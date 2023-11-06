 欧盟就假药问题对 “全球速卖通”展开调查 | 经济纵横 | DW | 06.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

欧盟就假药问题对 “全球速卖通”展开调查

欧盟委员会正在调查“全球速卖通” （AliExpress）可能涉嫌销售假药一事。根据11月6日公布的信息，欧盟当局要求这家阿里巴巴子公司在11月27日前给出说明。

AliExpress 全球速卖通 是一个面向全球网购消费者的平台

AliExpress 全球速卖通 是一个面向全球网购消费者的平台

（德国之声中文网）全球速卖通（AliExpress）是总部位于中国的电商，隶属于阿里巴巴集团，为国际网购者提供产品。目前，欧盟委员会就其可能销售假药的问题，已对这家电商展开调查。

据法新社报道，布鲁塞尔当局给全球速卖通设定的最后期限是11月27日，要求这家阿里巴巴子公司提供信息，说明其是如何“在网上保护消费者，特别是在涉及假药等非法产品的流通方面”。

其背景是欧盟的新法律对在欧洲运营的互联网公司提出了更严格的要求。这些法律包括《数字服务法》（DSA）。现在开始的调查首次涉及电子商务领域。

早在10月份，欧盟委员会已经对 Tiktok 和 X（前推特）等网络平台展开了调查。Facebook和Instagram的母公司Meta也正在接受调查。调查涉及打击与以哈战争有关的错误信息和仇恨信息的行动。

如果违法行为被证实并且持续存在，欧委会可对网络公司处以严厉处罚。在极端情况下，处罚额度可达年营业额的6%。当然，这些公司先会获得机会表达自己的立场、给出说明。

（法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Russian military vehicles move on a highway in an area controlled by Russian-backed separatist forces near Mariupol, Ukraine, Monday, April 18, 2022. Mariupol, a strategic port on the Sea of Azov, has been besieged by Russian troops and forces from self-proclaimed separatist areas in eastern Ukraine for more than six weeks. (AP Photo/Alexei Alexandrov)

烏指俄軍發動頓巴斯戰役 白宮稱拜登不訪基輔 19.04.2022

乌克兰周一表示，迹像显示俄军加大对该国东部的攻势。乌克兰总统泽连斯基重申，该国军队会持续捍卫领土。俄罗斯方面则向马里乌波尔发出新的最后通牒。与此同时，白宫强调，目前美国总统拜登没有出访基辅的计画。不过，西方领导人将在周二晚些时候举行电话会议讨论乌克兰问题。

广告
Winterwetter in China

反常寒冷天气和暴风雪袭击中国东北地区

在一个不同寻常的暖秋之后，中国东北地区从近日气温骤降。吉林、黑龙江、内蒙、辽宁等地发布暴雪橙色预警，黑龙江发布最高等级的暴雪红色预警。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。