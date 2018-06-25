欧盟峰会决定着默克尔的命运

（德国之声中文网）联邦总理默克尔（Angela Merkel）在其长达12年半的任期内已经出席过至少60次欧盟峰会。她是迄今欧盟国家中任职时间最长的政府首脑。但本周四在布鲁塞尔举行的会议可能是她政治生涯中最重要的一次欧盟峰会。它有可能成为决定默克尔命运的峰会，因为这还是第一次关系到她作为总理的个人生存问题。此次布鲁塞尔峰会只有在移民问题上取得令人满意的结果，她才能够将联盟伙伴、保守的姐妹党基社盟挽留在政府内。默克尔面临着巨大的压力。

默克尔孤军奋战

目前来看，这位女总理和欧盟其他27国政府领导达成移民政策"欧洲解决"方案的前景极其暗淡。

以意大利右翼民粹主义政府为首的一部分人想彻底摆脱迄今实行的都柏林庇护程序的规则。而以匈牙利总理奥尔班（Viktor Orban）为首的另一部分人则想拒收任何难民，而是最多提供一些财政支持。他们想其它国家承担责任，而自己却不承担责任。民粹主义分子参与执政的奥地利也采取这种路线。

除了也许法国和西班牙之外，联邦总理默克尔在其移民政策立场上不再有真正的盟友。据德国政府官员在峰会召开的前一天证实，默克尔试图同各欧盟成员国分别签署双边协议的努力进展不大。让意大利、希腊或者奥地利等国家在数天之内就做好签署协议，立即接纳已经到德国边境的申请庇护者，这是难以想象的。

周四的政府声明

6月28日上午，默克尔在德国联邦议院发表了30分钟的政府声明，主要谈的就是难民政策争议在欧洲层面的解决问题。

这位平日里不动声色的女总理异常高昂地表示，难民政策问题或决定着欧盟的未来命运。她说，如果欧洲无法共同地、有价值导向地迎接难民政策中的挑战，“就没人再会相信我们的价值体系”。

她强调，德国如果单独行动、遣返难民，会带来比德国政府解散更严重的后果，必须让欧盟作为一个整体来采取行动。“只有欧洲好，德国才会一直好。”

默克尔在德国联邦议院发表了30分钟的政府声明

默克尔再次为自己2015年接收难民的做法进行辩护，她说这并非单独行动,而是和匈牙利、奥地利政府进行磋商后的决定。她也表示，目前对局势有掌控，“我们不想看到2015年的紧急状况再次重演”。

与此同时，默克尔也承认，在遣返避难申请被拒者的问题上需要改进。她提到了不久前遇害的美因茨少女苏珊娜。

"移民营"引起争议

欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）建议在欧盟之外为在海难中获救的移民建立所谓的"登陆中心"。部分欧盟成员国对这一建议表示赞同，但是也有一部分国家则更希望在欧盟内建立移民中心。

但是迄今没有一个国家愿意建造这样的封闭营地。曾参加过会谈的利比亚和阿尔巴尼亚明确拒绝了相关思路。就连联邦总理默克尔也表示怀疑，因为这样的营地有可能会带来严重的司法和组织方面的问题。德国政府界人士指出，这些想法并非新鲜事物，迄今从未得到过落实。显然，建造移民营地并不能帮助默克尔很快解决与巴伐利亚姐妹党之间的争议。

欧盟的危机

比利时《晚报》 认为，对移民政策的争议日益明显的暴露了欧盟的内部危机。在峰会前一天，该报刊登了标题为："欧洲正在就其内讧深思"的文章。文章称，欧盟首次受到不是来自外部，而是来自内部的威胁。旧的游戏规则将不再适用，民粹主义政府起着破坏性的作用，各国之间的团结也荡然无存。

比利时《晚报》写道："敌人有一个名字叫非自由主义民主。" 不久前，匈牙利总理奥尔班已经为其国家选择了这种国家体制。因此本届欧盟峰会可能不仅关系着德国总理默克尔命运，而且也关系到整个欧盟的命运。