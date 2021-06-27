欧盟宣布5款药物入选治疗新冠 

（德国之声中文网）相关药物的审批程序目前正在欧洲药品管理局（EMA）进行。其中4种药物含有所谓的单克隆抗体。它们产生于实验室，旨在感染后使病毒失效。

另一种取名Olumiant的药物可降低免疫系统的活跃度，本用于治疗类风湿，人们希望，其抗炎症作用亦有助于减轻新冠患者的严重病程。

今年1月，德国联邦卫生部以4亿欧元购买了抗体药物。目前，该种药物仍只限于在个别情况下，例如在病程特别严重的情况下使用。此前的研究结果显示，在患病早期阶段使用该药物治疗可减少病毒量。

不过，最近有报告称，对变异毒株，使用单种药物已不再有效。美国有关当局便已收回对单独使用药品bamlanivimab的紧急批准。

希望药物能减轻重症程度

德国寄希望于药物组合。欧委会名单上也包括两种组合药物（Bamlanivimab和Etesevimab，以及Casirivimab和Imdevimab）。此外，Regdanvimab 和 Sotrovimab这两种药物也进入最终候选上市名单。

（德新社）

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