欧盟宣布5款药物入选治疗新冠 

欧盟委员会宣布，可能有5种药物不久可用于治疗Covid 19新冠患者。总部设在布鲁塞尔的该机构周二（6月29日）通报说，候选药物已顺利进入研制阶段，最早可于10月获批。
（德国之声中文网）相关药物的审批程序目前正在欧洲药品管理局（EMA）进行。其中4种药物含有所谓的单克隆抗体。它们产生于实验室，旨在感染后使病毒失效。
另一种取名Olumiant的药物可降低免疫系统的活跃度，本用于治疗类风湿，人们希望，其抗炎症作用亦有助于减轻新冠患者的严重病程。
今年1月，德国联邦卫生部以4亿欧元购买了抗体药物。目前，该种药物仍只限于在个别情况下，例如在病程特别严重的情况下使用。此前的研究结果显示，在患病早期阶段使用该药物治疗可减少病毒量。
不过，最近有报告称，对变异毒株，使用单种药物已不再有效。美国有关当局便已收回对单独使用药品bamlanivimab的紧急批准。
德国寄希望于药物组合。欧委会名单上也包括两种组合药物（Bamlanivimab和Etesevimab，以及Casirivimab和Imdevimab）。此外，Regdanvimab 和 Sotrovimab这两种药物也进入最终候选上市名单。
（德新社）
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