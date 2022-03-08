欧盟峰会结束 乌克兰快速入盟希望落空

（德国之声中文网）欧盟凡尔赛峰会周五上午（3月11日）发表的声明中称："乌克兰是欧洲大家庭的一员。"但各成员国反复协商后，仍未能就尽快接受乌克兰加入欧盟达成共识。

德国总理肖尔茨及其他成员国的领导人只是承诺，今后将加强同乌克兰的联络，深化伙伴合作，并对乌克兰融入欧洲大家庭的努力提供支持。在谈到乌克兰今年2月28日提出的入盟申请时，峰会声明中称："欧盟理事会立即采取了行动，并要求欧盟委员会尽快依照欧盟协定对乌克兰的入盟申请表明立场。在欧盟委员会表态之前，欧盟将立即深化同乌克兰的伙伴合作，对乌克兰的欧洲一体化发展道路提供支持。"

入盟之路漫长而崎岖

俄罗斯对乌克兰发动侵略之后，乌克兰总统泽连斯基上周向欧盟提交了入盟申请。但加入欧盟的审批过程却既漫长又复杂。即便是在欧盟委员会对此项入盟申请做出积极评估之后，启动入盟谈判的过程也将是一个极其漫长的过程，因为必须所有成员国首肯之后，才能正式启动入盟谈判。

乌克兰方面则希望欧盟能够加快审批程序。乌克兰驻德国大使梅利尼克( Andrij Melnyk)对德新社表示："我们并不是指望能够得到特殊待遇，明天就成为欧盟成员国。但我们希望能以快捷方式在几年之后完成入盟程序。"

欧盟和乌克兰于2017年签署了联合协议，决定深化双边在政治和经济领域的合作。除乌克兰之外，摩尔多瓦和格鲁吉亚也提出了加入欧盟的申请。

不会有特殊待遇

荷兰首相吕特（ Mark Rutte）在峰会后强调，鉴于还有其他国家等待入盟程序的审批结果，所以入盟程序不会有快捷的方式。他说："黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚以及北马其顿等国，等候启动入盟程序已经很久了，现在如果出现特例，对上述国家无疑是一种打脸行为。"

在巴尔干西部各国加入欧盟的问题上，荷兰是欧盟内部几个持迟疑态度的国家之一。克罗地亚总理普兰科维奇（Andrej Plenkovic） 在谈到乌克兰希望快速加入欧盟的愿望时也表示："任何国家都别想隔夜就完成入盟手续。"

承诺对乌克兰难民提供帮助

欧盟各国领导人承诺，将对来自乌克兰的难民提供全方位的帮助。欧盟峰会声明中指出："欧盟及其成员国将继续同乌克兰保持团结，将向难民及难民接纳国提供人道、医疗以及财政方面的广泛支持。"

与此同时，欧盟还向俄罗斯发出呼吁，要求该国保障人道援助的渠道畅通无阻，以便向乌克兰境内的战争难民提供援助，并为难民出逃提供安全通道。声明中称："俄罗斯必须全面遵守人道主义国际法准则所规定的义务。"

根据联合国难民事务高级官员署提供的数据，2月24日战争爆发至今，已有230万乌克兰人逃离这个国家，另有200万人在国内流亡。欧盟上周已经做出决定，将向所有乌克兰难民提供最短为期一年的快捷庇护。这些难民将得以在欧盟境内自由迁徙，他们将获得工作许可，并有权获得医疗保健、居住以及儿童教育等方面的相应待遇。

军火援助及战后重建

乌克兰军队将会从欧盟获得更多的武器和装备。来自欧盟的消息称，欧盟外交事务专员博雷尔（ Josep Borrell）峰会期间曾建议各国领导人，进一步筹措五亿欧元款项，用于向乌克兰提供更多武器。

二月底，欧盟已经就提供五亿欧元一揽子援助达成了共识，按照计划，上述款项将来自所谓的欧洲和平专项基金。这是欧盟新设立的一项金融借贷机制，也可被用于帮助伙伴国家提升军力。2021年至2027年预算区间内，这一和平专项基金将拥有大约50亿欧元的款项。

欧盟各成员国还承诺向乌克兰提供进一步的政治、金融、物质以及人道援助。欧盟峰会声明中称："我们不会让乌克兰陷入孤立无援的境地。"除此之外，欧盟还表示，俄罗斯的侵略行为结束之后，欧盟愿意向乌克兰的民主重建提供帮助。

（德新社，法新社，路透社）

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