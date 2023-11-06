欧盟就假药问题对 “全球速卖通”展开调查

（德国之声中文网）全球速卖通（AliExpress）是总部位于中国的电商，隶属于阿里巴巴集团，为国际网购者提供产品。目前，欧盟委员会就其可能销售假药的问题，已对这家电商展开调查。

据法新社报道，布鲁塞尔当局给全球速卖通设定的最后期限是11月27日，要求这家阿里巴巴子公司提供信息，说明其是如何“在网上保护消费者，特别是在涉及假药等非法产品的流通方面”。

其背景是欧盟的新法律对在欧洲运营的互联网公司提出了更严格的要求。这些法律包括《数字服务法》（DSA）。现在开始的调查首次涉及电子商务领域。

早在10月份，欧盟委员会已经对 Tiktok 和 X（前推特）等网络平台展开了调查。Facebook和Instagram的母公司Meta也正在接受调查。调查涉及打击与以哈战争有关的错误信息和仇恨信息的行动。

如果违法行为被证实并且持续存在，欧委会可对网络公司处以严厉处罚。在极端情况下，处罚额度可达年营业额的6%。当然，这些公司先会获得机会表达自己的立场、给出说明。

（法新社）

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