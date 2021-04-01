欧盟对驻华外国记者处境表示忧虑

(德国之声中文网) 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)4月2日谴责了中国对驻华外国记者的恐吓行为。博雷利说，欧盟已经多次向中国当局就外国记者遭受的"不可接受的工作条件以及恐吓"表达了忧虑。他强调，外国记者在促进咨询跨境流通方面发挥巨大作用，有助于"增进欧中互信"。

本周早些时候，英国广播公司驻华记者沙磊(John Sudworth)和同为驻华记者的爱尔兰籍妻子离开北京前往台北。沙磊在一档BBC广播节目里表示，他和家人离开中国，是因为留在那里变得越来越困难。他说自己受到监视，工作受阻挠，并面临法律诉讼的威胁和恫吓。"我们走得很匆忙，去机场一路上直到登机前都有便衣警察跟踪"。

BBC也发表官方声明，指出"沙磊将中国当局不希望全世界知道的真相曝光。BBC对沙磊在北京这段时间的获奖报道引以为傲，他仍是我们报道中国新闻的记者。"

博雷利在4月2日的声明中还指出，这是驻华外国记者不堪恐吓与阻挠被迫离开中国的又一案例。

中国外交部发言人华春莹

口水战再起

与此同时，中国外交部则与驻华外国记者协会(FCCC)打起了"口水战"。FCCC在3月31日的一份声明中指出，沙磊过去两年在华工作期间，一直只能获得1到6个月的短期签证，而不是一般外国记者的一年期签证。 "沙磊和他在BBC的同事受到的刁难，是对驻华外国记者大规模的、以阻挠其工作为目的的骚扰和恫吓的一部分，并使他们的中方新闻助理陷于越来越大的压力。" 声明还指出，在过去一个月中，沙磊以及其他BBC同事遭到了中国政府官员以及中国官方媒体的公开抹黑，并且注意到中国官方正在越发频繁地指责外国新闻媒体进行反共反华报道。

该组织近期发布的一份报告还指出，2020年，十多名为美国媒体工作的外国记者被中国当局驱逐，令中国的新闻自由状况急剧恶化。在3月31日的声明中，FCCC也强调，外国记者被迫离开中国"对于任何致力于理解中国的人而言都是一个损失"。

中国外交部发言人华春莹在4月1日的新闻发布会上回击说："沙磊(John Sudworth)他走了也就走了。问题是反咬一口、倒打一耙，还纠集了BBC和所谓的FCCC(驻华外国记者协会)发声明，摆出了一副受害者的架势，这是我们不能接受的。"

华春莹还指责FCCC发表的声明是"很好的以偏概全、黑白颠倒、倒打一耙的反面教材"。她认为FCCC是"中方从未承认的非法组织"，而且"这个组织成员不到全部驻华外国记者的一半，基本上也就是欧美几个国家部分记者的小圈子"。"这个组织对中方对外国记者在华采访工作提供的大量帮助支持避而不谈，却不时指责中方采访环境恶化；对BBC沙磊的大量虚假报道不做提醒，不做批评，反而为其错误行动背书，这完全是不讲是非，不讲原则。"

华春莹也注意到FCCC声明中强调沙磊离开将造成外界对理解中国努力的损失，她回击说："此话差矣。没有了这个人的恶意造谣和虚假信息，外界了解中国将更加客观、真实、清朗。""中方始终并将继续致力于为外国媒体记者在华报道工作提供便利和帮助，但坚决反对针对中国的强烈意识形态偏见，坚决反对违反新闻职业操守和道德的行为，坚决反对以所谓新闻自由为名编造假新闻和虚假信息攻击抹黑中国。"

就中国外交部的回击，德国之声致信FCCC问询，但该组织的一名发言人表示，对中国外交部的言论不予置评。

文山/洪沙/(法新社等)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。