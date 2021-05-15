欧盟将废止笼养：捷克传统养兔人的噩耗？

（德国之声中文网）“我无法想象，兔子在兔舍以外的地方会有什么截然不同的行为”，科图索瓦（Jitka Kotusová）摇着头说。这位兼职农场主在捷克中波希米亚州乌瓦利（Úvaly）拥有一家小型农场，养有少量母鸡、山羊、鹅和兔子。她在接受DW采访时补充道：“对于像我养的这些、奔波于各种兔展之间的兔子而言，肯定没有区别。”

科图索瓦介绍：“我们家从祖父辈开始就是在家里饲养兔子。”她也是捷克兔子饲养者协会的评委，她的兔子赢得了许多兔子展的奖牌。即使她的一些兔子最终“会进烤箱”——这位40岁的女士的主要目标还是培育出优良的种兔，并将它们出售。因为在捷克，一只兔子的肉价值十到十五欧元，而一只血统纯正的兔子则可以被卖到上百欧元。

科图索瓦农场上的两只金吉拉种兔

这门生意也是捷克成千上万名兔子饲养者的爱好，现在可能会因欧盟范围内的一项请愿以及欧洲议会于6月10日通过的一项决议而受到影响。这项决议要求欧盟委员会在2027年前在欧盟范围内全面禁止笼养动物。

捷克籍欧洲议会议员们对该决议表示欢迎——这主要是因为捷克已经在2020年通过了在2027年前执行全国范围的笼养禁令。捷克籍欧洲议会议员肖尔德洛瓦（Michaela Šoldrová）向德国之声指出：“欧盟内外还有一些欧洲国家尚未禁止笼养动物，而欧洲范围的禁令将消除与这些国家的不公平竞争。”

鸡非兔也

来自复兴欧洲（Renew Europe）党团的欧洲议会副主席查兰佐娃也对决议的通过表示欢迎，身为捷克人的她向德国之声表示：“我欢迎结束笼养时代的倡议，约140万欧盟公民签署了这一倡议，其中包括约5万捷克人，我很高兴在决议的投票中支持他们。”

然而，这项得到大多数欧洲议会议员支持的决议，将笼养的禁令范围扩大到所有农场动物——包括兔子。然而，兔子并不是捷克禁止笼养的对象，捷克的禁令主要是针对蛋鸡。

传统兔舍

兔舍算不算笼子？

欧洲反对笼养所有畜禽的倡议现在可能危及捷克的兔子饲养者。捷克小农户无法想象：除了在兔舍里，还能怎样饲养兔子。捷克中央养兔专业委员会（ÚOK）的副主席切文卡（Tomáš Červinka）在接受德国之声采访时坦言：“我们从19世纪开始就一直采用这种养殖方式。”

欧盟倡议对捷克兔子饲养者是否有影响最终取决于其对传统兔舍的归类。“捷克的小型养兔场不像传统的笼养场那样运作。兔舍不是笼子，通常是一个所谓的有固定地板的窝棚”，担任捷克养兔研究所主席的兽医马丁纳克（Miloslav Martinec）如是表示：“因此，现在的问题是欧洲禁令将如何定义笼子”。





一个大型捷克养兔场的笼子

几乎别无他法

例如，该协会建议其成员，给大型兔种配备一个至少一平方米的兔舍。在拥有数千只兔子的大型养殖场，情况就不同了。马丁纳克介绍，捷克确实也有一些这样的养殖场，那里有时也确实使用了名符其实的笼子。

马丁纳克接着指出，对于大型养兔场的饲养者而言，几乎别无他法。这位兽医解释：“鉴于寄生虫和传染病，相比固定地板，有栅栏的笼子对动物的健康其实是最好的。如果在大笼子中提供足够的优质垫料，这种养殖方式比把动物关在小兔舍里更自然，更适合动物生长。”

牲畜变宠物

兽医马丁纳克认为，未来兔子可能会被饲养在“半野生”的围栏中，在那里它们可以像在自然界中那样挖掘洞穴。然而，这在接种疫苗预防疾病方面将是一个问题，因为现在兔子经常患有疾病，如粘液瘤病。“然而，原则上，把兔子养在围栏里是可能的，”马丁纳克说：“但这样做，养兔卖肉的利润就不复存在了。“

他说，养兔业，即使是小规模的，也是农业的一部分。“我们有兔肉和鸡蛋自给自足的传统”，马丁内克总结道。他自己养兔也已经有50年之久了。他补充说：“如果遵循饲育标准，即使是一个简单的兔舍，也有益于动物和家庭的自给自足。”

不过，无论如何，兔子在捷克的黄金时代已经过去了，但是养“迷你兔”作为儿童的玩伴却越来越流行。另一方面，在过去20年里，兔肉消费从每人每年3公斤下降到1.5公斤。来自乌瓦利的养兔人科图索瓦也观察到了这一点：“三十年前，我们在当地的协会有九十个成员，如今只剩下九个人。”

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