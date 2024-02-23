 欧盟对俄最新制裁获得通过 包括中国公司 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.02.2024

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时政风云

欧盟对俄最新制裁获得通过 包括中国公司

在俄罗斯全面入侵乌克兰两周年的前一天（2月23日），欧盟对俄罗斯的新一轮制裁完成了最后一道法律程序。受制裁实体的完整名单将于明天由欧盟公布，其中包括中国公司。

欧盟外交与安全政策最高代表博雷利

欧盟外交与安全政策最高代表博雷利

（德国之声中文网）在俄罗斯全面入侵乌克兰两周年的前一天（2月23日），欧盟对俄罗斯的新一轮（第13轮）制裁完成了最后一道法律程序。

欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）在一份新闻稿中说："我们正在进一步加强针对俄罗斯军事和国防部门的限制措施。"

欧盟27个成员国的高级外交官周三（2月21日）在布鲁塞尔就制裁措施达成一致，但仍需欧盟各国政府的最终批准。这已于周五获得全部完成。

第13轮制裁措施针对俄罗斯国防工业，包括对无人机部件等技术的出口限制。

制裁还把目光投向了"向俄罗斯供应设备"的目标国家，以及那些对非法驱逐乌克兰儿童并对其进行军事再教育负有责任的国家。

制裁措施对中国、印度、哈萨克斯坦、塞尔维亚、斯里兰卡、哈萨克斯坦、泰国和土耳其等国的机构实施限制，因为它们"支持俄罗斯的军事和工业综合体"。

这些措施还包括对106名个人和88个组织实施资产冻结和旅行禁令。

这一系列措施意味着约有2000人和团体因"破坏或威胁乌克兰领土完整、主权和独立"而受到欧盟制裁。这一轮禁令阻止欧盟公民和公司向受制裁实体提供资金，受制裁实体的完整名单将于明天由欧盟公布。

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