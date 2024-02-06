欧盟将在乌战两周年对俄实施第13轮制裁

（德国之声中文网）据德新社获得的信息，欧盟将在本月晚些时候俄罗斯全面侵略乌克兰两周年之际对俄罗斯实施第13 轮制裁。按照新的制裁方案，除了更多个人或组织在欧盟的资产将被冻结外，还会有更多为俄罗斯军事和技术发展以及为俄罗斯国防安全领域做出贡献的公司成为制裁目标。估计将有超过200名个人和公司在制裁之列。

欧盟对俄罗斯原油、煤炭、钢铁、黄金和奢侈品的进口禁令以及针对俄罗斯银行和金融机构的制裁措施已经实施了一段时间。欧盟对俄罗斯的第12轮制裁方案包括禁止从俄罗斯进口、购买和转让钻石和珠宝首饰，涉及原产于俄罗斯或从俄罗斯过境的钻石和珠宝首饰，以及在第三国加工的俄罗斯钻石和珠宝首饰。

欧盟对俄实施钻石禁令 中国印度掏钱收购？

去年6月，欧盟将来自伊朗、中国、阿联酋、叙利亚、亚美尼亚和乌兹别克斯坦等6国的87家企业和组织列入制裁名单，理由是这些公司涉嫌规避欧盟的惩罚性措施，支持俄罗斯军工。受制裁实体面临更严格的军民两用商品和高科技产品供应限制。

欧盟委员会高级官员上周末向欧盟成员国代表提出了第13 轮制裁方案的具体建议。下一步将是起草一项制裁决议，该决议必须得到所有27 个欧盟国家的正式批准。在决定新一轮的制裁方案的同时，欧盟预计还将就"吸收"俄罗斯央行冻结资金的利润做出决定。

（德新社等）

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