欧盟峰会讨论抗疫财援 谈了半天尚无结果

（德国之声中文网）欧盟27国国家元首及政府首脑在为期两天抗疫财政援助特别峰会首天的谈判呈胶着状态。据在场的欧盟外交官周五（7月17日）深夜报告，与会的"每一方都坚持己见。事情着实不好办。"

出于安全考虑，27国领导人在布鲁塞尔理事会总部大楼会议大厅的座位相隔甚远；各成员国对理事会常任主席米歇尔（Charles Michel）提交的盟史上最大规模一揽子财政计划的立场亦大相径庭。

奥地利明确反对

奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz）在该国电视台上表示，他依旧拒绝米歇尔主席提出的这一方案，奥地利不能接受欧盟长期共同举债的做法。共同举债是重建基金融资渠道的核心组成部分。

此前，此轮峰会主席米歇尔和欧盟本届轮值主席、德国总理默克尔曾与多国领导人举行了一系列双边会晤，寻求达至妥协的可能性。此后，相关会谈在周五晚餐会的更大范围内继续。各方争议焦点不只涉及疫后重建基金，且亦涉及如何使用总额约1.1万亿欧元的未来7年欧盟财政预算。

本届轮值主席默克尔必须斡旋。作为一名经验丰富的最大成员国的代表，默克尔手上也拥有最多的可被分配资金。根据欧委会的一项计算结果，德国在疫后重建基金中的融资份额为1330亿欧元。

默克尔不太乐观

谈判周六继续。围绕7年财政预算，已有若干更改建议，27个成员国的代表们先在各自所下榻的旅店内对之作内部磋商。荷兰首相鲁特（Mark Rutte）要求各成员国对意大利或西班牙等国如何使用重建资金应有否决权。资金接收国们对此忿忿不平，坚不同意。

峰会开幕前夕，默克尔表态谨慎。她称，不能不看到，各方之间分歧还很大，她个人无法预期，此轮峰会是否会有结果。当然，她个人非常希望能有结果。至迟到周六傍晚必须确定，是否还值得在当夜继续举行高强度磋商。欧盟外交官指出，必要时，峰会可延伸至周一，若此轮磋商失败，7月份内将举行下一轮峰会。

与默克尔共同提出设立5000亿欧元疫后重建基金建议的法国总统马克龙显得乐观些。抵达布鲁塞尔后，他表示，"我们必须找到某种妥协，我确信，我们能找到。"

欧委会主席冯·德莱恩（Ursula von der Leyen）也表达了相同态度。鉴于大流行瘟疫造成欧盟有史以来的最大经济危机，她强调指出，"整个世界都在看着欧洲，看我们是否有能力共同奋起，克服新冠病毒导致的经济危机。"

围绕景气刺激一揽子计划的激烈争议

27个成员国中形成不同阵营，为各自的利益而争。对斡旋人默克尔来说，关键在于是否能解开极其复杂的这种利益纠结。俗称的由荷兰、丹麦、瑞典和奥地利组成的"节俭4国"质疑重建基金的结构。它们希望，重建基金中对疫情灾难最严重的国家的补助分额少一些、须偿还的贷款占比大一些。

潜在的接收国们拒绝这一立场。意大利总理孔特（Giuseppe Conte）要求得到大量补助，理由是，该国国债数量不能继续增加。

保加利亚、罗马尼亚、波兰、匈牙利或捷克等国组成的所谓的"亲和之友"集团也有意阻止向受新冠疫情打击尤重的南部成员国们提供巨额补助，从而导致减少对本国的资助。"亲和之友"各国一直从欧盟的农业和建构基金中得到大量资金。

布达佩斯威胁使用否决权

峰会结束时必须达成某种妥协。因此，像匈牙利议会这样现在就威胁会使用否决权，于事无补。布达佩斯称，要是欧盟因财政预算争议而中止相关程序，匈牙利议会就将使用否决权。欧盟议会议长萨索利（David Sassoli）批评说，匈牙利的这一态度令人完全无法理解。他指出，匈牙利方面必须明白，欧盟不是自动取款机，作为欧盟成员，各国也必须承担责任，其中一点就是维护法治。

联邦德国总理默克尔在峰会开幕时表示，"我们只能作出艰巨努力"。荷兰首相鲁特则不相信此次特别峰会能取得突破。他说："成功的机会低于50％。"

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