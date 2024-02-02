 欧盟就引入“消费者维修权”达成一致 | 科技环境 | DW | 02.02.2024

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科技环境

欧盟就引入“消费者维修权”达成一致

欧盟昨天就“消费者维修权”达成一致，今后如果消费者有维修意愿，生产电冰箱、吸尘器、手机等一系列商品的厂商就必须提供维修服务。预计这将大幅减少碳排放且节省资源。

由于很多商品得不到修理，消费者不得不购买新商品。在这种情况下，欧洲消费者每年制造出3500万吨废物垃圾。

由于很多商品得不到修理，消费者不得不购买新商品。在这种情况下，欧洲消费者每年制造出3500万吨废物垃圾。

（德国之声中文网）欧盟将引入“消费者维修权”。欧洲议会谈判代表和欧盟国家在周四（2月1日）夜间达成一致，今后如果消费者有维修意愿，生产电冰箱、吸尘器、手机等一系列商品的厂商就必须提供维修服务。也就是说，欧盟将首次执行以家用电器为主的“白色家电”和智能手机等典型日常生活用品的合法维修权。这一新的规则对于环境保护也大有益处。

这项新法规执行后，未来修理电器将比购买新产品更容易、更便宜。 欧洲议会谈判负责人雷帕希（René Repasi）说：“我们不能再生活在一个用完即弃的社会中。”

由于很多商品得不到修理，消费者不得不购买新商品。在这种情况下，欧洲消费者每年制造出3500万吨废物垃圾。

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不过这项新规并不适用于所有商品，例如耳机和家具就没有被囊括在内。具体的法律条文将在未来几周内公布。

这项新法规制定的初衷考虑到的是，被处理扔掉的商品越少，也就意味着生产中的浪费和资源使用就越少。这同时也将减少温室气体的排放。欧盟估计未来15年内将减少1850万吨温室气体排放，同时节约180万吨资源，并减少300万吨废物垃圾的产生。

欧洲议会表示，十多年来欧洲议会一直倡导引入修复权。2022年4月，欧洲议会加大压力，并以绝大多数票投票通过，要求未来在商品生产制造环节就应该确保产品的设计寿命更长、更便于维修，而且零部件更容易拆卸和更换。

（德新社）

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