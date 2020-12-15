 欧盟将于１２月２７日开启疫苗接种 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.12.2020

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时政风云

欧盟将于１２月２７日开启疫苗接种

欧委会主席冯德莱恩本周四宣布，欧盟将在１０天后开始疫苗接种。欧洲药管局预计将于１２月２１日批准BioNTech-辉瑞疫苗。

Corona Impfstoff Pfizer

​​德国和奥地利从12月27日开始疫苗接种

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由德国BioNTech和美国辉瑞制药共同研发的BNT162新冠疫苗，在3期临床试验的早期分析中显现出了90%的有效率。在这支被寄予厚望的疫苗背后，是两名幼年移民德国的土耳其裔学者。

（德国之声中文网）“这将是欧洲的时刻。１２月２７、２８和２９日，欧盟各地将开启疫苗接种”。欧委会主席冯德莱恩周四在推文中这些写道。

启动接种计划的前提条件当然是欧洲药品管理局批准BioNTech--辉瑞疫苗 。欧洲药管局将于１２月２１日对此作出决定。普遍认为，BioNTech-辉瑞疫苗将获批。先前，要求欧洲药管局加快审批过程的呼声高涨，该局继而将作出决定的日期从１２月２９日提前到１２月２１日。

为保证公平分配，欧盟执行机构欧委会已经制定了协调计划。欧委会与数个疫苗供应厂家签订了合约，以满足欧盟境内所有成年公民的需要。

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疫苗终于有了！要怎么运？

意大利将从１２月２７日开始给医务工作者打疫苗。德国和奥地利也将从１２月２７日开始疫苗接种。

不过，据路透社报道，荷兰当局表示，荷兰将不会是欧盟第一批开始接种疫苗的国家。

BioNTech-辉瑞疫苗需要在负７０摄氏度低温下储存，但可以在２－８摄氏度间进行短距离运输。

英国已于１２月８日开始为民众接种BioNTech-辉瑞疫苗，成为欧洲第一个开始新冠疫苗接种的国家。

 

乐然／石涛（德新社、法新社、路透社）

 

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