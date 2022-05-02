欧盟对俄石油禁运计划引争议

（德国之声中文网）经与众成员国艰难谈判，欧盟委员会主席冯·德莱恩向欧洲议会提交了针对俄罗斯的第六个一揽子制裁计划，其中新增一份 “在布恰（ Butscha ）犯有战争罪行 ”以及对马里乌波尔（ Mariupol ）非人道围困负有责任的官员和其他人员名单。根据该制裁计划，新增制裁3家俄罗斯官媒、 俄罗斯储蓄银行和另外两家银行被排除在Swift支付系统之外，使该国金融部门与全球系统进一步脱节。不过，俄国家石油公司Gazprom银行未列入制裁名单，能源付款将继续经由该行账号转汇。

新制裁一揽子计划的核心部分是分阶段抵制俄石油进口。按照欧委会的意愿，最终应完全禁止进口所有俄罗斯石油，无论是海运还是管线。根据该计划，6个月内禁止进口原油、年底前禁止进口炼油产品。

广泛共识

很长时间里，德国一直被认为在抵制进口俄能源问题上扮演了刹车角色。不过，本周初，联邦经济部长哈贝克（ Robert Habeck ）在柏林发出转折信号：尽管有一些困难，德方现在认为石油禁运可行。因此，最近以来，阻力主要来自匈牙利、斯洛伐克和奥地利。这3个国家均完全或主要依赖俄石油进口。欧委会一揽子制裁计划中专为布达佩斯和布拉迪斯拉发设定了特别缓冲期。

欧盟委员会主席冯德莱恩

然而，有了初步谈判结果后，布达佩斯现又表示质疑。匈牙利政府称，提案中缺乏确保匈牙利能源安全的计划。而与普京关系密切的奥尔班（ Viktor Orban ）总理此前曾明确表示过，他不反对政治抵制石油。这是否属实，奥尔班是否只是想借此从布鲁塞尔获得更大让步，事情很快就会明了。

初步反应积极

最初，欧洲议会各党团均基本赞同所提交的抵制方案。社会民主党方面，盖尔（Jens Geier）强调，逐步实施抵制能给经济以调整时间，并减轻社会民生困难，因为，各国政府必须考虑到抵制措施势必带来的副作用，“如价格上涨或对关键经济部门的损害”。

绿党的拉戈丁克希（Sergey Lagodinksy ）称，石油抵制将沉重打击俄罗斯，并表明欧盟是认真的，但抵制措施也将导致欧盟内商品价格上涨，因此，能源禁运必须伴以社会缓冲措施。自由党的贝尔（ Nicola Beer ）也警告说，抵制行为会伤及欧盟自身。但他强调，欧洲可能而且必须付出代价，因为这关系到欧盟抵制普京立场的可信度。

波兰执政的“法律与公正党”的欧盟议员西德洛（Beata Szidlo ）则批评目前的制裁方案来得太晚。她并警告说，一旦做出决定，各方必须不折不扣执行。她这是暗指预料尤其会对匈牙利网开一面的特殊规定。

能源、燃料、商品价格上涨，抵制行为“会伤及欧盟自身”。

其他议员也表示应扩大制裁范围，要求也抵制进口俄罗斯天然气，以及核产品。本轮制裁方案中仍未包括铀产品。芬兰绿党议员尼尼斯特（Ville Niinistö）要求，必须将其纳入下一制裁方案。他表示，核技术制裁也意味着必须终止 "计划中的和未完成的产品"。芬兰最近中止了与俄罗斯共建核电站的项目。匈牙利则仍未放弃其新建使用俄技术的核电站计划。

经济专家质疑

分阶段全面脱离俄罗斯石油真能像欧洲人希望的那样重创普京的战争经济吗？能源经济服务机构 Rystad Energy 估计，尽管自战争开始以来，俄石油产量已减少约16亿桶，预期今年全年产量将下降，但因油价上涨，其收入仍会增加到1800亿美元，比去年多出近一半。

市场分析师梅尔尼克（ Daria Melnik ）指出，在此轮制裁和禁运的第一阶段，俄罗斯仍将因与前几年相比的价格上涨得到好处， 不过，从中期看，其产出和收益会下降，因为，重新定位亚洲买家需要时间和大规模基础设施投资。能源专家们估计，至明年年中，俄原油生产方能恢复。

英国《金融时报》在一篇社论中写道：石油禁运将很难 “不把世界市场上的价格推高到使全球经济崩溃的程度”。目前，全球市场上可自由支配的石油不多，欧佩克集团以及沙特等主要生产国是否有意填补俄罗斯石油的短缺，亦未可知。仅因欧盟宣布即将实施对俄石油抵制，全球市场上的油价周三就增加了3%。

观看视频 03:17 俄乌交战，印度获益？

“关税更有效”

布鲁塞尔智库 Bruegel 的经济专家沃尔夫（Guntram Wolff ） 和塔格利亚皮特拉（Simone Tagliapietra ）亦对欧盟分阶段抵制俄石油的好处表示怀疑。他们指出，预期的价格上涨甚至可能会超量补偿石油出口的逐渐减少，使得莫斯科可利用这一短期效应，惠于本国公民，因为，该国大约一半财政收入来自能源出口。

经济专家们表示，只有立即实施全面能源禁运才能产生足够影响，而分阶段退出则给了俄罗斯调整其石油出口方向的时间。他们指出，实施惩罚性关税会有更佳效果，“因为，它们可以更易根据政情变化做出调整”，例如，将相关税收汇至代管账户，用于乌克兰的重建。

绿色和平组织也在一份声明中表示，分阶段退出过于缓慢，给了俄罗斯太多时间。环保人士们首先要求节约更多能源，而不是寻求新的生产商。德国机械设备制造业联合会（VDMA）罕见支持这一目标。该机构表示，应将危机作为契机，迅速推进可再生能源和能源效率。尽管本行业受到冲击，械制造商们也认为，逐步禁运 “雄心不够。……鉴于俄罗斯侵略性的和不人道的表现，除了加强制裁，别无选择。 ”

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。