欧盟就“非法产品销售“问题向Temu提出问询

（德国之声中文网）Temu自2023年进入欧洲市场以来，一直受到广泛欢迎。该公司今年年初宣称，该平台平均每个月在欧盟的活跃用户已经达到7500万人。欧盟委员会要求Temu予以澄清，该平台上为何一而再再而三地出现“非法商品的销售”，以及平台采取了哪些防范措施。

欧盟是基于其具有划时代意义的数字服务法（DSA）做出上述问询的，根据该项法律，网络平台必须为保护消费者采取相应措施。此外，欧盟还希望Temu提供更多的数据和信息，以阐明该平台采取了哪些具体措施，以降低“与消费者保护、公共健康以及用户安全相关的风险”。Temu被要求在10月21日前向欧盟提交相关信息。

欧盟要求Temu提交信息只是一个初期步骤，并不意味着Temu存在违法行为。不过，一旦违法行为得到证实，欧盟就会展开正式调查，甚至最终会课以罚金。

消费者保护团体指责Temu诱导客户。 图像来源: Hannes P. Albert/dpa/picture alliance

欧盟发布的声明中称：“欧盟委员会接下来将采取哪些步骤，将取决于对Temu回复的评估。”

今年5月，Temu被欧盟列入应加强限制的大型数字公司名单。此后，欧盟已向Temu发出两次信息问询。

今年6月，欧盟在其向Temu发出的第一次问询中，要求Temu澄清在保护儿童和消费者方面采取了哪些措施。要求Temu回复的问题当中包括，该公司如何履行网络相关规定，以杜绝“黑暗模式”，即在顾客不情愿的情况下让其做出购物决定，或误导其改变网络设置。

今年5月，欧盟消费者权益团体向欧盟委员会提交申诉，对Temu做出一系列违规指控，其中包括使用“心理操控技术”，诱导顾客多消费等。今年9月，奥地利、丹麦、法国、德国、荷兰以及波兰等六个欧盟成员国敦促布鲁塞尔对Temu实施更为严格的监控。



（法新社）

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