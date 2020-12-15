欧盟将于１２月２７日开启疫苗接种

（德国之声中文网）“这将是欧洲的时刻。１２月２７、２８和２９日，欧盟各地将开启疫苗接种”。欧委会主席冯德莱恩周四在推文中这些写道。

启动接种计划的前提条件当然是欧洲药品管理局批准BioNTech--辉瑞疫苗 。欧洲药管局将于１２月２１日对此作出决定。普遍认为，BioNTech-辉瑞疫苗将获批。先前，要求欧洲药管局加快审批过程的呼声高涨，该局继而将作出决定的日期从１２月２９日提前到１２月２１日。

为保证公平分配，欧盟执行机构欧委会已经制定了协调计划。欧委会与数个疫苗供应厂家签订了合约，以满足欧盟境内所有成年公民的需要。

意大利将从１２月２７日开始给医务工作者打疫苗。德国和奥地利也将从１２月２７日开始疫苗接种。

不过，据路透社报道，荷兰当局表示，荷兰将不会是欧盟第一批开始接种疫苗的国家。

BioNTech-辉瑞疫苗需要在负７０摄氏度低温下储存，但可以在２－８摄氏度间进行短距离运输。

英国已于１２月８日开始为民众接种BioNTech-辉瑞疫苗，成为欧洲第一个开始新冠疫苗接种的国家。

乐然／石涛（德新社、法新社、路透社）

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