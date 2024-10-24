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欧盟对华政策将更凸显鹰派

2024年10月24日

欧盟候任外交与安全高级代表卡拉斯对中国的定位只剩下"制度性对手"，而之前还有"合作伙伴"和"经济竞争者"这两项。对她而言，对华政策的首要任务是维护欧盟的地缘政治和经济安全。

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爱沙尼亚前总理卡拉斯将接替博雷利出任欧盟外交与安全政策高级代表
爱沙尼亚前总理卡拉斯将接替博雷利出任欧盟外交与安全政策高级代表图像来源: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）欧盟候任外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）认为，欧洲加强安全必须成为优先事项。她警告称，俄罗斯和某种程度上的中国，擅长利用欧洲开放的社会，因此欧洲必须做好准备。

周二（10月22日）这位爱沙尼亚前总理在书面准备11月举行的就职听证会的文件里做出以上表述。该文长达21页，已发表在欧洲议会官网。文件概述了她对欧洲外交政策的愿景，认为欧盟正处在日益复杂的地缘政治环境中。

卡拉斯写道，"我短期的首要任务必须是应对当前全球面临的最紧迫的事项：俄罗斯对乌克兰的战争以及加强欧盟的安全和防御。"

"俄罗斯、伊朗、朝鲜以及某种程度的中国，正试图将相互依赖的关系变成武器，利用我们社会的开放性对付我们"，"对此，我们必须做好准备"。

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卡拉斯只提中国是“制度性对手”

德国专注中国议题的网络媒体China.Table根据这份公开的文件分析了卡拉斯未来的对华政策。文章称，首先，卡拉斯对华政策的首要任务是维护欧盟的地缘政治和经济安全：中国对俄罗斯的支持是一项"紧迫的挑战"；中国的非市场经济行为导致欧中之间的结构性失衡。

为了应对以上挑战，卡拉斯还计划"迅速完成对威胁程度的分析"，投入全部可行的现有工具，包括横向制裁机制。

China.Table注意到，卡拉斯在这份文件中只将中国称作"制度性对手"，而没有重复欧盟迄今以来对中国的三重定位，即还包括"合作伙伴"以及"经济领域的竞争者"。

此外，卡拉斯希望同欧盟负责贸易的委员一道加强同美国和英国的关系，并将欧盟同印度的关系提升到新的战略高度。

今年6月，卡拉斯由欧盟成员国领导人提名，担任欧盟新一任外交与安全政策高级代表，接替现任的西班牙人博雷利。

(欧洲议会官网、路透社、China.Table)

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