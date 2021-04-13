 欧盟就2030年气候目标达成一致 | 科技环境 | DW | 21.04.2021

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科技环境

欧盟就2030年气候目标达成一致

围绕截至2030年的二氧化碳减排目标争议激烈。欧盟议会雄心勃勃加入避免地球过度升温的谈判。不过，最终只达成有限妥协。

  • Antarctica Melts Under Its Hottest Days on Record (Earth Observatory/ NASA)

    海水升温会带来哪些后果？

    南极温暖如洛杉矶

    2020年2月6日，南极北部Esperanza Base考察站测到18.3摄氏度的气温。美国航天局称，这是有测量记录以来在该地点测到过的最高温度，也是南极最近数月来经历了第三次“热浪”。从卫星图上可以看到，大量的冰雪已经融化（右）。

  • BdTD Satellitenbild Hurrikan Dorian an US-Küste (AFP/Rammb/Noaa/Ho)

    海水升温会带来哪些后果？

    风暴来得更猛烈

    热带风暴的猛烈程度与海水表层温度有关。飓风或台风季节会持续得更长；大西洋和太平洋北部生成的龙卷风会明显增多，强度也会增加。极端天气还会给迄今较少受到天灾冲击的地区带来破坏力极大的风暴。

  • USA Bahamas Hurrikan Dorian (picture alliance/AP Images/AP Photo/R. Espinosa )

    海水升温会带来哪些后果？

    海平面上升、风暴潮

    随着大气升温，海水的温度也在升高。海水体积的膨胀使海平面不断上升。大批沿海地区，特别是贫困地区居民的生活空间和生存基础将不复存在。

  • BG Waldbrände in Australien | Inferno III (Reuters/AAP Image/D. )

    海水升温会带来哪些后果？

    极端天气造成林火频发

    在极端天气使某些地区出现暴雨和洪水的时候，另一些地方却干旱难耐。后果是农作物歉收和森林火灾。很多地方的林火高发季节会延长，火灾数量也会大增。

  • Fisch Dorsch (by-nc-sa/Joachim S. Müller)

    海水升温会带来哪些后果？

    生态系统推移

    海水变暖，海洋生物的种群和生态系统会发生推移。同陆地上的动物类似，鱼类和海洋哺乳动物会向极地方向迁移。北海的大西洋鳕鱼数量大幅减少，已无法用过度捕捞来解释。而纬度更高的渔区则可能从中获益。

  • Flügelschnecke Limacina

    海水升温会带来哪些后果？

    海洋酸化

    海水升温，使更多的二氧化碳溶解于表层海水中，海水pH值降低，海水“变酸”。贝类、珊瑚和海胆等生物因此丧失体内和体外骨骼的再生能力。它们不仅能过滤有害物质，还是其它海洋动物的食物。

  • Studie: Weniger Plankton durch wärmere Ozeane (picture alliance / dpa)

    海水升温会带来哪些后果？

    浮游生物减少

    随着pH值的降低，浮游生物所能吸收的铁减少了。但这些微小藻类的生长需要矿物质。许多构建碳酸钙骨骼的浮游藻类受到的冲击尤其大。

  • Heilbronn Fischsterben in der Schozach (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

    海水升温会带来哪些后果？

    水中缺氧

    水体温度升高，储存的氧分就会减少。海水变暖后，氧分稀少的水域面积就会扩大。现在，在很多海域已经出现了缺氧的“死亡地带”。因水中氧分不足，动物无法生存。

  • Chile giftige Rotalgen Fischsterben Krise Fischerei Plage Giftalgen Algen (picture-alliance/AP Photo/F. Marquez)

    海水升温会带来哪些后果？

    海藻潮

    在温暖、缺氧的水中，某些有毒藻类会爆炸式地繁殖。它们的毒素让鱼类和其它海洋生物大批死亡。现在，许多地方的渔业和旅游业就已受到海藻疯狂繁殖的威胁。图为智利海岸的有毒赤潮造成大批鱼类死亡。

  • Symbolbild Artensterben Great Barrier Reef (picture-alliance/dpa/D. Naupold)

    海水升温会带来哪些后果？

    珊瑚“白化病”

    苍白的珊瑚骨架是没有生命的。出现白化的珊瑚失去的不仅是色彩，还有繁殖能力。珊瑚礁成片死去，无法再为无数海洋生物提供栖息地、食物和捕猎的场所。

  • Golfstrom Flash-Galerie (NGDC)

    海水升温会带来哪些后果？

    洋流改变

    在海水变暖的作用下，如果北大西洋暖流被打断，西欧和北欧就会陷入寒潮。因为北大西洋暖流保障了表层和深层海水的循环。其它洋流也可能被打乱。

    作者: Alexander Freund


  • Antarctica Melts Under Its Hottest Days on Record (Earth Observatory/ NASA)

    海水升温会带来哪些后果？

    南极温暖如洛杉矶

    2020年2月6日，南极北部Esperanza Base考察站测到18.3摄氏度的气温。美国航天局称，这是有测量记录以来在该地点测到过的最高温度，也是南极最近数月来经历了第三次“热浪”。从卫星图上可以看到，大量的冰雪已经融化（右）。

  • BdTD Satellitenbild Hurrikan Dorian an US-Küste (AFP/Rammb/Noaa/Ho)

    海水升温会带来哪些后果？

    风暴来得更猛烈

    热带风暴的猛烈程度与海水表层温度有关。飓风或台风季节会持续得更长；大西洋和太平洋北部生成的龙卷风会明显增多，强度也会增加。极端天气还会给迄今较少受到天灾冲击的地区带来破坏力极大的风暴。

  • USA Bahamas Hurrikan Dorian (picture alliance/AP Images/AP Photo/R. Espinosa )

    海水升温会带来哪些后果？

    海平面上升、风暴潮

    随着大气升温，海水的温度也在升高。海水体积的膨胀使海平面不断上升。大批沿海地区，特别是贫困地区居民的生活空间和生存基础将不复存在。

  • BG Waldbrände in Australien | Inferno III (Reuters/AAP Image/D. )

    海水升温会带来哪些后果？

    极端天气造成林火频发

    在极端天气使某些地区出现暴雨和洪水的时候，另一些地方却干旱难耐。后果是农作物歉收和森林火灾。很多地方的林火高发季节会延长，火灾数量也会大增。

  • Fisch Dorsch (by-nc-sa/Joachim S. Müller)

    海水升温会带来哪些后果？

    生态系统推移

    海水变暖，海洋生物的种群和生态系统会发生推移。同陆地上的动物类似，鱼类和海洋哺乳动物会向极地方向迁移。北海的大西洋鳕鱼数量大幅减少，已无法用过度捕捞来解释。而纬度更高的渔区则可能从中获益。

  • Flügelschnecke Limacina

    海水升温会带来哪些后果？

    海洋酸化

    海水升温，使更多的二氧化碳溶解于表层海水中，海水pH值降低，海水“变酸”。贝类、珊瑚和海胆等生物因此丧失体内和体外骨骼的再生能力。它们不仅能过滤有害物质，还是其它海洋动物的食物。

  • Studie: Weniger Plankton durch wärmere Ozeane (picture alliance / dpa)

    海水升温会带来哪些后果？

    浮游生物减少

    随着pH值的降低，浮游生物所能吸收的铁减少了。但这些微小藻类的生长需要矿物质。许多构建碳酸钙骨骼的浮游藻类受到的冲击尤其大。

  • Heilbronn Fischsterben in der Schozach (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

    海水升温会带来哪些后果？

    水中缺氧

    水体温度升高，储存的氧分就会减少。海水变暖后，氧分稀少的水域面积就会扩大。现在，在很多海域已经出现了缺氧的“死亡地带”。因水中氧分不足，动物无法生存。

  • Chile giftige Rotalgen Fischsterben Krise Fischerei Plage Giftalgen Algen (picture-alliance/AP Photo/F. Marquez)

    海水升温会带来哪些后果？

    海藻潮

    在温暖、缺氧的水中，某些有毒藻类会爆炸式地繁殖。它们的毒素让鱼类和其它海洋生物大批死亡。现在，许多地方的渔业和旅游业就已受到海藻疯狂繁殖的威胁。图为智利海岸的有毒赤潮造成大批鱼类死亡。

  • Symbolbild Artensterben Great Barrier Reef (picture-alliance/dpa/D. Naupold)

    海水升温会带来哪些后果？

    珊瑚“白化病”

    苍白的珊瑚骨架是没有生命的。出现白化的珊瑚失去的不仅是色彩，还有繁殖能力。珊瑚礁成片死去，无法再为无数海洋生物提供栖息地、食物和捕猎的场所。

  • Golfstrom Flash-Galerie (NGDC)

    海水升温会带来哪些后果？

    洋流改变

    在海水变暖的作用下，如果北大西洋暖流被打断，西欧和北欧就会陷入寒潮。因为北大西洋暖流保障了表层和深层海水的循环。其它洋流也可能被打乱。

    作者: Alexander Freund


（德国之声中文网）欧盟成员国和欧盟议会的谈判者就欧盟2030年气候目标达成协议：届时，欧盟的温室气体比1990年的水平至少降低55%。而此前的目标值是40%。欧盟议会和成员国理事会的代表在布鲁塞尔将新目标告知德新社。

据报道，经15个多小时的谈判，议员们最终接受了欧盟国家元首和政府首脑在2020年底提出的这一目标。实际上，欧盟议会原有目标更宏大：有害温室气体减少60%，并采用更严格计算方法。

争议点：二氧化碳的计算   

除百分比值之外，主要争论点首先是森林、植物和土壤储存的二氧化碳数量是否应以及在多大程度上包括在内的问题。来自绿党等政党的议员抱怨说，若将此包括在计算数值内，就会削弱减排目标，使实际减排率不是55%，而只是52.8%。  

不过，在谈判中，议员们至少达到了将计入量限制在2.25亿吨二氧化碳这一目标，并使欧委会同一设置一个由15名专家组成的气候委员会，配合目标的实施。 

Weltspiegel 16.03.2021 | Deutschland Neurath | RWE-Kohlekraftwerk

德国能源巨头RWE公司所经营的一家燃煤电厂景观

绿党认为成果有限 

对于谈判结果，绿党表示失望。该党议员布洛斯（Michael Bloss）批评说，"这样的气候目标和气候法，使欧盟失去它在气候保护方面的先锋角色"。他称，由此，巴黎气候协议难以实现，"在这一点上，气候变化不会原谅我们"。他的党团同事基戈尔德（Sven Giegold）抱怨道， "计算花招 "缩减了气候目标。他强调，这是一个严重错误，德国政府亦难咎其责。 

德国基民盟政治家利泽（ Peter Liese ）则称，这是一个雄心勃勃的目标。他指出，从1990年到2020年的30年间，欧盟的有害气体排放量只减少了25%。德国工业联合会也表示，减排55%这一目标 "极富雄心"。 

欧委会副主席兼气候保护委员蒂默曼斯（Frans Timmermans）也非常满意。这位荷兰人推文表示，"这是欧盟的一个光荣时刻，也是向世界发出的一个强烈信号。我们对一个气候中立的欧盟的承诺将指导我们未来30年的政策。" 他称，对人类和地球来说，这是一个好日子。  

 

  • People ride bikes side by side in Hamburg

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    无车出行

    别开车啦，坐公交或者骑自行车吧——哪怕一周只骑一天。交通运输的二氧化碳排放量占总排放量的五分之一，其中最大的贡献者是汽车和公交。根据能源需求解决方案研究中心(CREDS)的数据，无车出行平均每人每年可节省2.04吨二氧化碳当量。

  • A plane flying through the sky

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    少坐飞机

    当你长途旅行时，多乘坐火车，少坐飞机。航空业产生的碳排放量占全球总排放量的2.5%。根据CREDS的数据，每人每年少坐一次长途返程航班，可节省1.68吨二氧化碳当量。如果你无法避免坐飞机，那就多向可持续发展项目捐款来“赎罪”吧。

  • Cows stand in a row in a pasture

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    少吃肉

    少吃红肉，改吃白肉，最好吃素。食品生产的碳排放量约占全球排放量的四分之一——其中肉类和乳制品行业是主要贡献者。2018年的一项研究发现，生产一公斤牛肉会排放60公斤的温室气体。同样的食物产量，家禽的排放量为6公斤，豌豆的排放量仅为1公斤。

  • Food discarded in a dumpster

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    减少浪费

    根据联合国的数据，全球生产的粮食中约有三分之一被丢弃或浪费，造成了高达10%的碳排放。这些食物垃圾被填埋和腐烂时，又会产生强效温室气体甲烷。因此，你可以只买你需要的食品，吃不完放到冰箱下顿再吃。

  • A man waters flowers on his balcony with a watering can

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    种花种草

    还是要剩饭？那就埋起来堆肥，然后用来在阳台或者花园里种些花花草草。你不需要太多的空间，一样可以种植蔬菜，这样就可以减少碳排放了。种点昆虫友好型植物，还能招蜂引蝶。

  • A woman walks past an H&M store where clothes are on display

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    不赶快时尚

    少买衣服，也是对环境的贡献。一定要买，那就逛逛二手店。根据联合国的数据，时尚行业产生的碳排放量约占全球排放量的10%。其中一个主要的罪魁祸首就是 "快时尚"——廉价而新潮的衣服，刚刚买来就发现已经不再流行了。


在美国总统拜登主持的本周四国际气候峰会前夕，欧洲人一直受到政治压力。一般预期，华盛顿也将宣布一个更加雄心勃勃的2030年气候标。拜登带领美国重新加入了他的前任特朗普所废除的2015年巴黎气候协议。  

欧洲气候保护法案定于6月通过。欧盟希望，至2050年实现气候中立，将全球暖化控制在1.5摄氏度以下。为达此目标，需在未来30年内全面调整经济结构，转向可再生能源和无废气生产方式。

（德新社、路透社、法新社）

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海水升温会带来哪些后果？

气候变暖造成海水温度迅速上升，这不仅对海洋生物的生存带来直接影响。风暴、洪水等极端天气以及森林火灾等灾害也会出现得越发频繁。  

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