欧盟就对俄最新制裁达成一致

（德国之声中文网）欧盟自俄罗斯入侵乌克兰以来的第八个制裁方案目前正在经历最后的审批过程，预计将于周四生效。欧盟轮值主席国捷克宣布了这一消息。欧盟成员国的常驻代表还批准了有关进口俄罗斯石油价格上限的法律条款，这一油价封顶措施得到七国集团国家支持。

欧盟委员会主席冯德莱恩在上周提出了这个一揽子制裁方案，作为对俄罗斯侵略乌克兰战争最新升级的反应。冯德莱恩说：“我们既不接受虚假的公民投票，也不接受对乌克兰任何形式的吞并。”

莫斯科上周三宣布了在4个被俄罗斯占领地区的“公投”结果，称当地大部分人支持加入俄罗斯。所谓的公投持续了5天，其涵盖的领土约占乌克兰全部领土的15%。此后，俄罗斯总统普京宣布这些乌克兰领土为俄罗斯领土。这在国际上不被认可。欧盟首脑们纷纷宣布该决定无效。

这次欧盟达成的对俄新制裁一部分涉及出口禁令，这将影响到诸如航空业这样的关键技术领域。此外，还将禁止从俄罗斯进口某些类型的钢材。欧盟公民也将被禁止在俄罗斯国有企业的管理层中担任职务——德国前总理施罗德曾多年担任俄罗斯石油公司监事会主席，因此德国政府格外致力于这一点。新制裁还包括，在俄占区协助进行虚假公投的人将被欧盟禁止入境和冻结资产。

天然气价格未来也会封顶？

欧盟委员会主席冯德莱恩已经表明她对设立一个天然气价格实施上限持开放态度。她说：“这种天然气价格上限的设计必须保证供应安全。”此外，她说这必须是一项临时措施，“直到我们制定了新的欧盟价格指数，确保市场更好地运作”。

半数以上的欧盟成员国最近呼吁设立天然气价格上限。然而，德国等国对此持怀疑态度，认为这可能导致欧盟天然气供应不足。

冯德莱恩也强调，必须保证天然气的供应安全。她表示将在周五的欧盟峰会上向各国首脑发出一个路线图。其中建议，作为第一步，只对用于发电的天然气设定价格上限。同时，欧盟国家购买俄罗斯天然气的数量越来越少。冯德莱恩说，俄罗斯的天然气供应在总进口量的占比已经从41%下降到7.5%。她还表示，欧盟天然气储存设施几乎满了90%，这比去年同期多15%。此外，天然气的消耗也减少了10%。

（德新社，法新社，路透社）

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