 欧盟就动用俄罗斯冻结款项达成共识 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.01.2024

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新闻广角

欧盟就动用俄罗斯冻结款项达成共识

俄乌战争爆发后，欧盟冻结了总计两千亿欧元的俄罗斯资产。有消息称，欧盟各国已经达成一项共识，俄罗斯冻结款项的利息所得将被用于乌克兰重建。

EU-Sanktionen gegen Russland

（德国之声中文网）消息灵通人士称，欧盟各国已经就利用俄罗斯遭冻结款项帮助乌克兰重建达成初步共识。周一从布鲁塞尔传出的消息称，各国代表已经就动用部分俄罗斯中央银行在欧盟被冻结款项达成原则性共识。

这份一致达成的共识性文件还需要进行进一步的文字审核以及正式表决。按照相关共识，欧盟委员会将会提出将冻结款项的部分利息用于乌克兰重建的建议。不过，向乌克兰提供这笔资金的具体时间和方式，目前尚不清楚。

目前，欧盟、俄罗斯以及乌克兰方面尚未对这项计划发表评论。德国和法国已经对上述计划发表了保留性意见。欧洲央行此前提出警告说，此举有损欧元的信誉，并会对全球市场造成冲击。欧洲央行担心，直接动用俄罗斯的资产，有可能导致其他国家和投资者对欧洲市场的不信任，并促使他们从欧盟撤资。

俄乌战争爆发后，欧盟冻结了大约2000亿俄罗斯央行资产。

俄乌战争爆发后，欧盟冻结了大约2000亿俄罗斯央行资产。

2022年，俄罗斯发动侵乌战争后，欧盟、美国、日本以及加拿大等国总共冻结了俄罗斯央行的大约3000亿欧元资产，其中2000亿在欧洲境内。而在欧俄罗斯资产的主要部分则存于欧洲清算银行（ Euroclear）。

这家总部位于布鲁塞尔的金融机构前不久宣布，仅去年前九个月，同对俄制裁相关的利息收入就高达30 亿欧元。

去年年底，就有媒体报道称，美国提议七国集团（G7）工作组探讨如何没收被冻结的3000亿美元俄罗斯资产。据知情人士透露，G7的财长、副财长本月讨论了这一议题，内容涉及如何制定这样一项政策以及评估其中的风险。

 

（德新社，明镜周刊）

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