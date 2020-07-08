欧盟峰会临近 巨额经济复苏计划恐陷僵局

（德国之声中文网）在欧盟特别峰会即将召开之际，有关7500亿欧元疫情后经济救助计划的谈判却陷入僵局。主要争议点在于非应偿付贷款（non-repayable loans）以及援助附加条件。

由欧盟委员会在今年5月提出的经济复苏一揽子计划，将会被纳入下一个欧盟长期预算中，并为欧盟中受到新冠疫情打击最为严重的经济体（包括西班牙和意大利）提供支持，以帮助其重新填补亏空的国库。

但是这些救助基金在发放之前，必须要得到欧盟全体27个成员国的同意，具体的融资细节也必须得到批准。

德国总理默克尔和法国总统马克龙是这项经济复苏计划的坚定支持者，也为该方案提交欧盟委员会贡献了巨大的推动力。

默克尔表示，本周末的峰会将是欧盟各国领导人为达成相关协议所作出的"第一次尝试"。

"时间就是生命"

但是继续救助的国家则认为，在这么短的时间里达成协议恐怕很难。周二，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）在柏林与默克尔会面，为峰会做准备。

在会晤之后的记者会上，桑切斯表示欧盟必须在7月之内做出决定。"如果再次推迟协议，那么我们的经济重建计划也要跟着推迟。如果经济复苏计划被延迟，那么危机就会继续加剧。"

本周一，意大利总理孔特（Giuseppe Conte）在柏林会晤默克尔之后，也呼吁各国领导人尽快批准这项协议。

"我们必须要加快行动，因为历史经验告诉我们，再好的补救措施，如果来得太迟，那也是无济于事"，孔特说。

德国目前担任欧盟轮值主席，如果能够尽快达成有关经济复苏计划的协议，对于默克尔来说也是大功一件。尽管如此，在谈到对于周末峰会结果的预期时，她还是表现得十分谨慎："如果能够尽快达成，当然是最好的；但是我不知道是否这个周末的峰会上是否能够取得成功。时间就是生命。"默克尔还表示，德国将会带着"可以妥协的诚意"去布鲁塞尔。

"抠门四国"希望用救助换改革

目前这份协议的主要阻力来自欧盟中被戏称为"抠门四国"的荷兰、奥地利、丹麦和瑞典。他们希望救助一揽子计划中的贷款要附带严格的条件，比如要求受助国进行养老保险和就业市场领域的改革，不能纯粹以馈赠的形式提供援助。按照目前的方案，救助计划当中5000亿欧元是无偿援助，2500亿是贷款。

法国总统马克龙、欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel），还有意大利、西班牙和葡萄牙三国政府首脑近期已经和荷兰首相吕特（Mark Rutte）举行了会谈，但是目前看来荷兰的立场仍未有所松动。

吕特上周也会见了默克尔，他当时强调自己支持经济重建，但是必须与金融改革挂钩。

周二，吕特在荷兰议会上讲话时说，他对于本次布鲁塞尔峰会达成协议"不抱希望"，认为"事态发展前景不令人感到乐观"。他还强调，如果接受援助的国家拒绝进行改革，那么荷兰应该有权否决任何的援助赠款。

谈到欧盟内部的谈判，他表示："平衡点究竟在哪里……你必须要找到他。我对此其实并不抱太大希望。"

雨涵/苗子（德新社、路透社、法新社）