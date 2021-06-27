 欧盟宣布5款药物入选治疗新冠  | 科技环境 | DW | 29.06.2021

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科技环境

欧盟宣布5款药物入选治疗新冠 

欧盟委员会宣布，可能有5种药物不久可用于治疗Covid 19新冠患者。总部设在布鲁塞尔的该机构周二（6月29日）通报说，候选药物已顺利进入研制阶段，最早可于10月获批。  

Italien Herstellung Antikörper-Cocktail gegen Covid-19

位于意大利的制药厂BSP Pharmaceuticals生产的Bamlanivimab也在欧盟入选新冠药物

DW.COM

目前可用来治疗新冠病毒感染者的特效药物少之又少。德国卫生部日前采购了20万剂药物，这种曾经用于治疗美国前总统特朗普的抗体药物价格也十分惊人。

基于一种日本流感药的俄制药物Avifavir（中译名"阿维法韦"）已向15国销售。德国也储存了该药品。Avifavir到底有没有用？

对新冠疫苗的国际研究正在加紧进行。但是包括世卫组织总干事谭德塞在内的一些专家警告人们对此不要过于乐观。谭德塞宁愿主张人们采取务实的行动。

（德国之声中文网）相关药物的审批程序目前正在欧洲药品管理局（EMA）进行。其中4种药物含有所谓的单克隆抗体。它们产生于实验室，旨在感染后使病毒失效。

另一种取名Olumiant的药物可降低免疫系统的活跃度，本用于治疗类风湿，人们希望，其抗炎症作用亦有助于减轻新冠患者的严重病程。 

今年1月，德国联邦卫生部以4亿欧元购买了抗体药物。目前，该种药物仍只限于在个别情况下，例如在病程特别严重的情况下使用。此前的研究结果显示，在患病早期阶段使用该药物治疗可减少病毒量。   

不过，最近有报告称，对变异毒株，使用单种药物已不再有效。美国有关当局便已收回对单独使用药品bamlanivimab的紧急批准。   

Symbolbild I Coronavirus I Intensivstation

希望药物能减轻重症程度

德国寄希望于药物组合。欧委会名单上也包括两种组合药物（Bamlanivimab和Etesevimab，以及Casirivimab和Imdevimab）。此外，Regdanvimab 和 Sotrovimab这两种药物也进入最终候选上市名单。 

  

德新社）  

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