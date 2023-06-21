欧盟峰会：聚焦针对中国的安全战略

（德国之声中文网）下周（6月29日-6月30日）将在布鲁塞尔举行的欧盟国家领导人峰会上，经济安全和中国将是主要议题。对中国的上述呼吁出现在为会议准备的闭幕声明草案中，还不是最后敲定的文本。

这位欧盟官员对路透社说，闭幕声明草案与今年5月的7国集团峰会声明内容大体一致，但加入了一些针对欧盟与中国的特别议题，比如呼吁重新平衡双边关系和公平对等原则等。

他表示：“重要的是，我们确定了去风险和多样化的概念。”这位官员还透露，欧盟国家领导人讨论的焦点可能包括中国在俄罗斯侵乌战争中的作用以及中俄经济关系。西方国家领导人曾敦促中国运用其对俄罗斯的影响力来终止冲突。

中国官方数据显示，中国从俄罗斯的原油进口和双边贸易自乌克兰战争以来大幅增长。据中国海关本周二发布的数据，今年5月中国进口俄罗斯原油971万吨，达到俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平。2022年2月战争爆发以来，中国对俄罗斯原油的进口几乎翻了一番。本月公布的贸易数据还显示，中国与俄罗斯的贸易额自2022年2月以来不断创下新高。

中國會出手拯救俄羅斯的經濟嗎？

经济安全战略

本周二，欧盟委员会公布了一份新的经济安全战略，强调加强对出口和技术输出的监管。欧委会在战略文件中没有提到中国，但很明显该国是文件聚焦的一个中心。

“我们必须确保欧盟企业的资本、知识、经验和研究不会被有问题的国家用于军事目的。”欧盟委员会主席冯德莱恩表示。

这份安全战略也是下周布鲁塞尔峰会上将讨论的重要议题。据《南德意志报》报道，该战略的一个核心内容是出口管制和禁止特定领域的外国投资，此外欧盟委员会还计划推出一项法规，使得当局有权在某些情况下限制欧盟企业在中国投资。这将涉及少量可用于军事目的的敏感技术。文件中提到的例子包括量子计算机、新型半导体和人工智能。

路透社援引的欧盟官员还说，一些欧盟国家目前对这一提议还相当谨慎，表示出口许可以及安全政策属于各成员国的责权范围。

（路透社、南德意志报）

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