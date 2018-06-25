 欧盟峰会决定着默克尔的命运 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.06.2018

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时政风云

欧盟峰会决定着默克尔的命运

欧盟国家和政府领导人正在就关闭外部边界以及遣返避难申请者回乡进行磋商。德国总理默克尔此次只能获得成功，才有可能维护其政府的稳定。

Angela Merkel EU Flaggen Brüssel (picture-alliance/dpa/AP Photo/O.Matthys)

这或许是默克尔政治生涯中最重要的一次欧盟峰会

（德国之声中文网）联邦总理默克尔（Angela Merkel）在其长达12年半的任期内已经出席过至少60次欧盟峰会。她是迄今欧盟国家中任职时间最长的政府首脑。但本周四在布鲁塞尔举行的会议可能是她政治生涯中最重要的一次欧盟峰会。它有可能成为决定默克尔命运的峰会，因为这还是第一次关系到她作为总理的个人生存问题。此次布鲁塞尔峰会只有在移民问题上取得令人满意的结果，她才能够将联盟伙伴、保守的姐妹党基社盟挽留在政府内。默克尔面临着巨大的压力。

默克尔孤军奋战

目前来看，这位女总理和欧盟其他27国政府领导达成移民政策"欧洲解决"方案的前景极其暗淡。

以意大利右翼民粹主义政府为首的一部分人想彻底摆脱迄今实行的都柏林庇护程序的规则。而以匈牙利总理奥尔班（Viktor Orban）为首的另一部分人则想拒收任何难民，而是最多提供一些财政支持。他们想其它国家承担责任，而自己却不承担责任。民粹主义分子参与执政的奥地利也采取这种路线。

Belgien EU Gipfel - Kurz, Tusk, Merkel (Reuters/W. Rattay)

达成移民政策"欧洲解决"方案的前景极其暗淡

除了也许法国和西班牙之外，联邦总理默克尔在其移民政策立场上不再有真正的盟友。据德国政府官员在峰会召开的前一天证实，默克尔试图同各欧盟成员国分别签署双边协议的努力进展不大。让意大利、希腊或者奥地利等国家在数天之内就做好签署协议，立即接纳已经到德国边境的申请庇护者，这是难以想象的。

周四的政府声明

6月28日上午，默克尔在德国联邦议院发表了30分钟的政府声明，主要谈的就是难民政策争议在欧洲层面的解决问题。

这位平日里不动声色的女总理异常高昂地表示，难民政策问题或决定着欧盟的未来命运。她说，如果欧洲无法共同地、有价值导向地迎接难民政策中的挑战，“就没人再会相信我们的价值体系”。

她强调，德国如果单独行动、遣返难民，会带来比德国政府解散更严重的后果，必须让欧盟作为一个整体来采取行动。“只有欧洲好，德国才会一直好。”

Deutschland Bundestag Regierungserklärung Merkel (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

默克尔在德国联邦议院发表了30分钟的政府声明

默克尔再次为自己2015年接收难民的做法进行辩护，她说这并非单独行动,而是和匈牙利、奥地利政府进行磋商后的决定。她也表示，目前对局势有掌控，“我们不想看到2015年的紧急状况再次重演”。 

与此同时，默克尔也承认，在遣返避难申请被拒者的问题上需要改进。她提到了不久前遇害的美因茨少女苏珊娜

"移民营"引起争议

欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）建议在欧盟之外为在海难中获救的移民建立所谓的"登陆中心"。部分欧盟成员国对这一建议表示赞同，但是也有一部分国家则更希望在欧盟内建立移民中心。

但是迄今没有一个国家愿意建造这样的封闭营地。曾参加过会谈的利比亚和阿尔巴尼亚明确拒绝了相关思路。就连联邦总理默克尔也表示怀疑，因为这样的营地有可能会带来严重的司法和组织方面的问题。德国政府界人士指出，这些想法并非新鲜事物，迄今从未得到过落实。显然，建造移民营地并不能帮助默克尔很快解决与巴伐利亚姐妹党之间的争议。

欧盟的危机

比利时《晚报》 认为，对移民政策的争议日益明显的暴露了欧盟的内部危机。在峰会前一天，该报刊登了标题为："欧洲正在就其内讧深思"的文章。文章称，欧盟首次受到不是来自外部，而是来自内部的威胁。旧的游戏规则将不再适用，民粹主义政府起着破坏性的作用，各国之间的团结也荡然无存。

比利时《晚报》写道："敌人有一个名字叫非自由主义民主。" 不久前，匈牙利总理奥尔班已经为其国家选择了这种国家体制。因此本届欧盟峰会可能不仅关系着德国总理默克尔命运，而且也关系到整个欧盟的命运。

  • Wenn man von einem politischen Freund Merkels sprechen kann, dann ist es Frankreichs Präsident Emannuel Macron. Er ist, wie Merkel, unbedingt an einer europäischen Lösung interessiert, weil er, wie sie, um den Bestand der EU fürchtet. Allerdings glaubt die CSU, dass Macron sich seine Rückendeckung für Merkel mit finanzpolitischen Zusagen hat kaufen lassen.

    默克尔的敌人和朋友

    法国总统好朋友？

    法国总统马克龙尚且算得上默克尔的政治朋友。和默克尔相似，马克龙也担心欧盟的未来，因此寻求在欧洲层面上来解决难民问题。但是，在德国国内，执政伙伴基社盟担心，法国人在难民问题上支持德国，目的是想让德国人在欧元区财政政策上作出让步。

  • Der neue spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez dürfte gleich im Sinne Merkels gehandelt haben, als er Schiffe mit afrikanischen Flüchtlingen anlanden ließ, die die italienische Regierung abgewiesen hatte. Soviel Menschlichkeit ist zur Zeit selten. Doch der Sozialist hat auch deutlich gesagt, sein Land brauche Unterstützung bei der Bewältigung der Migration.

    默克尔的敌人和朋友

    善解人意西班牙？

    新上任的西班牙首相桑切斯(Pedro Sánchez)不久前允许一艘载有非洲难民的救难船只靠岸，与民粹主义的意大利政府形成了鲜明对比。桑切斯的人性光芒在当今欧洲颇为难得，他的举动也正合默克尔的意。然而，西班牙首相也明确表示，西班牙在难民问题上亟需帮助。

  • Der Handelsnation Niederlande sind offene EU-Binnengrenzen sehr wichtig. Darin stimmt Ministerpräsident Mark Rutte mit Merkel überein. Andererseits ist die Stimmung im Land inzwischen eher feindlich gegenüber Migranten. Chancenlose Asylbewerber will Rutte am liebsten gar nicht erst nach Europa hineinlassen. Mit dieser Einerseits-Andererseits-Strategie könnte er eine Mittlerrolle übernehmen.

    默克尔的敌人和朋友

    长袖善舞荷兰人

    以贸易立国的荷兰，自然十分重视欧盟内部边界的开放性。在这点上，荷兰首相吕特(Mark Rutte)和默克尔是一致的。然而，在荷兰国内，对移民的敌视情绪也十分高涨。对于没有可能获得政治避难权的难民，吕特想要完全阻止他们进入欧洲。荷兰首相的这种“两手抓”战略，倒是具有成为斡旋者的潜力。

  • Zwischen der Christdemokratin Merkel und dem Altlinken Alexis Tsipras liegen ideologisch Welten. Dennoch ist der griechische Ministerpräsident sehr für europäische Solidarität bei der Bewältigung der Migration und stützt auch Merkel persönlich. Grund dürfte sein, dass er Merkel als verständnisvoll in der griechischen Schuldenkrise erlebt hat und dass er sich hier weitere Zugeständnisse erhofft.

    默克尔的敌人和朋友

    心机算尽希腊人

    默克尔的基督教民主联盟属于中右派政党，而希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)则是鲜明的左派政治人物，两人之间本应水火不容。然而，齐普拉斯现在却高声呼吁，欧洲应当团结一致来应对难民危机，并且亲自表示对默克尔的支持。有可能在此前的希腊债务危机磋商上，齐普拉斯认识到了默克尔善解人意的一面。同时，齐普拉斯也有可能以此换取德国人在欧元区债务问题上的进一步让步。

  • Der Däne Lars Lökke Rasmussen sieht nicht aus wie ein Radikaler, aber in Migrationsfragen ist er es. Kaum eine EU-Regierung betreibt eine so strikte Politik der Abschreckung gegenüber Asylbewerbern wie seine. Rasmussen hat auch früher als andere die Idee lanciert, Aufnahmezentren außerhalb der EU zu errichten. Wenn eine europäische Lösung so aussieht, ist er dafür, von Umverteilung hält er nichts.

    默克尔的敌人和朋友

    邻国丹麦走极端

    丹麦首相拉斯穆森(Lars Lökke Rasmussen)并非极端派别政治人物，但是在难民问题上他却持极端立场。丹麦政府对政治避难申请者的吓阻力度为全欧洲所罕见。拉斯穆森也是最早提出在欧盟境外建立难民收容中心的人。他只会支持把难民营建在欧盟之外的欧洲难民方案，并且拒绝接受欧盟内部的难民转移计划。

  • Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz tritt gegenüber Merkel zwar höflich auf, macht aber keinen Hehl aus seiner tiefen Ablehnung ihrer liberalen Flüchtlingspolitik. Mit Merkels innenpolitischen Gegnern in der Migrationsfrage, von Gesundheitsminister Jens Spahn bis CSU-Innenminister Horst Seehofer und Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder, versteht sich Kurz dagegen prächtig.

    默克尔的敌人和朋友

    笑里藏针奥地利

    年轻的奥地利总理库尔茨(Sebastian Kurz)总是对默克尔礼敬有加，但是也毫不掩饰他对默克尔自由主义难民政策的抵触态度。库尔茨与默克尔党内反对现行难民政策的人非常热络，互相视为知音。

  • Der parteilose italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte ist einer der härtesten Brocken für Merkel. In Italien registrierte Flüchtlinge will Conte keinesfalls wieder zurücknehmen. Dabei sitzt ihm vor allem Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega im Nacken: Wir können keinen einzigen mehr aufnehmen. Mit solchen Sätzen steigt die Lega noch mehr in den Umfragen.

    默克尔的敌人和朋友

    别无选择意大利

    对于默克尔而言，意大利新总理孔蒂(Giuseppe Conte)是最难啃的硬骨头之一。这位无党派政客，其实也受到了执政伙伴的裹胁：内政部长表示，意大利坚决不愿再接收已经从意大利继续逃往德国的难民。这一排外态度，也获得了意大利国内越来越多的民意支持。

  • Keiner hat Merkels Politik der offenen Grenzen über die Jahre so heftig kritisiert wie der Ungar Viktor Orban. Für ihn ist die Krise Merkels Problem, nicht seins. Zum Treffen am Sonntag erschien er erst gar nicht, so wie die anderen Chefs der sogenannten Visegrad-Staaten Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen. Sie alle lehnen jede Umverteilung von Flüchtlingen ab.

    默克尔的敌人和朋友

    对抗到底匈牙利

    这些年来，抨击默克尔难民政策最激烈的人，莫过于匈牙利总理奥尔班(Viktor Mihály Orbán)。在他看来，难民是默克尔的问题，不是匈牙利的问题。他压根就没有出席上周日的欧盟各国领导人协调会，他的政治盟友——斯洛伐克、捷克、波兰这三国的领导人也没有出席。这四个国家都坚决反对在欧盟各国间转移分配难民。

    作者: Christoph Hasselbach


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