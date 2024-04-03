欧盟对两家中资光伏企业展开反补贴调查

（德国之声中文网）这些调查是依据去年七月生效的一项欧盟新法规而进行的，这些法规旨在防止外国政府的补贴行为破坏欧盟内公平竞争。

欧盟反垄断机构宣布：“欧盟委员会将评估上述经济实体是否通过不公平手段在欧盟公共项目招标中获得了益处。”此次接受调查的是两家财团，他们旗下分别拥有罗马尼亚的Enevo集团以及隆基绿能的德国子公司。隆基绿能是世界上最大的太阳能电池板生产商。第二家财团则是由中国国有企业上海电气集团全资拥有和控股的两家子公司组成。

按照欧盟的新法规，一家企业如果在欧盟公共招标金额超过2.5亿欧元以及公司在过去三年中接受过超过四百万欧元的外国政府补贴时，就必须向欧盟进行通报。

欧盟委员会发布的一份声明中称：“欧盟委员会认为有理由对上述两家竞标企业展开调查，因为有充分迹象显示，这两家企业获得了足以扭曲欧盟内部市场的外国补贴。”

上述两家财团申请在罗马尼亚设计、建造和运营一个产量为110兆瓦的光伏园，该项目也获得了欧洲基金的部分财政支持。

欧盟内部市场专员布雷顿表示：“这两项深度调查针对太阳能电池板行业的外国补贴，其目的是确保欧盟内部市场企业间的公平竞争，从而保障欧洲的经济安全和竞争力。”

根据欧盟《外国补贴条例》而对外国企业展开调查并非首次。今年二月，欧盟委员会开始了针对铁路巨头中国中车的反补贴调查。该集团旗下一家子公司宣布退出保加利亚电动火车项目竞标活动后，相关调查于本月宣告结束。

（法新社）

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