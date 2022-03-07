欧盟封杀俄罗斯媒体引争议 

（德国之声中文网）德国作家协会德国笔会会长于切尔（Deniz Yücel）对欧盟针对两家俄罗斯媒体的禁令提出批评。他接受德国广播电台（Deutschlandfunk）采访时说，对极端主义媒体或国家宣传机器的容忍是强大自由社会的一个组成部分。他说，欧洲会以“新闻自由”为由抗议俄罗斯关闭反政府媒体“Doschd”。现在莫斯科同样可以相同的指责，抗议“今日俄罗斯”（Russia Today简称RT）被禁。

作为对俄罗斯制裁的一部分，欧盟已对俄媒体“今日俄罗斯”和“卫星通讯社”（Sputnik）发出禁令。欧盟指出，有线电视和卫星运营商不得在欧盟转播他们的节目，其网页也被封杀。欧委会主席冯德莱恩表示，欧盟希望“将克里姆林宫的宣传机器置于冰点"。该禁令由欧盟国家的媒体监管机构执行。

德国文化国务秘书克劳迪娅·罗斯（Claudia Roth）对欧盟相关举措表示支持。她对《世界报》表示：“对普京政权来说，这两家媒体是信息战的核心工具。也与俄罗斯入侵乌克兰有着关联。“

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欧盟的这项决定引发争议。反对一方担心，禁令最终会被俄罗斯总统普京所利用。《世界报》援引自民党团媒体政策发言人哈克（Thomas Hacker）指出，从欧盟层面对这两家俄罗斯媒体的禁令无疑是对普京信息战采取的具有针对性的有效手段，问题是，这是否是一个明智的举措：“欧盟的禁令当然会被反对者自动视为审查制度，也削弱了我们作为自由民主世界的论证。“他还补充说道：”如果我们在政治上迈出这一步，也等于为克里姆林宫送去了把柄，后者将把我们称为俄罗斯人民的敌人，我们必须意识到这一点。“



(综合报道)



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