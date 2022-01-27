欧盟将中国告到WTO 澳大利亚要参与磋商

（德国之声中文网） 澳大利亚贸易部长特汉（Dan Tehan）周六表示，该国正在寻求加入有关欧盟和中国之间贸易争端的解决磋商进程。

欧盟不久前就中国针对立陶宛采取的“歧视性贸易措施”向世贸组织（WTO）提起诉讼，表示相关做法威胁了欧盟内部市场的整体性。

澳大利亚贸易部长在一份声明中指出，澳方谋求参与磋商是因为“在欧盟针对中国提起的贸易诉讼中，澳大利亚有着实质性的利益”。

在拥有280万人口的波罗的海沿岸国家立陶宛允许台湾在维尔纽斯以“台湾”为名义设立代表处，此举惹怒了北京。中国降低了与立陶宛之间的外交级别，并采取了一系列措施对该国采取贸易限制。

这其中包括一度将立陶宛从中国海关的申报清单中删除，又拒绝对立陶宛货物进行清关，拒绝立陶宛方面的进口申请，以及对欧盟企业施压，要求其将立陶宛制造的产品从销往中国的产品供应链中清除。

澳大利亚和中国之间的关系也一直处于紧张状态。2018年堪培拉政府决定将中国科技业巨头华为排除在该国的5G网络建设之外，后来又出台了更严格的法律应对外国势力的政治干预，并且呼吁对新冠病毒进行独立的溯源调查。

北京对此做出了一系列反击，包括冻结了双边之间的部长级会晤，对多项澳大利亚重要出口产品加征管帅，包括煤炭、牛肉、大麦和红酒等。

在过去18个月中，澳大利亚已经在世贸组织针对中国提交了两桩诉讼，涉及北京对澳大利亚瓶装红酒和大麦加征的进口关税。

中国官方媒体《环球网》也关注了此事，并且在周六发表的一篇文章标题中提出“哪儿都有澳大利亚？”文章还评价澳大利亚寻求参与欧盟与中国之间的贸易争端解决磋商，是“以他人为名，为自己打算”的做法。

在周六发表的一份声明中，澳大利亚外交部表示，该国“欢迎”法国方面对其发出的参加2月份印太地区外长会晤的邀请。

“澳大利亚十分重视与法国以及欧洲之间的合作，包括在印太地区”，这份声明并未透露澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）是否会出席上述会议。

法国今年年初刚刚开启为期六个月的欧盟理事会轮值主席任期。去年，澳大利亚和美英签署AUKUS安全协议，从而取消了与法国之前签署的价值数百亿美元的核潜艇交易之后，澳大利亚与法国之间的关系一度恶化。

美英澳三国成立的AUKUS联盟普遍被视为在印太地区整合军事实力以抗衡中国的努力，该协议不仅引发了北京的抗议，同时也激怒了法国。



（路透社）

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