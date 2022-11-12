欧盟将对伊朗实施新一轮制裁 德国如何处理对伊关系？

（德国之声中文网）欧盟27个成员国的外交部长周一同意对伊朗实施新一轮制裁。制裁将针对32名个人和实体，包括伊朗革命卫队的核心成员。他们应对伊朗安全部队镇压反政府抗议，导致数百人死亡，数千人被拘留的暴力行为负责。这些人将被禁止进入欧盟，其在欧盟的所有资产将被冻结。

德国外交部贝尔博克证实了新的制裁措施，并补充说，德国已经成功地将这一问题列入联合国人权理事会的议程。贝尔博克在推特上写道："不能让德黑兰、马什哈德或伊斯法罕的任何人相信，他们可以犯下罪行而不承担后果。"

联合国人权理事会周一宣布，它将于11月24日举行特别会议，调查伊朗 "不断恶化的人权状况"。

据伊朗人权活动者通讯社HRANA报道，到目前为止，约有336名示威者被杀害，近15000人被捕。德黑兰没有证实这些数字。

女性带头的抗议活动持续

伊朗民众的抗议活动已持续了6周。9月中旬，22岁的库尔德族女子阿米尼（Mahsa Amini）被指控未遵守当局针对妇女的严格着装规定而遭到伊朗道德警察的逮捕。她在拘留期间死亡，引发伊朗国内的抗议浪潮。德黑兰试图以暴力手段镇压抗议，但示威活动仍继续在全国各地发生，女性常常是这些抗议活动的领导者。他们呼吁推翻伊斯兰政权，并要求结束针对女性着装和行为的严格规定。伊朗政府却称这些抗议活动是西方死敌所策划的阴谋。

欧盟10月份就曾对伊朗实施第一轮制裁。对象是臭名昭著的道德警察以及据信杀害抗议者的巴斯基安全部队成员。此外，欧盟还因其支持俄罗斯入侵乌克兰的行动而对多个伊朗高级军事官员和无人机制造商实施了制裁。

德国与伊朗的关系受到冲击

德国多次表示支持示威者，并呼吁德黑兰结束其暴力镇压。上周六，德国总理肖尔茨在播客中对伊朗政府镇压抗议活动提出了尖锐的批评。他质问道，"是一个什么样的政府，竟然向自己的公民开枪？以这种方式行事的人必然受到我们的反对。"

伊朗官员和官媒对此大为光火。伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanaani）说，肖尔茨的言论是 "挑衅、干涉和非外交"的，正在损害两国的关系。他说，"我们建议德国政府回归谨慎，以避免双边关系受到进一步破坏。

作家和政治研究员达斯特马奇（Parviz Dastmalchi）认为，伊朗政府的威胁不太可能转化为任何有意义的行动，因为该国在政治上和经济上都没有能力对德国施加压力。他说，伊朗经济已经一塌糊涂，在全球以及该地区也完全受到孤立，最近的抗议运动也使伊朗政府的处境更加恶化。达斯特马奇是1992年柏林Mykonos餐厅袭击事件的幸存者。该袭击造成四名伊朗库尔德领导人死亡。

伊朗当局多次声称，德国驻德黑兰大使馆在组织抗议活动中发挥了重要作用。隶属于伊斯兰革命卫队（IRGC）的法尔斯通讯社报道说，德国外交官正在协调国际社会对抗议运动的外交反应。上个月，大约8万人在柏林集会，声援伊朗的示威者。

10月底，伊朗外交部召见了德国驻德黑兰大使穆泽尔（Hans-Udo Muzel），指责柏林干涉伊朗的内部事务。伊朗还宣布对十几名欧洲官员、公司和机构进行制裁外，并将报道伊朗抗议活动的德国之声波斯语服务列入黑名单。最近，伊朗当局还允许在德国驻德黑兰大使馆前举行抗议集会。

柏林目前已对持有伊朗公务和外交护照的人实施了额外的签证限制。与伊朗银行的现有业务关系也受到了进一步限制。此外，德国还对伊朗发出旅行警告，称存在被任意逮捕和判处长期监禁的真实风险，尤其是那些有德国和伊朗双重国籍的人。

伊朗核协议谈判难以短期恢复

政治研究员达斯特马奇认为，柏林方面应该专注于帮助伊朗的抗议者，而不是担心与伊斯兰政权达成核协议的前景。美国国务卿布林肯10月底表示，鉴于与德黑兰的分歧，短期内恢复核协议的希望不大。德国总理肖尔茨今年2月曾表示，决定伊朗2015年核协议是否可以挽救，"现在是关键时刻"，伊朗的领导人需要做出选择。根据2015年伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成的《伊朗核问题全面协议》，伊朗承诺限制核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，时任美国总统特朗普让美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款。今年8月，美国、英国、法国和德国领导人就恢复2015年伊朗核协议的努力进行了讨论。一旦伊朗核谈判失败，可能会增加新一轮地区战争的风险。

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