欧盟对泽连斯基的“胜利计划”反应冷淡

（德国之声中文网）立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nausėda）在布鲁塞尔欧盟峰会开始时表示：“当我看向乌克兰的胜利计划时，我看到的是过去几个月、甚至几年里我们西方未能作出的决定。”乌克兰总统泽连斯基用一个小时时间向欧盟27国领导人介绍其胜利计划，如何加强乌克兰防御力，以抵抗俄罗斯入侵。



泽连斯基重申了他昨天在乌克兰议会中提出的五点主张。其中一个核心要求是立即让乌克兰加入西方军事联盟——北约。然而，无论是布鲁塞尔峰会还是同时召开的北约防长会议，均不会就该项主张做出新的决定。立陶宛总统瑙塞达支持乌克兰加入北约，但其他国家，尤其是北约主导国美国，对此表示反对，认为与核大国俄罗斯发生直接冲突的风险太大。

“将战争带入俄罗斯”

泽连斯基再次呼吁西方盟友解除对乌克兰使用更远程的武器的限制，以使乌克兰可以对俄罗斯境内目标进行打击。俄罗斯入侵乌克兰已有近1000天，泽连斯基表示，俄罗斯必须在自己的领土上感受战争的存在。他对欧盟领导人说道：“俄罗斯人必须在自己的土地上感受战争，并开始憎恨[其领导人]普京。”



据报道，美国、法国和英国已经提供了可对俄罗斯后方军事目标进行打击的巡航导弹和火箭弹。然而，美国总统拜登——最近刚与泽连斯基再次通话，并将于周五抵达柏林——目前仍未批准使用这些武器。美国认为局势进一步升级的风险太大。德国总理肖尔茨也在布鲁塞尔再次表示，不会改变其拒绝[向乌克兰交付巡航导弹]的态度。



肖尔茨在记者会上表示：“您知道，我已经做出了决定，并且这一决定不会改变。”德国拒绝向乌克兰提供“金牛座”巡航导弹，这种导弹可用于打击俄罗斯境内目标。德国在野党基民盟/基社盟（CDU/CSU）以及部分执政党成员则呼吁提供金牛座系统。北约军事官员多次在私下证实，从军事角度来看，对俄罗斯的后勤和物资补给进行打击是必要的，否则乌克兰将无法获胜。





峰会上各国领导人拍摄大“合”照：尽管意见并不相“合” – 比如匈牙利总理欧尔班经常与欧盟“唱反调” 图像来源: Johanna Geron/REUTERS

欧盟承诺增加援助

泽连斯基的胜利计划拒绝对俄罗斯非法占领或吞并的乌克兰领土做出任何让步。欧盟成员国在一份联合声明中重申，和平谈判只能在乌克兰同意的条件下进行，且没有乌克兰的参与无法做出决定。



欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）表示，欧盟虽然已经做了很多，但还不够。米歇尔对泽连斯基说：“欧盟站在你们这一边。无论需要什么，我们知道你们需要更多的帮助。”德国总理肖尔茨也称这次与泽连斯基的会面是向俄罗斯总统普京发出的一个“重要信号”，即“对乌克兰的支持不会减少”。

肖尔茨在谈及远程武器交付时表示：他的决定不会改变。 图像来源: Geert Vanden Wijngaert/AP/picture alliance

“迫使俄罗斯进行外交谈判”

泽连斯基明确表示，其胜利计划的实施并不取决于俄罗斯，而是取决于乌克兰盟友的意愿。他提到胜利计划中还有三项秘密附件，这些秘密附件包含了令乌克兰强大的进一步措施。泽连斯基表示：“我们的一些伙伴必须开始行动起来。”目标是在11月底前举行第二次国际和平会议，俄罗斯也应参加。他表示，乌克兰必须强大起来，以开展“强有力的外交”。泽连斯基说道：“我们必须迫使俄罗斯进行真正的外交谈判。”并承诺，如果其胜利计划得以实施，战争可以在明年结束。



欧盟将在年底前为乌克兰提供350亿欧元贷款，俄罗斯在欧盟被冻结资产的收益将用于贷款本息的偿还。与普京关系密切的匈牙利总理欧尔班试图阻挠这一贷款的批准。此外，美国、加拿大和日本承诺将至少再提供150亿欧元。



欧尔班到目前为止一直在阻止欧盟将对俄资产的制裁延长三年。而美国已将延长制裁作为其参与贷款的条件。乌克兰计划将这笔贷款用于扩大武器生产。



泽连斯基呼吁欧盟保持对俄罗斯的制裁：“不要放松对俄罗斯的制裁，制裁确实有效。”他还强调：“你们的团结也是一种武器。”泽连斯基指责中国和朝鲜支持俄罗斯。



周五，美国总统拜登、法国总统马克龙、英国首相斯塔默和德国总理肖尔茨将在柏林就乌克兰的胜利计划进行讨论。泽连斯基提醒其盟友称：“乌克兰人民正在尽最大努力地战斗。他们不仅是在保卫乌克兰，也是在保卫整个欧洲。”

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