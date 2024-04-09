欧盟将对中国风力涡轮机进行反补贴调查

（德国之声中文网）欧盟委员会将对中国风力涡轮机供应商是否通过补贴在欧洲市场上占据不公平优势展开新的调查。

“今天，我们将对中国风力涡轮机供应商展开新的调查。”欧盟负责市场竞争事务委员维斯塔格（Margrethe Vestager）周二（4月9日）在美国普林斯顿大学发表演讲时说，“我们正在调查西班牙、希腊、法国、罗马尼亚和保加利亚风力发电厂的发展条件。”

维斯塔格在演讲中没有透露相关公司的名称。

欧盟委员会已经就是否对中国进口电动汽车征收关税进行调查，并表示有证据显示中国电动汽车受益于政府补贴。

维斯塔格表示，欧盟需要采取更系统的方法。她说，“我们必须在为时已晚之前采取行动。我们不能允许发生在太阳能电池板上的事情在电动汽车、风能或重要芯片的领域再次发生。”

欧盟负责市场竞争事务委员丹麦人维斯塔格

欧盟已安装的风力涡轮机大部分产自欧盟，但中国制造商近年来发展迅速，到2022年已占据全球市场约三分之二的份额。在太阳能电池板方面，中国制造商占据了欧盟市场90%以上的份额。

风电调查将根据欧盟外国补贴法规进行，该法规自2023年7月起允许欧盟委员会评估外国补贴是否帮助企业在公开招标中，提交过于有利的报价。

上周，欧盟委员会启动了两项调查，调查中国竞标者在罗马尼亚太阳能园区的公开招标中是否过度受益于补贴。

在欧盟上个月就反补贴问题展开调查后，中国火车制造商中车青岛四方机车公司退出了保加利亚一个价值约6.65亿美元的招标项目。



（法新社）



©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。