欧盟就2030年气候目标达成一致

围绕截至2030年的二氧化碳减排目标争议激烈。欧盟议会雄心勃勃加入避免地球过度升温的谈判。不过，最终只达成有限妥协。
（德国之声中文网）欧盟成员国和欧盟议会的谈判者就欧盟2030年气候目标达成协议：届时，欧盟的温室气体比1990年的水平至少降低55%。而此前的目标值是40%。欧盟议会和成员国理事会的代表在布鲁塞尔将新目标告知德新社。
据报道，经15个多小时的谈判，议员们最终接受了欧盟国家元首和政府首脑在2020年底提出的这一目标。实际上，欧盟议会原有目标更宏大：有害温室气体减少60%，并采用更严格计算方法。
除百分比值之外，主要争论点首先是森林、植物和土壤储存的二氧化碳数量是否应以及在多大程度上包括在内的问题。来自绿党等政党的议员抱怨说，若将此包括在计算数值内，就会削弱减排目标，使实际减排率不是55%，而只是52.8%。
不过，在谈判中，议员们至少达到了将计入量限制在2.25亿吨二氧化碳这一目标，并使欧委会同一设置一个由15名专家组成的气候委员会，配合目标的实施。
对于谈判结果，绿党表示失望。该党议员布洛斯（Michael Bloss）批评说，"这样的气候目标和气候法，使欧盟失去它在气候保护方面的先锋角色"。他称，由此，巴黎气候协议难以实现，"在这一点上，气候变化不会原谅我们"。他的党团同事基戈尔德（Sven Giegold）抱怨道， "计算花招 "缩减了气候目标。他强调，这是一个严重错误，德国政府亦难咎其责。
德国基民盟政治家利泽（ Peter Liese ）则称，这是一个雄心勃勃的目标。他指出，从1990年到2020年的30年间，欧盟的有害气体排放量只减少了25%。德国工业联合会也表示，减排55%这一目标 "极富雄心"。
欧委会副主席兼气候保护委员蒂默曼斯（Frans Timmermans）也非常满意。这位荷兰人推文表示，"这是欧盟的一个光荣时刻，也是向世界发出的一个强烈信号。我们对一个气候中立的欧盟的承诺将指导我们未来30年的政策。" 他称，对人类和地球来说，这是一个好日子。
在美国总统拜登主持的本周四国际气候峰会前夕，欧洲人一直受到政治压力。一般预期，华盛顿也将宣布一个更加雄心勃勃的2030年气候标。拜登带领美国重新加入了他的前任特朗普所废除的2015年巴黎气候协议。
欧洲气候保护法案定于6月通过。欧盟希望，至2050年实现气候中立，将全球暖化控制在1.5摄氏度以下。为达此目标，需在未来30年内全面调整经济结构，转向可再生能源和无废气生产方式。
（德新社、路透社、法新社）
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