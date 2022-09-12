欧盟将立法禁止强迫劳动产品进入供应链

（德国之声中文网）欧盟委员会9月14日正式提议禁止牵涉强制劳动的产品在欧盟境内销售。欧盟贸易委员东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)在一份声明中说，此项提议将对“抗击影响全球数百万人的现代奴隶制产生真正的影响。”他同时还强调，禁令也将适用于欧盟境内生产商品的进出口。

根据欧盟委员会的估计，全球大约有2760万人处于强迫劳动状态。联合国9月12日发布的一份报告也指出，截至去年年底，全球大约有五千万人处在强迫劳动或强制婚姻的“现代奴隶制”困境中，其中约2800万人被强迫劳动，而约2200万人生活在强制婚姻中；2016年至2021年期间，陷入强迫劳动或婚姻中的人数增加了1000万。联合国提出了在2030年前彻底消除所有形式的现代奴隶制之目标。

欧盟委员会提议的此项禁令被认为主要是针对中国。就在今年8月底，联合国人权高专办公室刚刚发布了新疆人权报告，指控中国当局的一系列打压维族人的行径可能构成反人类罪，其中就包括强制劳动。2021年，欧盟从中国进口了超过4700亿欧元的商品。不过，欧盟委员会在9月14日的新闻通稿中特意强调，禁令草案不针对任何特定地区或者行业，“但纺织、采矿和农业尤其面临风险。”

新疆是重要的棉花生产地区，全球太阳能光伏板的很大一部分材料也来自新疆。中国当局否认在新疆由侵犯人权的行为。北京称，美国去年通过的《防止强迫维吾尔人劳动法》是对中国人权状况的 "诽谤"。

美国的该法案旨在保障其市场上不再出现与新疆人权侵害相关的产品。按照美国政府的说法，中国在新疆对维吾尔族穆斯林犯下了种族灭绝罪行。

上市产品也可能被收回

根据路透社此前获得的欧盟禁令草案，新规将"适用于在生产、制造、收获和提取的任何阶段使用强迫劳动的产品，包括与产品有关的工作或加工"。

同时该禁令"应适用于所有产品、任何类型、包括其组成部分，无论其行业、原产地、是否为国产或进口，以及是否用于在欧盟市场上投放或供出口"。

草案称，上述规则针对的是较大的经济运营体，如进口商、制造商、生产商和产品供应商，因为他们面对的产品涉及强迫劳动的风险最普遍，受到的影响也将是最大的。

而证明在制造和加工这些产品时是否涉及强迫劳动，是欧盟各国政府部门的职责。初步调查应在30个工作日内完成。之后当局可知会海关部门，以终止有关产品的流通，或将已上市的商品收回。

为此，欧盟将建立一个数据库，收录涉事风险较高的特定地域或国家当局强迫劳动所制造的产品种类，并对公众开放。

该草案在成为正式法律之前，须在欧盟议会经过讨论，并得到各成员国的批准。此后还要经历24个月的过渡期方能生效。

（路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。