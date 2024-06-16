欧盟对华关税：德汽车工业望能通过谈判扭转

德国汽车工业希望欧委会与北京通过对话找到解决方案，从而避免提高对中国电动汽车的关税。不过，其它经济领域如德国工业联合会则对欧盟的措施表示理解。

（德国之声中文网）德国汽车工业希望，欧盟宣布提高对中国电动汽车的关税还能通过谈判扭转。汽车工业联合会（VDA）负责人拉德（Andreas Rade）周六向《经济周刊》表示，希望欧委会和中国通过对话找到解决方案。

拉德强调，这不单事关汽车工业，而是会对欧盟的出口经济带来巨大伤害。此外，提高关税也会导致电动汽车价格上涨。

欧委会周三宣布提高对中国电动汽车的关税。背景是中国制造商被批评受到广泛的补贴，从而对欧洲制造商构成不公平竞争。不过，在包括德国政府在内的要求下，布鲁塞尔给北京设定了一个缓冲期限：首先会与中国有关部门和企业进行谈判，如果谈判无果，则将于7月初实施新关税。

德国汽车工业在中国十分活跃，担心欧盟惩罚性关税带来后果。一方面，中国有关部门可能采取反制措施，另一方面，德国制造商在中国生产的汽车出口到欧洲也将受到提高关税的影响。德国政府因此反对对中国电动汽车增加关税。

在德国其它经济领域，对欧盟宣布的关税措施则明显不那么持批评态度。德国工业联合会表示理解，认为中国违反了世贸组织的竞争规则，欧委会按照一贯原则使用防御工具是对的。

基尔经济研究所所长舒拉利克（Moritz Schularick）则称赞布鲁塞尔的宣布显示欧盟决心确保欧洲市场上的公平竞争条件。鉴于电动汽车价格预期上涨，他表示，重要的是在公平竞争与扶持绿色技术之间找到平衡。此外，"具有决定性的是，欧洲在此事上团结一致、不被分化"。

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（法新社）

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