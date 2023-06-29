 欧盟峰会：俄乌局势占先、中国战略靠后 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2023

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时政风云

欧盟峰会：俄乌局势占先、中国战略靠后

本周在布鲁塞尔举行的欧盟峰会的原定主要讨论乌克兰、摩尔多瓦和格鲁吉亚的入盟问题，以及欧盟难民政策的改革。但俄罗斯发生的瓦格纳兵变打乱了既定议程。

Belgien | EU Flaggen in Brüssel

（德国之声中文网）瓦格纳集团的短暂叛乱及其对俄罗斯侵略战争的影响，一下子变成了本周四（6月29日）到周五举行的欧盟国家领导人峰会的首要话题。召集峰会的欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）在邀请函中对俄罗斯局势仅一笔带过，不过北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）将参加周四的开幕午餐会，这个话题想必会引起热议。

斯托尔滕贝格曾警告欧盟和西方，不能低估叛乱事件的后果。一旦普里戈津麾下私人部队的一部分转移到白俄罗斯，安全局势将发生的变化是他与欧盟国家领导人讨论的议题。例如立陶宛总统瑙瑟达（Gitanas Nauseda）认为，瓦格纳的动向威胁到他的国家，并呼吁加强北约东部边界的戍防。

入盟进程

峰会将讨论乌克兰加入欧盟的前景。乌克兰总统泽连斯基要求在今年内同欧盟开启正式的入盟谈判。布鲁塞尔尚未就此表明意向。不过欧盟将继续对乌克兰提供财政和军事支援。米歇尔再次强调，"只要必要"，欧盟对乌克兰的援助承诺就不会改变。欧盟国家领导人还将讨论如何筹集资金以及更新欧盟财政预算，以支付援乌款项。

除了乌克兰、摩尔多瓦和格鲁吉亚的入盟问题，峰会还将讨论已持续多年的6个西巴尔干国家加入欧盟的进程。有参与峰会筹备工作的欧盟外交官透露，有提议主张加速这一已开启的进程。其中最大的障碍是塞尔维亚和科索沃之间的紧张关系，因此会议将磋商解决这一矛盾的方案。

谁来保卫欧洲的天空?

中国战略在哪里？

俄乌战争再次挤压了一系列其他的对外政策议题的空间，其中包括已经宣布了很长时间的欧盟共同对华战略。据悉这一次峰会仅将短暂谈及这一话题。柏林墨卡托中国研究中心的专家吉蕾蒂（Francecsa Ghiretti）对德国之声指出，对华战略还没有诞生，"中国作为伙伴、经济竞争者和制度性对手的框架定义不会改变。已经有一个共同的战略了吗？没有，27个欧盟国家还没有一个统一的立场路线。各国的利益和考虑的优先事项相差太大。"

德国总理肖尔茨将在峰会上介绍不久前举行的德中政府磋商的情况。据德广联报道，德国主张在声明中保持平衡，既指出风险，也说明欧盟依赖同中国合作的领域，例如气候保护。

峰会的另一个焦点是欧盟的难民和移民政策。匈牙利和波兰对欧盟新近达成的移民政策改革方案表示反对。匈牙利总统奥尔班在接受德国《图片报》采访时表示，不会接受改革方案中有关如果拒绝接纳欧盟分配的难民，须为每人支付2万欧元的规定。"我们为了阻止非法移民进入申根区，花费了20亿欧元，却没有从布鲁塞尔拿到一分钱。我们为什么要付更多的钱？"他还指责新的申请庇护程序过于宽松，称之给蛇头发出了可以继续这样干的信号。

 

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