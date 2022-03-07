 欧盟封杀俄罗斯媒体引争议  | 文化经纬 | DW | 07.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

欧盟封杀俄罗斯媒体引争议 

欧盟对俄罗斯两家媒体“今日俄罗斯”和“卫星通讯社”发出禁令的决定引发争议。反对者认为，对国家宣传机器的容忍是一个强大自由社会的组成部分。支持欧盟决定的一方认为，被禁的俄罗斯媒体是普京信息战的核心工具。

Symbolbild | Sperrung RT Kanal

DW.COM

一家欧洲卫星运营商在俄罗斯国营的RT频道播出几天后就将其叫停。德国监管机构表示，该频道没有运营许可证。

美国动手在先，通知驻美"今日俄罗斯"等俄方新闻机构注册登记成"外国代理人"，杜马迅速通过媒体外国代理法。欧安组织出来叫停，管用吗？

（德国之声中文网）德国作家协会德国笔会会长于切尔（Deniz Yücel）对欧盟针对两家俄罗斯媒体的禁令提出批评。他接受德国广播电台（Deutschlandfunk）采访时说，对极端主义媒体或国家宣传机器的容忍是强大自由社会的一个组成部分。他说，欧洲会以“新闻自由”为由抗议俄罗斯关闭反政府媒体“Doschd”。现在莫斯科同样可以相同的指责，抗议“今日俄罗斯”（Russia Today简称RT）被禁。

作为对俄罗斯制裁的一部分，欧盟已对俄媒体“今日俄罗斯”和“卫星通讯社”（Sputnik）发出禁令。欧盟指出，有线电视和卫星运营商不得在欧盟转播他们的节目，其网页也被封杀。欧委会主席冯德莱恩表示，欧盟希望“将克里姆林宫的宣传机器置于冰点"。该禁令由欧盟国家的媒体监管机构执行。

德国文化国务秘书克劳迪娅·罗斯（Claudia Roth）对欧盟相关举措表示支持。她对《世界报》表示：“对普京政权来说，这两家媒体是信息战的核心工具。也与俄罗斯入侵乌克兰有着关联。“

观看视频 04:29

事实核查：德国洪灾中的假新闻

欧盟的这项决定引发争议。反对一方担心，禁令最终会被俄罗斯总统普京所利用。《世界报》援引自民党团媒体政策发言人哈克（Thomas Hacker）指出，从欧盟层面对这两家俄罗斯媒体的禁令无疑是对普京信息战采取的具有针对性的有效手段，问题是，这是否是一个明智的举措：“欧盟的禁令当然会被反对者自动视为审查制度，也削弱了我们作为自由民主世界的论证。“他还补充说道：”如果我们在政治上迈出这一步，也等于为克里姆林宫送去了把柄，后者将把我们称为俄罗斯人民的敌人，我们必须意识到这一点。“


(综合报道)


© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

FILE PHOTO: China's President Xi Jinping, left, and Russia's President Vladimir Putin during the BRICS emerging economies meeting in Brasilia, Brazil November 14, 2019. Pavel Golovkin/Pool via REUTERS/File Photo

德语媒体：中国面临抉择 07.03.2022

联合国安理会五个常任理事国中，过去一周来，只有中国党和国家领导人习近平尚没有就当前的乌克兰局势表明立场。国际社会要求习近平发挥对普京的影响力、促成停火的请求也都没有得到回应。习近平的沉默引起了德语媒体的关注。

FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

德语媒体：普京的乌克兰战争会如何影响台湾命运？ 05.03.2022

对于北京来说，俄罗斯入侵乌克兰是否可以作为解放军武力攻台的试验参照物？与此同时，在西方国家纷纷祭出严厉制裁的同时，中国还在经济上“力挺”俄罗斯，这种支持究竟能维持多久？

(180524) -- BRUSSELS, May 24, 2018 () -- Photo taken on May 24, 2018 shows flags of Ukraine and European Union outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium. Ukrainian Prime Minister Volodymyr Groysman is on a visit to European Union here on Thursday. (/Ye Pingfan)(zjl) |

乌克兰谋求“火线入盟” 欧盟称“或可办理” 28.02.2022

谋求加入北约却遭遇重重阻力的乌克兰，现在转而高调呼吁“快速加入欧盟”。布鲁塞尔方面对此予以积极回应，但也同时试图降低乌克兰方面的期望值。

广告
Symbolbild | Sperrung RT Kanal

欧盟封杀俄罗斯媒体引争议 

欧盟对俄罗斯两家媒体“今日俄罗斯”和“卫星通讯社”发出禁令的决定引发争议。反对者认为，对国家宣传机器的容忍是一个强大自由社会的组成部分。支持欧盟决定的一方认为，被禁的俄罗斯媒体是普京信息战的核心工具。  

Ukraine-Konflikt - Konzert für den Frieden in der Staatsoper

反战与团结：德国文化界同乌克兰站在一边

巴伦博伊姆（ Daniel Barenboim ）指挥一场和平音乐会、柏林国际文学节呼吁采取团结行动：艾未未、略萨（ Mario Vargas Llosa und ）和安德鲁霍维茨（ Jurij Andruchowytsch ）纷纷参与。  