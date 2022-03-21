欧盟将成立新型快速反应部队

（德国之声中文网）欧盟将在2025年前拥有一支新型快速反应部队。根据欧盟27个成员国外交及国防部长在布鲁塞尔达成的协议，这支部队将成为欧盟安全政策新方案的一个组成部分。新的安全政策方案中规范了未来遇到冲突时，欧盟所拥有的军事权限。

"战略指南"中的军事核心

德国国防部长兰姆布莱希特（ Christine Lambrecht）向欧盟伙伴表示，德国方面愿意为这支快速反应部队提供主要兵力。这位社民党政治家在布鲁塞尔表示，欧盟各成员国发出团结的信号，这一点至关重要。兰姆布莱希特表示，成立快速反应部队是欧盟安全新方案的"军事核心"，该方案的官方名称是"欧盟战略指南"。

"欧盟战略指南"是在德国倡议下开始拟议的，当时俄罗斯尚未发动对乌克兰的侵略。来自布鲁塞尔外交圈的消息称，俄乌战争发生后，该草案又进行了修正。目前已获通过的版本中，添加了欧盟将会应对核威胁的明确立场。此外，通过的版本中还强调了欧盟武装急需提高机动性的内容。

"并非专为乌克兰战争而制定"

负责修正这份安全方案的是欧盟外交事务高级代表博雷利（Josep Borrell）。原文中促成同莫斯科方面在特定领域开展合作的内容已经被全部取消。博雷利表示："我们开始着手撰写这个方案时，完全想不到表决方案时情况会变得如此的糟糕。" 他认为，现在是时候考虑欧盟如何应对战争挑战了。博雷利说，"欧盟战略指南"不是针对乌克兰战争做出的回应，但它是欧盟回应乌克兰战争的一个组成部分。

新的快速反应部队中，除了陆军之外，还可根据需要增加空军和海军力量。博雷利说，届时会形成可任意组合的"模块"。介入军事行动、疏散平民以及保障机场安全，这类任务都可以由这支部队来执行。

欧盟战斗部队的进一步发展

在是否建立快速反应部队的问题上，长期以来欧盟内部一直在进行讨论。去年夏季，阿富汗撤军行动时对美国的依赖，更凸显了这一问题的紧迫性。此后，德国同其他成员国一道提交了组建快速反应部队的建议。根据相关建议，欧盟现有战斗部队将被改造成机动灵活并更具战斗力的快速反应部队。除此之外，欧盟还将提升空间战、网络战、特种使命以及战略空运等方面的军事实力。

上述建议目前都已被纳入"战略指南"。根据指南的要求，快速反应部队将包含已发生实质性变化的欧盟战斗部队以及成员国的武装力量。迄今为止的战斗部队方案是，欧盟随时拥有两支兵力各为1500人的战斗部队，兵员由各成员国轮流提供，每隔六个月进行一轮更换。但过去的经验显示，各成员国经常难以提供足够的兵员，而且战斗部队也从未真正投入过军事行动。

现在的既定目标则是，欧盟要在其自身框架内拥有一支灵活机动的军事力量，一旦出现需要动用欧盟条约第44款的情况时，欧盟就将能够更为便利地采取行动。根据欧盟第44款的规定，必要情况下欧盟可以组建志愿者军事联盟，但这一条款迄今为止尚未被使用过。拉脱维亚外交部长林克维奇斯（ Edgars Rinkevics）也发出警告说，不要因为制定了新的方案，就高枕无忧不再采取具体行动。他表示，新的战略指南为欧盟和北约共同打造真正的战略防御及安全同盟提供了工具，但这只是一个"漫长道路的开端"。这一计划能否取得成功，很大程度上取决于欧盟现在能为乌克兰在抵御俄罗斯入侵方面提供多少支持。

（法新社，德新社）

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