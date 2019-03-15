欧盟峰会讨论对华“十点计划”

（德国之声中文网）上周，欧盟委员会推出一份战略文件，其中将中国描述为伙伴、经济竞争者和"体系对手"（systemic rival）。本周四（3月21日），欧盟成员国首脑将对该战略文件中提出的十点行动计划进行讨论和表决。

该战略文件称，欧盟的主要目标有三个：

在明确定义的利益与原则基础上，欧盟应深化与中国的互动以便在全球层面上推动共同利益。

欧盟应积极寻求主导经济关系的更平衡和对等的条件。

为保持长期的繁荣、价值与社会模式，欧盟自身需要调整，以应对变化中的经济现实，加强内部政策和工业基础。

这十点行动计划中包括确保关键数字基础设施安全、就5G网络的安全性达成欧盟共同立场；关注对关键资产、技术和基础设施的外国投资所构成的安全风险，成员国应迅速落实相关规定以筛查外国直接投资。

此外，行动计划内容还涵盖：在联合国三大支柱--人权、和平与安全、发展方面与中国加强合作；气候保护方面，呼吁中国在2030年以前达到排放峰值；伊朗问题上加强互动；落实"欧亚互联互通战略"，以维护欧盟在伙伴国的稳定、经济可持续发展以及良政（good governance）方面的利益；世贸组织改革，实现更平衡和对等的经济关系；推动在华采购机会的对等和开放性；维护劳工与环境的高标准，制定外国竞标者以及外国产品在欧盟采购市场的指导性原则；应对外国所有权或资金在欧盟市场上的扭曲行为。

据路透社报道，欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆（Cecilia Malmstrom）周四（3月21日）在美国商会的一次会议上表示，国际经济秩序已经发生改变。"中国已崛起成为经济和地缘政治的竞争者以及体系竞争者。"马尔姆斯特罗姆还表示，在全球问题上，欧盟时常与美国意见一致，但对于如何解决这些问题，看法却不尽相同--包括美国对欧盟产品的关税以及华盛顿与北京的贸易战。

欧中研究中心专家弗里曼（Duncan Freeman）向路透社表示："过去，对欧盟而言，要在对华政策上形成明确战略，是极为困难的。过去的政策文件在战略上并不是连贯的。如今看到对此有了明确的努力。"

欧中双边贸易额每天超过10亿欧元。欧盟是中国最大的贸易伙伴；中国是欧盟第二大商品和服务市场，仅次于美国。

不过，路透社评述说，欧盟任何新政策的落实可能都是复杂的，特别是在成员国希望吸引中国投资的情况下。意大利计划加入中国金额巨大的一带一路基建项目。与此同时，自由贸易国家爱尔兰、瑞典和荷兰则反对商贸关系中的任何限制。德国的立场将十分重要。在有时向中国施压要求公平竞争的同时，柏林与北京也保持着紧密的经贸关系。

苗子/叶宣（路透社、德新社等）