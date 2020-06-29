 欧盟对15国开放边境  美俄不在列 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.06.2020

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时政风云

欧盟对15国开放边境  美俄不在列

随着新冠疫情的缓和，欧盟计划从7月1日起对来自包括中国在内的15个国家的公民开放边境，但继续保留对美国和其它众多第三国公民的入境限制。对中国而言，必须取消对欧盟公民的入境限制。

Polizeikontrolle - Einreise am Frankfurter Flughafen (picture alliance/dpa/M. Becker)

法兰克福机场上的入境检查

（德国之声中文网）据德新社在周一（6月29日）援引欧盟外交官提供的消息报道，欧盟成员国计划自7月1日起，对14个国家的公民取消入境限制。这些国家分别是：阿尔及利亚、澳大利亚、格鲁吉亚、日本、加拿大、摩洛哥、黑山共和国、新西兰、卢旺达、塞尔维亚、韩国、泰国、突尼斯、乌拉圭。

周一早晨，西班牙外交大臣戈萨雷斯（Arancha Gozales）已率先通报说，欧盟将拟就一份被确定为无新冠病毒风险的非欧盟国家名单。

中国位列名单上

周二下午，欧盟宣布对以上14国名单达成了共识。

中国也位列这份每两周更新一次的名单上，为其中的第15国。不过，欧委会的新闻发布写道，向中方开放的前提是确认中方采取了对等的行动。

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发出全球旅行警告还没有多长时间，从6月15日起旅行警告就将逐步取消，至少对于欧洲而言。但是更为遥远的旅游目的地仍遥不可及。 (10.06.2020)

全球旅游业因新冠疫情受到重创，邮轮业更是首当其冲。邮轮业者正为疫情后的复苏做准备。可以肯定的是，以往的荣景将不再。邮轮旅游是否将走向没落一途？ (03.05.2020)

夏季将至，要求开放德国与奥地利边界的旅游业呼声日益高涨。从6月15日起，两国边界将重新开放。欧盟方面也表示，今年夏天的旅游季依然还有救。 (13.05.2020)

值得一提的是，相关决定只是欧盟方面的一项建议，没有约束力，各成员国并无必须实施的义务，原因在于，开放或关闭边界属于国家主权。

不过，欧盟敦促协调各国之间的行动，以免第三国公民经由某成员国入境后，在仍有多国实施限制的申根协议区自由行动，否则便存在着这样的风险：个别欧盟成员国政府恢复在欧盟内实施边检，以阻止相关人员入境。

新感染数量是关键

根据相关决定草案，未来，能否放宽入境限制，两周前的新感染数字是关键所在，此外，也要考虑同期的疫情发展趋势及当事国对疫情的应对。

具体而言，平均每10万人前两周的新感染数量必须"接近或低于16人"--即欧盟目前的平均值；在相同时间里与前14天相比，新感染病例须呈现"稳定或弱化"趋势。决议草案规定，在当事国抗疫过程中，追踪感染者接触史、检测数量及遏制疫情发展的努力均为考虑因素。

  • Whoever throws a coin in this fountain, returns to Rome. Many tourists appear to believe in this legend: Every year, around €1 million end up in the basin. The Trevi Fountain is also very popular with filmmakers. The scene in the film La Dolce Vita, in which actress Anita Ekberg takes a bath in the fountain, is particularly well known.

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    特雷维喷泉，罗马

    谁要是往里面扔一枚硬币，就一定会再来罗马。所以它也被称作“许愿池”，看来很多游客都愿意相信这个神话——这里每年池底能捞出来总价值约100万欧元的硬币。特雷维喷泉也是颇受欢迎的电影拍摄取景地，比如《罗马假日》、《甜蜜的生活》等。

  • Fountains ensure a better quality of life. They create atmosphere and are often a meeting point. The fountains on Trafalgar Square, erected in 1939 in memory of two admirals of the Royal Navy, are one such example. For many Londoners, the large square is the center of their city. Sitting on the edge of its fountains, it's one of the best spots to observe the hustle and bustle of the metropolis.

    后疫情时代旅游：欧洲最美的十大喷泉

    特拉法尔加广场喷泉，伦敦

    喷泉的魔力何在？它能让气氛瞬间浪漫清新起来，所以也是见面闲聊的理想地点。比如伦敦的特拉法尔加广场喷泉就是一例。这座1939年为纪念两位皇家海军上将而建成的喷泉，已经成为很多伦敦人城市生活的中心据点。

  • With its basins, cascades, fountains and figures, the Warsaw Fountain in the Jardins du Trocadéro in Paris is a huge work of art. Especially impressive are the 20 cannons. At regular intervals, they shoot huge masses of water over 50 meters towards the Eiffel Tower into an elongated basin. Perfect for cooling off!

    后疫情时代旅游：欧洲最美的十大喷泉

    华沙喷泉，巴黎

    水池、小瀑布、喷泉和雕像——巴黎的华沙喷泉可谓是一件巨大的艺术作品。尤其富有特色的是20枚大炮，当然了这里发射的不是火药，而是50多米长的水柱，与对面的埃菲尔铁塔交相辉映。

  • Near Saint Petersburg, Tsar Peter the Great had his own version of the French palace Versailles built at the beginning of the 18th century, the Peterhof. The result is a magnificent summer residence with an impressive fountain system that is presented every day at 11 a.m, when 30,000 liters of water shoot through around 150 fountains per second!

    后疫情时代旅游：欧洲最美的十大喷泉

    彼得大帝夏宫喷泉，圣彼得堡

    18世纪初，彼得大帝在圣彼得堡附近建起了沙俄版本的凡尔赛宫——彼得夏宫。直到今天，人们还能从这一宏大建筑中受益：在春夏季节，每天上午11点，这里大大小小150座喷泉齐发动，每秒钟喷洒出3万升水，吸引人们观赏嬉戏。

  • The Font Màgica at the foot of Montjuïc hill was built in 1929 for the World Exhibition in Barcelona. Especially in the evening, the fountain's most impressive features are highlighted by music and light effects. Around 2,000 liters of water rush through the nozzles every second. The experience is, as the name suggests, magical!

    后疫情时代旅游：欧洲最美的十大喷泉

    蒙特惠奇魔法喷泉，巴塞罗那

    位于蒙特惠奇山脚下的魔法喷泉始建于1929年，当时是为了迎接巴塞罗那世博会。这座喷泉的“魔力”在夜晚最能“显神通”：在音乐和灯光特效的助力下，喷泉每秒钟喷洒出大约2千升水， 给人带来奇妙的视听感受。

  • The Water-Jet shoots 140 meters into the air. Initially, Geneva's landmark was not planned as an attraction, but rather served as a safety valve for a hydraulic power network, and was set further downstream. When the city noticed what a spectacle the fountain caused, it was moved to its present location in the lake and the water pressure increased.

    后疫情时代旅游：欧洲最美的十大喷泉

    大喷泉，日内瓦

    140米高的水柱喷射到天空中——大喷泉可谓名副其实。不过这个日内瓦的地标最初的建造本意并非喷泉，而是充当液压动力网络的排水安全阀。后来人们发现这会形成独特的喷泉景观，就把它从罗那河下游移到了日内瓦港中心，这里的水压更高。

  • High above Kassel lies the Wilhelmshöhe Mountain Park, which was declared a UNESCO World Heritage Site in 2013 because of its Baroque garden design. A central element are the water games, which are shown from May to October. For an hour the water flows over cascades and down the mountain. The grand finale is a 50-meter-high geyser that shoots into the sky only by water pressure.

    后疫情时代旅游：欧洲最美的十大喷泉

    威廉高地公园艺术瀑布，卡塞尔

    2013年，德国卡塞尔的威廉高地公园被联合国教科文组织列入世界遗产名录。除了这里的巴罗克风格花园之外，艺术瀑布和喷泉景观也是最吸引游客的亮点。每年从5月到10月，这里都会举行传统的水景表演。

  • It is one of Austria's most popular sights: the giant in Wattens near Innsbruck, a fountain and also a museum for crystal works of art. Created by multimedia artist André Heller, it is inspired by the story of a giant who set out to experience the world with all its treasures. He retired in Wattens and has been watching over his chambers of curiosities ever since.

    后疫情时代旅游：欧洲最美的十大喷泉

    巨人喷泉，瓦滕斯

    这里是奥地利最受欢迎的景点之一：因为瓦滕斯的这个巨人喷泉同时也是施华洛世奇水晶世界的入口。设计师André Heller的灵感来源是一个巨人的故事，他带着自己所有的珍宝，出去探索世界。后来这个巨人老了，就在瓦滕斯隐居下来，守着自己的所有宝藏。

  • How could that be? Does the faucet float in the air? This fountain on Menorca fascinates and amazes, the water seems to bubble out of nowhere. But this is not a miracle, but an illusion: the wearer of the well is hidden in the water! There are several such floating taps, for example in Belgian Ypres and in the Spanish city of Cadiz.

    后疫情时代旅游：欧洲最美的十大喷泉

    水龙头喷泉，梅诺卡岛

    这个喷泉看起来简直不可思议：这水龙头怎么可能凭空立在半空中，水又是从哪里来的呢？其实，这只是视觉上的错觉：它的支柱巧妙地隐藏在水流中。

  • So small and yet so famous — and so versatile at that. Manneken Pis is only 61 centimeters tall and yet a landmark of Brussels. The urinating bronze boy is naked but regularly dressed: Here he wears the costume of the Order of St. Michael the Knight. He has about 1,000 outfits — each one with an open fly.

    后疫情时代旅游：欧洲最美的十大喷泉

    撒尿小童，布鲁塞尔

    这大概是最“小”却也最有名的喷泉了——而且还那么富有变化。布鲁塞尔的地标建筑撒尿小童只有61厘米高，但却举世闻名。这个五岁小男孩的铜像虽然本身是光着屁股的，但是却拥有大约1000套服装——当然了，裤子都是“开裆裤”。

    作者: Elisabeth Yorck von Wartenburg


美俄两国仍遭禁

来自美国、俄罗斯等疫情严重国家的公民仍不得自由入境。在这两个国家，最近14天里，每10万居民中有60至100人感染。根据欧盟卫生署ECDC上周日提供的数据，在巴西和沙特阿拉伯，每10万公民中的平均感染人数甚至超过120人。决议草案强调，为同感染数量的发展情况相协调，必须不断重新评估入境限制措施，其中也包括，欧盟公民是否允许进入各第三国。中国即为一例。尽管感染病例相对小，该国仍继续禁止外国人入境。

为抑制新冠瘟疫大流行，今年３月中旬，除爱尔兰以外的所有欧盟成员国以及瑞士、挪威、列支敦士登和冰岛等非成员国达成一致，暂时禁止欧盟以外国家公民在无必要的情况下入境欧盟。

凝炼/李鱼（德新社，法新社，路透社）

 

 

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