欧盟就新一轮对俄制裁达成一致 中企榜上有名

欧盟国家就针对俄罗斯的第14轮制裁计划达成了一致。欧盟官员透露，新的制裁旨在减少漏洞，阻止对已有制裁的规避，包括对俄罗斯液化天然气转口贸易的进一步限制。

（德国之声中文网）周四（6月20日）欧盟官员表示，欧盟成员国在布鲁塞尔签署了针对俄罗斯的新一轮制裁措施，首次将目标对准了俄罗斯利润丰厚的液化天然气（LNG）行业。新的一揽子制裁措施将在下周一正式通过。

“这一严厉的一揽子计划将进一步阻止俄罗斯获得关键技术”，欧盟委员会主席冯德莱恩在X平台上发帖称：“这将进一步剥夺俄罗斯的能源收入，并触及普京在海外的影子船队和影子银行网络问题。”

这将是自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来欧盟对莫斯科实施的第14轮制裁。欧盟官员表示，最新的制裁包括禁止俄罗斯液化天然气经欧洲转运到其他地区，但不包括禁止欧盟国家购买俄罗斯液化天然气。

欧洲港口对俄罗斯至关重要，因为欧洲大陆是冬季从北极冰封港口向亚洲市场出口液化天然气的重要通道。比利时、法国、荷兰和西班牙的港口是来自西伯利亚亚马尔（Yamal）半岛的液化天然气的主要中转站。

比利时的泽布鲁日港（Zeebrugge）和法国的蒙托瓦港（Montoir）是向中国、台湾或土耳其等国转口贸易的重要枢纽。

比利时泽布鲁日港是向亚洲出口液化天然气的重要中转站 图像来源: alimdi/Arterra/imageBROKER/picture alliance

德国阻挠

一揽子制裁计划的草案今年5月初就由欧盟委员会提出，但因德国的阻挠而延迟达成一致。制裁中包含规定欧洲企业须防止被制裁产品通过第三国再出口到俄罗斯。而德国的施压之下，有关禁令被软化。

制裁中的另一些措施，旨在使俄罗斯更难利用由来源不明的船只组成的 “影子船队”来规避欧盟对俄罗斯原油的制裁。

此外，欧盟还致力于打击莫斯科的SPFS银行信息传输系统。西方通过制裁切断俄罗斯银行与全球SWIFT金融传输系统的联系后，俄罗斯试图使用SPFS作为替代，缓解影响。

欧盟希望遏制可在战场上使用的商品（如微芯片）通过与俄罗斯相邻的前苏联国家、土耳其和阿联酋等国流向俄罗斯。

欧盟官员说，还有几家被指控援助俄罗斯军方的中国公司也被列入了黑名单，欧盟公司不得与其进行贸易。

此外，新的制裁规定还对接受俄罗斯资金的政党、智库和媒体机构进行了限制，以遏制被认为来自莫斯科的干预。

制裁下的俄罗斯经济不降反升 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、法新社）

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