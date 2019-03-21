欧盟峰会讨论对华关系 默克尔强调市场对等

（德国之声中文网）据路透社报道，德国总理默克尔强调，欧中关系的基础必须是平等的。为期两天的欧盟峰会闭幕后，默克尔周五（3月22日）在布鲁塞尔表示，对等--也就是双方有相同的市场准入权，是经济领域最大的问题。她说："我们看到中国开放了一些领域"，比如在合资企业方面的积极进展，"我们希望有良好密切的贸易关系"。

默克尔对意大利加入中国新丝绸之路动议作出谨慎表态。对于意大利总里孔特向欧盟其它成员国领导人通报的情况，默克尔表示："我目前没有什么批评，但我们当然也谈到，如果一致行动那会更好。"不过，默克尔也表示，德国经济部长阿尔特迈尔也将前往出席一带一路峰会。

目前欧盟有13个成员国与中国签署了一带一路的合作意向书。德国、法国和英国不在其内。

据路透社报道，法国总统马克龙表示，欧盟领导人在对华关系上讨论了基建投资、包括5G问题。

奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz）周五在布鲁塞尔表示，在世贸组织，中国目前仍享有发展中国家的待遇，但该国却正在成为世界最大的经济体。"对此需要更明确的规则，当然还有对来自欧洲的知识产权、技术的保护，以及我们在中国的投资者得到公平的对待。"

库尔茨同时强调，在许多议题上，希望与中国共同努力，比如气候保护以及在国际机构中的合作。库尔茨说，中国既是伙伴，也是竞争者。

默克尔在欧盟峰会后记者会上

欧盟成员国国家与政府首脑原计划周四晚就讨论共同对华政策。然而，由于英国脱欧议题的艰难讨论，不得不将对华政策推迟到欧盟峰会的第二天讨论。

欧盟委员会新近提议，将中国视为竞争者与伙伴的同时，也将其作为"体系对手"（systemec rival），并以更坚决的立场面对不公平竞争。

不过，这一议题的具体提议在欧盟成员国中存在争议。一方面，荷兰以及北欧国家坚决反对以封闭市场应对封闭市场。另一方面，法国等国家则认为，自由贸易原则须做出调整，以保护本国经济。

德新社评述说，德国长期明确站在自由贸易捍卫者一边，但新近在政策上有改变迹象。原因被认为是中国未完全兑现市场开放的承诺，以及对本国企业予以大量补贴。

路透社报道说，此次欧盟峰会的声明草案中，呼吁欧委会在2020年3月提交一份长期计划：如何更好地落实欧盟内部市场的规则。此外，有关欧盟工业政策的行动计划将达成决议。欧委会还须提供如何在5G网络安全方面欧盟协调行动的建议。这可能涉及是否允许中国网络设备制造商华为参与5G网络建设的问题。

欧盟峰会代表

德法欧中领导人巴黎会晤

另据报道，下周二（3月26日），德国总理默克尔将在巴黎与法国总统马克龙、欧委会主席容克、中国国家主席习近平举行会晤。德国政府副发言人戴默（Ulrike Demmer）周五在柏林表示，议题将包括加强多边主义以及欧盟和中国可以扮演的角色。另据路透社引述法国总统府圈中消息，下周二的会晤将围绕贸易、气候保护和欧中关系。会晤各方由马克龙邀请。

3月21日-26日，中国国家主席习近平访问意大利、摩纳哥和法国。4月9日，欧中峰会将在布鲁塞尔举行，中国政府总理李克强将出席峰会。

苗子/叶宣（德新社、路透社）