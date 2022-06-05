欧盟就最低工资准则达成一致

（德国之声中文网）欧盟成员国和议会就欧盟最低工资统一准则达成妥协。欧盟议会首席谈判代表、德国基民盟政治家拉德克（Dennis Radtke）向德新社证实了这一进展。他指出，所达成的该妥协法律草案包括如何制定、更新和执行法定最低工资的标准，并规定，若薪资谈判结果约束率低于80%，成员国须制定行动计划，提高约束率。他称，千百万就业者的生活将得到明显改善。

欧盟成员国宣布，今后，法定最低工资标准将至少每两年更新一次；社会伙伴，如工会和雇主协会，必须参与制定及更新最低工资标准的程序。

欧盟委员会对该妥协方案表示欢迎。欧委会解释说，新法规并不要求成员国实行法定最低工资，也不设定欧盟范围共同最低工资水平。

欧委会于2020年10月完成法律草案。现在达成的妥协方案面临的挑战是，欧盟条约有严格限制：欧盟不能规定具体工资水平，而只能发布准则。

社民党籍的德国联邦劳工部长海尔（ Hubertus Heil ）也对现在达成的妥协表示满意。他表示，它将为社会化的欧洲设定新标准。他强调，"劳动者应有恰当的劳动所得，能有体面生活，不论是在斯德哥尔摩和里斯本，或在柏林和布加勒斯特，都同样适用。"

欧盟议会和各成员国还需正式批准该法律草案，然后，各成员国须在2年时间内将相关准则转化为本国法律。德国联邦议院左翼党团工会事务发言人要求迅速批准这一欧盟新准则，然后，立即落实。他称，目前，"交通灯"联合政府的相关计划"远未" 达到薪资谈判结果约束率所应达到的最低水平，因此，需采取一揽子措施阻止出现"工资倾销"现象，并强化薪资谈判制度。

瑞典和丹麦日前（6月7日）公开反对这一妥协方案，理由是，新准则对成员国工资制定权构成政治干预。尽管如此，该指令仍有可能得到批准，因为，27个成员国中已有至少15国支持实施欧盟共同最低工资准则。

德国最低工资升至12欧元

德国新近决定从10月1日起将最低工资提至每小时12欧元，使德国成为欧盟中最低工资水平最高国家之一。根据联邦统计局和联邦劳动部提供的数据，这一水平目前只低于卢森堡。

（德新社，法新社）

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