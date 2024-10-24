欧盟对华政策将更凸显鹰派

欧盟候任外交与安全高级代表卡拉斯对中国的定位只剩下"制度性对手"，而之前还有"合作伙伴"和"经济竞争者"这两项。对她而言，对华政策的首要任务是维护欧盟的地缘政治和经济安全。

（德国之声中文网）欧盟候任外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）认为，欧洲加强安全必须成为优先事项。她警告称，俄罗斯和某种程度上的中国，擅长利用欧洲开放的社会，因此欧洲必须做好准备。

周二（10月22日）这位爱沙尼亚前总理在书面准备11月举行的就职听证会的文件里做出以上表述。该文长达21页 ，已发表在欧洲议会官网。文件概述了她对欧洲外交政策的愿景，认为欧盟正处在日益复杂的地缘政治环境中。

卡拉斯写道，"我短期的首要任务必须是应对当前全球面临的最紧迫的事项：俄罗斯对乌克兰的战争以及加强欧盟的安全和防御。"

"俄罗斯、伊朗、朝鲜以及某种程度的中国，正试图将相互依赖的关系变成武器，利用我们社会的开放性对付我们"，"对此，我们必须做好准备"。

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卡拉斯只提中国是“制度性对手”

德国专注中国议题的网络媒体China.Table根据这份公开的文件分析了卡拉斯未来的对华政策。文章称，首先，卡拉斯对华政策的首要任务是维护欧盟的地缘政治和经济安全：中国对俄罗斯的支持是一项"紧迫的挑战"；中国的非市场经济行为导致欧中之间的结构性失衡。

为了应对以上挑战，卡拉斯还计划"迅速完成对威胁程度的分析"，投入全部可行的现有工具，包括横向制裁机制。

China.Table注意到，卡拉斯在这份文件中只将中国称作"制度性对手"，而没有重复欧盟迄今以来对中国的三重定位，即还包括"合作伙伴"以及"经济领域的竞争者"。

此外，卡拉斯希望同欧盟负责贸易的委员一道加强同美国和英国的关系，并将欧盟同印度的关系提升到新的战略高度。

今年6月，卡拉斯由欧盟成员国领导人提名，担任欧盟新一任外交与安全政策高级代表，接替现任的西班牙人博雷利。

(欧洲议会官网、路透社、China.Table)

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