欧盟对15国开放边境  美俄不在列

（德国之声中文网）据德新社在周一（6月29日）援引欧盟外交官提供的消息报道，欧盟成员国计划自7月1日起，对14个国家的公民取消入境限制。这些国家分别是：阿尔及利亚、澳大利亚、格鲁吉亚、日本、加拿大、摩洛哥、黑山共和国、新西兰、卢旺达、塞尔维亚、韩国、泰国、突尼斯、乌拉圭。

周一早晨，西班牙外交大臣戈萨雷斯（Arancha Gozales）已率先通报说，欧盟将拟就一份被确定为无新冠病毒风险的非欧盟国家名单。

中国位列名单上

周二下午，欧盟宣布对以上14国名单达成了共识。

中国也位列这份每两周更新一次的名单上，为其中的第15国。不过，欧委会的新闻发布写道，向中方开放的前提是确认中方采取了对等的行动。

值得一提的是，相关决定只是欧盟方面的一项建议，没有约束力，各成员国并无必须实施的义务，原因在于，开放或关闭边界属于国家主权。

不过，欧盟敦促协调各国之间的行动，以免第三国公民经由某成员国入境后，在仍有多国实施限制的申根协议区自由行动，否则便存在着这样的风险：个别欧盟成员国政府恢复在欧盟内实施边检，以阻止相关人员入境。

新感染数量是关键

根据相关决定草案，未来，能否放宽入境限制，两周前的新感染数字是关键所在，此外，也要考虑同期的疫情发展趋势及当事国对疫情的应对。

具体而言，平均每10万人前两周的新感染数量必须"接近或低于16人"--即欧盟目前的平均值；在相同时间里与前14天相比，新感染病例须呈现"稳定或弱化"趋势。决议草案规定，在当事国抗疫过程中，追踪感染者接触史、检测数量及遏制疫情发展的努力均为考虑因素。

后疫情时代旅游：欧洲最美的十大喷泉 特雷维喷泉，罗马 谁要是往里面扔一枚硬币，就一定会再来罗马。所以它也被称作“许愿池”，看来很多游客都愿意相信这个神话——这里每年池底能捞出来总价值约100万欧元的硬币。特雷维喷泉也是颇受欢迎的电影拍摄取景地，比如《罗马假日》、《甜蜜的生活》等。

后疫情时代旅游：欧洲最美的十大喷泉 特拉法尔加广场喷泉，伦敦 喷泉的魔力何在？它能让气氛瞬间浪漫清新起来，所以也是见面闲聊的理想地点。比如伦敦的特拉法尔加广场喷泉就是一例。这座1939年为纪念两位皇家海军上将而建成的喷泉，已经成为很多伦敦人城市生活的中心据点。

后疫情时代旅游：欧洲最美的十大喷泉 华沙喷泉，巴黎 水池、小瀑布、喷泉和雕像——巴黎的华沙喷泉可谓是一件巨大的艺术作品。尤其富有特色的是20枚大炮，当然了这里发射的不是火药，而是50多米长的水柱，与对面的埃菲尔铁塔交相辉映。

后疫情时代旅游：欧洲最美的十大喷泉 彼得大帝夏宫喷泉，圣彼得堡 18世纪初，彼得大帝在圣彼得堡附近建起了沙俄版本的凡尔赛宫——彼得夏宫。直到今天，人们还能从这一宏大建筑中受益：在春夏季节，每天上午11点，这里大大小小150座喷泉齐发动，每秒钟喷洒出3万升水，吸引人们观赏嬉戏。

后疫情时代旅游：欧洲最美的十大喷泉 蒙特惠奇魔法喷泉，巴塞罗那 位于蒙特惠奇山脚下的魔法喷泉始建于1929年，当时是为了迎接巴塞罗那世博会。这座喷泉的“魔力”在夜晚最能“显神通”：在音乐和灯光特效的助力下，喷泉每秒钟喷洒出大约2千升水， 给人带来奇妙的视听感受。

后疫情时代旅游：欧洲最美的十大喷泉 大喷泉，日内瓦 140米高的水柱喷射到天空中——大喷泉可谓名副其实。不过这个日内瓦的地标最初的建造本意并非喷泉，而是充当液压动力网络的排水安全阀。后来人们发现这会形成独特的喷泉景观，就把它从罗那河下游移到了日内瓦港中心，这里的水压更高。

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美俄两国仍遭禁

来自美国、俄罗斯等疫情严重国家的公民仍不得自由入境。在这两个国家，最近14天里，每10万居民中有60至100人感染。根据欧盟卫生署ECDC上周日提供的数据，在巴西和沙特阿拉伯，每10万公民中的平均感染人数甚至超过120人。决议草案强调，为同感染数量的发展情况相协调，必须不断重新评估入境限制措施，其中也包括，欧盟公民是否允许进入各第三国。中国即为一例。尽管感染病例相对小，该国仍继续禁止外国人入境。

为抑制新冠瘟疫大流行，今年３月中旬，除爱尔兰以外的所有欧盟成员国以及瑞士、挪威、列支敦士登和冰岛等非成员国达成一致，暂时禁止欧盟以外国家公民在无必要的情况下入境欧盟。

凝炼/李鱼（德新社，法新社，路透社）