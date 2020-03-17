 欧盟封锁边界 中美恐爆疫情失业潮 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2020

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时政风云

欧盟封锁边界 中美恐爆疫情失业潮

疫情持续在全球肆虐。新冠病毒在全美50州都已现踪。美国祭出大规模纾困措施。澳大利亚也宣布进入「生物安全紧急状态」，并要求国民不要出国。

EU-Staaten einigen sich im Kampf gegen Coronavirus (picture-alliance/dpa/European Commission/E. Ansotte)

欧盟委员会主席冯·德莱恩表示，30日封锁禁令是欧盟「一致和统一的态度」。

(德国之声中文网) 为了对抗新冠疫情，欧盟3月18日祭出30日旅遊限制，禁止欧盟国民以外的旅客进入。这项措施将影响欧盟26国，包括冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士。但英国国民不在此限。

一向强调开放边界的欧盟面对严峻的疫情也只能采取这项激烈措施。欧盟也呼吁英国和爱尔兰共同实施。

德国总理默克尔（Angela Merkel）表示，德国将立即执行该决定。她说，欧盟国家也同意不限制需要跨境通勤者，也有必要先保持货物流通。

意大利和西班牙新冠肺炎病亡人数不断攀升，法国也实施严格的「封城」政策。英国目前则推出了4千亿美元的纾困措施，有关退欧的相关讨论都暂缓。各国绷紧神经应对疫情带来的巨大冲击。

此前，欧盟部份国家，像是法国和西班牙，也陆续实施了边界管制。波罗的海国家立陶宛边界出现64公里的塞车潮，德国和捷克也出现边境交通堵塞的状况。

亚洲地区，马来西亚推出最新的旅遊限制，18日开始禁止人民跨越与新加坡的边界。由于新加坡有许多食物自马国进口，这也引起了部份新加坡人的恐慌，开始囤积食物。

Deutschland Berlin | Coronavirus | Pressekonferenz Angela Merkel, Bundeskanzlerin (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

德国总理默克尔强调，爆发的疫情将带给欧洲经济「严重的后果」。

美国急推纾困措施

美国总统特朗普周二（3月17日）承诺将把经济增长计划「做大」，以应对新冠病毒带来的冲击。

这项承诺也立刻让美股上涨。标普500指数攀升6％。不过这也只收复了前日下跌至历史新低的一半不到。

在疫情爆发之前，即便是5％的波动也极为罕见。由于投资者认为经济衰退的可能性越来越大，动辄5%以上的变动在3月已成为常态。

许多专业投资者预计，直到疫情受到控制前，这样的市场双向波动将继续出现。

美国财政部长姆努钦周二表示，特朗普希望政府在未来两周内发送支票来帮助美国人度过难关。这项提议中还包括补助航空业500亿美元，小型企业2500亿美元。

除了白宫可能拿出接1万亿美元纾困之外，美联储也宣布了最新的紧急措施，使市场运行更加平稳。

USA Washington Weißes Haus | Coronavirus | Donald Trump, Präsident (Reuters/L. Millis)

美国总统特朗普表示，早就新冠疫情被称作大流行前，他就已经感觉会是大流行了。

失业潮将至?

根据美国有线新闻网CNN引述一位共和党参议员的说法，美国财政部长姆努钦周二警告，新冠疫情可能造成美国失业率飙升至20%。姆努钦表示这次的情况比2008金融危机时更严重。

同样受到新冠疫情影响的中国就业情况也很不妙。《南华早报》报导，中国一二月失业率为6.2%。这是18月以来的新高。2019年12月的失业率为5.3%，2019全年则是5.3%。 数据还不包括没有列入统计的移民工。

另一篇报导也提到，香港受到疫情影响，2020年2月的失业率已来到3.7%，连续5个月上升，来到9年来新高。其中受到冲击最大的是建筑和食品业。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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Deutschland Berlin | Coronavirus | Pressekonferenz Angela Merkel, Bundeskanzlerin (Getty Images/M. Hitij )

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