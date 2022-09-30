 欧盟就对俄最新制裁达成一致 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

欧盟就对俄最新制裁达成一致

对于作为对俄罗斯吞并乌克兰4个州的回应，欧盟正在推出新一轮针对俄罗斯的制裁方案。与此同时，欧盟表示对设立天然气价格上限持开放态度。

俄罗斯钢铁不久也将成为欧盟制裁的对象。

俄罗斯钢铁不久也将成为欧盟制裁的对象。

（德国之声中文网）欧盟自俄罗斯入侵乌克兰以来的第八个制裁方案目前正在经历最后的审批过程，预计将于周四生效。欧盟轮值主席国捷克宣布了这一消息。欧盟成员国的常驻代表还批准了有关进口俄罗斯石油价格上限的法律条款，这一油价封顶措施得到七国集团国家支持。

欧盟委员会主席冯德莱恩在上周提出了这个一揽子制裁方案，作为对俄罗斯侵略乌克兰战争最新升级的反应。冯德莱恩说：“我们既不接受虚假的公民投票，也不接受对乌克兰任何形式的吞并。”

莫斯科上周三宣布了在4个被俄罗斯占领地区的“公投”结果，称当地大部分人支持加入俄罗斯。所谓的公投持续了5天，其涵盖的领土约占乌克兰全部领土的15%。此后，俄罗斯总统普京宣布这些乌克兰领土为俄罗斯领土。这在国际上不被认可。欧盟首脑们纷纷宣布该决定无效。

这次欧盟达成的对俄新制裁一部分涉及出口禁令，这将影响到诸如航空业这样的关键技术领域。此外，还将禁止从俄罗斯进口某些类型的钢材。欧盟公民也将被禁止在俄罗斯国有企业的管理层中担任职务——德国前总理施罗德曾多年担任俄罗斯石油公司监事会主席，因此德国政府格外致力于这一点。新制裁还包括，在俄占区协助进行虚假公投的人将被欧盟禁止入境和冻结资产。

天然气价格未来也会封顶？

欧盟委员会主席冯德莱恩已经表明她对设立一个天然气价格实施上限持开放态度。她说：“这种天然气价格上限的设计必须保证供应安全。”此外，她说这必须是一项临时措施，“直到我们制定了新的欧盟价格指数，确保市场更好地运作”。

半数以上的欧盟成员国最近呼吁设立天然气价格上限。然而，德国等国对此持怀疑态度，认为这可能导致欧盟天然气供应不足。

冯德莱恩也强调，必须保证天然气的供应安全。她表示将在周五的欧盟峰会上向各国首脑发出一个路线图。其中建议，作为第一步，只对用于发电的天然气设定价格上限。同时，欧盟国家购买俄罗斯天然气的数量越来越少。冯德莱恩说，俄罗斯的天然气供应在总进口量的占比已经从41%下降到7.5%。她还表示，欧盟天然气储存设施几乎满了90%，这比去年同期多15%。此外，天然气的消耗也减少了10%。

（德新社，法新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

15.09.2022 NEW YORK, USA - SEPTEMBER 14: United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks during an exclusive interview with Anadolu Agency ahead of UN's 77th session of the General Assembly in New York, United States on September 14, 2022. Lokman Vural Elibol / Anadolu Agency

古特雷斯明确谴责俄罗斯吞并乌克兰领土 30.09.2022

3天前刚举行了争议性公投的乌克兰地区将正式被俄罗斯纳为“新领土”。联合国秘书长古特雷斯罕见明确表态，称莫斯科有关吞并乌克兰领土的决定不具任何法律价值。

Russian President Vladimir Putin, China's President Xi Jinping and Uzbek President Shavkat Mirziyoyev attend the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) leaders' summit in Samarkand on September 16, 2022. (Photo by Sergei BOBYLYOV / SPUTNIK / AFP)

德语媒体：中国的对俄政策有没有底线？ 30.09.2022

《时代周报》分析认为，北京支持莫斯科完全是出于利益考量——也许习近平和普京之间达成的交易就是互相打掩护，避免在与美国及其盟友发生冲突的情况下腹背受敌。在俄罗斯正式吞并在乌克兰占领的地区之际，前慕安会主席伊辛格在接受德意志广播电台采访时表示，他认为中国不会认可这四个地区并入俄罗斯。

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [TATARSTAN, RUSSIA - SEPTEMBER 20, 2022: A pumpjack operates at the Yamashinskoye oil field of Yamashneft oil and gas company, part of Tatneft, near the village of Yamashinskoye, Almetyevsk District. Tatneft produces oil and natural gas and manufactures refined oil and gas products and petrochemicals. Yegor Aleyev/TASS]

如何对俄罗斯追加制裁？欧盟内部分歧严重 27.09.2022

部分动员令，所谓的全民公投，还有核威胁——普京已经加大在乌克兰战场上的押注，而欧盟该如何应对呢？从布鲁塞尔进行的初步会谈来看，要想统一欧盟各国的意见恐怕十分艰难。在对俄罗斯石油设定价格上限和如何处理俄罗斯逃兵的问题上，各国存在较大分歧。

广告

评论分析

以防疫为名对民众身体、精神和智力的羞辱

长平观察：国家为什么要羞辱人民？

清零政策带给中国民众的感受之一是羞辱。时评作家长平分析认为，“辱民”是历代专制者统治人民的基本权术之一。  