。今年三月，代表大约4500万工人的欧洲工会联合会曾提出警告称，过去四年当中，加工行业失去了大约一百万个工作岗位，这是欧洲“去工业化进程”不断加剧的明显信号。

（法新社）

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