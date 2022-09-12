 欧盟将立法禁止强迫劳动产品进入供应链 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

欧盟将立法禁止强迫劳动产品进入供应链

欧盟委员会正式提出了一项法律草案，旨在打击牵涉强制劳动的商品。尽管欧盟强调新法案不针对任何地区，但外界普遍认为，这一法案的推出，也是部分欧盟议员关注中国新疆人权问题的结果。

欧盟立法禁止强迫劳动产品进入市场

欧盟立法禁止强迫劳动产品进入市场

（德国之声中文网）欧盟委员会9月14日正式提议禁止牵涉强制劳动的产品在欧盟境内销售。欧盟贸易委员东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)在一份声明中说，此项提议将对“抗击影响全球数百万人的现代奴隶制产生真正的影响。”他同时还强调，禁令也将适用于欧盟境内生产商品的进出口。  

根据欧盟委员会的估计，全球大约有2760万人处于强迫劳动状态。联合国9月12日发布的一份报告也指出，截至去年年底，全球大约有五千万人处在强迫劳动或强制婚姻的“现代奴隶制”困境中，其中约2800万人被强迫劳动，而约2200万人生活在强制婚姻中；2016年至2021年期间，陷入强迫劳动或婚姻中的人数增加了1000万。联合国提出了在2030年前彻底消除所有形式的现代奴隶制之目标。  

欧盟委员会提议的此项禁令被认为主要是针对中国。就在今年8月底，联合国人权高专办公室刚刚发布了新疆人权报告，指控中国当局的一系列打压维族人的行径可能构成反人类罪，其中就包括强制劳动。2021年，欧盟从中国进口了超过4700亿欧元的商品。不过，欧盟委员会在9月14日的新闻通稿中特意强调，禁令草案不针对任何特定地区或者行业，“但纺织、采矿和农业尤其面临风险。”  

新疆是重要的棉花生产地区，全球太阳能光伏板的很大一部分材料也来自新疆。中国当局否认在新疆由侵犯人权的行为。北京称，美国去年通过的《防止强迫维吾尔人劳动法》是对中国人权状况的 "诽谤"。  

美国的该法案旨在保障其市场上不再出现与新疆人权侵害相关的产品。按照美国政府的说法，中国在新疆对维吾尔族穆斯林犯下了种族灭绝罪行。

上市产品也可能被收回

上市产品也可能被收回

根据路透社此前获得的欧盟禁令草案，新规将"适用于在生产、制造、收获和提取的任何阶段使用强迫劳动的产品，包括与产品有关的工作或加工"。  

同时该禁令"应适用于所有产品、任何类型、包括其组成部分，无论其行业、原产地、是否为国产或进口，以及是否用于在欧盟市场上投放或供出口"。  

DW.COM

今年6月美國禁止進口涉及強迫勞動的新疆商品，一名高級官員18日透露，包括歐盟和加拿大在內，也將會實施類似的禁令，這呼應了早前美國國務卿布林肯的呼籲，他曾經號召更多盟邦和夥伴共同加入抵制新疆商品的行列，把強迫勞動排除於全球供應鏈。

根据欧盟新规定，企业未来应对其供应商的工作条件负责。究竟欧盟供应链法具体将如何运作？

草案称，上述规则针对的是较大的经济运营体，如进口商、制造商、生产商和产品供应商，因为他们面对的产品涉及强迫劳动的风险最普遍，受到的影响也将是最大的。  

而证明在制造和加工这些产品时是否涉及强迫劳动，是欧盟各国政府部门的职责。初步调查应在30个工作日内完成。之后当局可知会海关部门，以终止有关产品的流通，或将已上市的商品收回。  

为此，欧盟将建立一个数据库，收录涉事风险较高的特定地域或国家当局强迫劳动所制造的产品种类，并对公众开放。  

该草案在成为正式法律之前，须在欧盟议会经过讨论，并得到各成员国的批准。此后还要经历24个月的过渡期方能生效。 

（路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

Eine Metallabsperrung versperrt am 07.04.2014 die Einfahrt zum neuen Werk von Volkswagen im westchinesischen Ürümqi (Xinjiang). Volkswagen wagt sich in Chinas Westen. Das Abenteuer könnte sich auszahlen. China ist für VW ohnehin unverzichtbar. Foto: Stephan Scheuer/dpa (zu dpa «Volkswagen ringt mit Chinas wildem Westen») ++ +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：德国企业是否应配合脱钩中国? 12.09.2022

《法兰克福汇报》赞成欧盟出台针对新疆强迫劳动产品之禁令，但是反对政府将本应自己承担的义务转嫁给企业。德国《资本》杂志则指出，除了巴斯夫、大众汽车等少数企业，大部分德企都已经在主动追求产业链多样化，避免过度依赖中国。

hopeless man in the cage ,model released, Symbolfoto PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xanankkmlx Panthermedia20114028

联合国：全球五千万人沦为现代奴隶 13.09.2022

周一公布的一项联合国研究显示，全球范围内约有5000万人陷入强迫劳动或强迫婚姻。

14.09.2022+++ European Commission President Ursula von der Leyen gestures as she speaks on Ukraine at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, Wednesday, Sept. 14, 2022. (AP Photo/Jean-Francois Badias)

冯德莱恩：普京将失败，欧洲会赢 14.09.2022

欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会发表重要讲话，表示将继续支持乌克兰，保持对俄制裁压力。她说，欧盟不仅要摆脱对俄罗斯的能源依赖，也应摆脱在原材料和供应链方面对中国的依赖。

广告

媒体看中国

谋求连任的习近平，不太可能在近期改变防疫策略

德语媒体:中国当局不会改变既定战略

《柏林晨邮报》就新疆伊宁的疫情封控刊评指出，长期封城正让新疆人权状况雪上加霜，但习近平钦定的动态清零战略不太可能改变。《慕尼黑信使报》则认为，和西方一样，中国也在寻求脱钩，而其根本动机则是认定美国已经将遏制中国崛起上升为国策。  