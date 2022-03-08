 欧盟峰会结束 乌克兰快速入盟希望落空 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

欧盟峰会结束 乌克兰快速入盟希望落空

27个成员国领导人参加的欧盟峰会结束后宣布：欧盟将加强同乌克兰的合作和联络，但不会快速接受乌克兰为欧盟成员国。

Ukraine-Konflikt - EU-Gipfel in Versailles

（德国之声中文网）欧盟凡尔赛峰会周五上午（3月11日）发表的声明中称："乌克兰是欧洲大家庭的一员。"但各成员国反复协商后，仍未能就尽快接受乌克兰加入欧盟达成共识。

德国总理肖尔茨及其他成员国的领导人只是承诺，今后将加强同乌克兰的联络，深化伙伴合作，并对乌克兰融入欧洲大家庭的努力提供支持。在谈到乌克兰今年2月28日提出的入盟申请时，峰会声明中称："欧盟理事会立即采取了行动，并要求欧盟委员会尽快依照欧盟协定对乌克兰的入盟申请表明立场。在欧盟委员会表态之前，欧盟将立即深化同乌克兰的伙伴合作，对乌克兰的欧洲一体化发展道路提供支持。"

Ukraine-Konflikt - EU-Gipfel in Versailles

法国总统马克龙和德国总理肖尔茨在凡尔赛欧盟峰会上。

入盟之路漫长而崎岖

俄罗斯对乌克兰发动侵略之后，乌克兰总统泽连斯基上周向欧盟提交了入盟申请。但加入欧盟的审批过程却既漫长又复杂。即便是在欧盟委员会对此项入盟申请做出积极评估之后，启动入盟谈判的过程也将是一个极其漫长的过程，因为必须所有成员国首肯之后，才能正式启动入盟谈判。

乌克兰方面则希望欧盟能够加快审批程序。乌克兰驻德国大使梅利尼克( Andrij Melnyk)对德新社表示："我们并不是指望能够得到特殊待遇，明天就成为欧盟成员国。但我们希望能以快捷方式在几年之后完成入盟程序。"

欧盟和乌克兰于2017年签署了联合协议，决定深化双边在政治和经济领域的合作。除乌克兰之外，摩尔多瓦和格鲁吉亚也提出了加入欧盟的申请。

不会有特殊待遇

荷兰首相吕特（ Mark Rutte）在峰会后强调，鉴于还有其他国家等待入盟程序的审批结果，所以入盟程序不会有快捷的方式。他说："黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚以及北马其顿等国，等候启动入盟程序已经很久了，现在如果出现特例，对上述国家无疑是一种打脸行为。"

在巴尔干西部各国加入欧盟的问题上，荷兰是欧盟内部几个持迟疑态度的国家之一。克罗地亚总理普兰科维奇（Andrej Plenkovic） 在谈到乌克兰希望快速加入欧盟的愿望时也表示："任何国家都别想隔夜就完成入盟手续。"

承诺对乌克兰难民提供帮助

欧盟各国领导人承诺，将对来自乌克兰的难民提供全方位的帮助。欧盟峰会声明中指出："欧盟及其成员国将继续同乌克兰保持团结，将向难民及难民接纳国提供人道、医疗以及财政方面的广泛支持。"

与此同时，欧盟还向俄罗斯发出呼吁，要求该国保障人道援助的渠道畅通无阻，以便向乌克兰境内的战争难民提供援助，并为难民出逃提供安全通道。声明中称："俄罗斯必须全面遵守人道主义国际法准则所规定的义务。"

Ukraine-Konflikt – Registrierungsstelle für Flüchtlinge

欧盟承诺对乌克兰难民提供更多人道援助。图为抵达德国汉堡的乌克兰难民。

根据联合国难民事务高级官员署提供的数据，2月24日战争爆发至今，已有230万乌克兰人逃离这个国家，另有200万人在国内流亡。欧盟上周已经做出决定，将向所有乌克兰难民提供最短为期一年的快捷庇护。这些难民将得以在欧盟境内自由迁徙，他们将获得工作许可，并有权获得医疗保健、居住以及儿童教育等方面的相应待遇。

军火援助及战后重建

乌克兰军队将会从欧盟获得更多的武器和装备。来自欧盟的消息称，欧盟外交事务专员博雷尔（ Josep Borrell）峰会期间曾建议各国领导人，进一步筹措五亿欧元款项，用于向乌克兰提供更多武器。

二月底，欧盟已经就提供五亿欧元一揽子援助达成了共识，按照计划，上述款项将来自所谓的欧洲和平专项基金。这是欧盟新设立的一项金融借贷机制，也可被用于帮助伙伴国家提升军力。2021年至2027年预算区间内，这一和平专项基金将拥有大约50亿欧元的款项。

欧盟各成员国还承诺向乌克兰提供进一步的政治、金融、物质以及人道援助。欧盟峰会声明中称："我们不会让乌克兰陷入孤立无援的境地。"除此之外，欧盟还表示，俄罗斯的侵略行为结束之后，欧盟愿意向乌克兰的民主重建提供帮助。

（德新社，法新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

乌克兰大使强调禁飞区：看普京是否有胆起飞战机

乌克兰驻德国大使安德烈·梅尔尼克在接受德国《世界报》采访时批评德国不肯停止从俄罗斯进口能源的做法是“向乌克兰背后捅刀”。他判断普京不会发动核战争，继续呼吁北约在乌克兰设置禁飞区，“让我们瞧瞧普京是否有胆量让他的战机起飞”。  

走鋼索：習近平願意冒險調停俄烏戰爭嗎？

俄烏戰爭爆發至今，各方談判進展有限。仍未看見盡頭的戰爭，能不能談出和平？歐盟也把目光拋向了與俄關係親密、但面對烏克蘭危機態度始終曖昧的中國。習近平願意成為俄烏戰爭的調停者嗎？德國之聲訪問中國、俄羅斯、與歐洲的5位專家，剖析北京的顧慮與盤算。  

开战以来 俄乌高层的首次会谈传递出哪些信息？

俄罗斯和乌克兰外长3月10日在土耳其举行会谈，这是莫斯科入侵乌克兰以来两国之间的首次高级别会谈。这是否将成为一个危机走向缓和的转折点？尽管乌克兰外长在会谈后表示没有取得进展，但观察人士认为，俄乌双方近期都表现出一些妥协意愿，局势释放出积极信号。  

相关内容

(180524) -- BRUSSELS, May 24, 2018 () -- Photo taken on May 24, 2018 shows flags of Ukraine and European Union outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium. Ukrainian Prime Minister Volodymyr Groysman is on a visit to European Union here on Thursday. (/Ye Pingfan)(zjl) |

欧盟开始评估乌克兰入盟申请 08.03.2022

迄今，出于与俄罗斯可能发生冲突的考虑，接纳乌克兰入盟几乎不可能。但现在，欧盟众成员国达成一致，走出具有高度象征意义的一步，但这离欧盟大门还很遥远。

10.03.2022, Ukraine, Mariupol: Feuerwehrleute gehen an einem durch Beschuss beschädigten Gebäude in Mariupol vorbei. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

烏控俄軍襲擊人道走廊 普丁淡化制裁影響 11.03.2022

烏克蘭政府3月10日指控俄羅斯再次對人道走廊進行襲擊，而砲擊也擊中了一個核研究機構。與此同時，俄羅斯總統普丁淡化了國際制裁對該國造成的影響，聲稱制裁將使俄羅斯的獨立性更強。

FILE PHOTO: China's President Xi Jinping, left, and Russia's President Vladimir Putin during the BRICS emerging economies meeting in Brasilia, Brazil November 14, 2019. Pavel Golovkin/Pool via REUTERS/File Photo

德语媒体:如何说服中国? 08.03.2022

中国在乌克兰问题上到底采取何种立场？《自由新闻报》指出，如果中国继续暧昧不清，西方国家将不得不在经贸上也和中国进行切割。《商报》则认为，只有中国现在能说服普京收手，而西方要做的则是让中国明白，和西方站在一起也符合中国自身利益。