欧盟宣布调查边境暴力驱赶难民

（德国之声中文网）疑似欧盟国家的警察在外部边界处暴力驱赶难民，相关的视频曝光后，欧盟内政委员约翰逊（Ylva Johansson ）对克罗地亚和希腊下令"彻查"。她说，对媒体报导的非法暴力驱赶难民的做法"深感忧虑"。

此前德国《明镜在线》等媒体报导了属于克罗地亚的干预警队以及希腊的精锐部队参与了边界驱赶行动。报导还点名罗马尼亚安全力量也有所涉及。

在克罗地亚电视节目中播出的画面显示，疑似克罗地亚警员的蒙面人挥动木棒将难民赶回波黑一侧。另一些画面显示，乘有难民的小面包车受到攻击后，被非法运送到边界另一边。

多个欧洲国家的调查记者于今年5月至9月间，在克罗地亚和波黑边界5个不同的地方，拍下这些镜头，涉及11桩"非正常入境后被强制驱逐"的案子。根据记者们的调查，超过140名难民在未经任何核实身份程序的情况下被送到边界另一方。

克罗地亚、希腊不同表态

欧盟内政委员约翰逊宣布，周五（10月8日）将分别同希腊移民部长米塔拉齐（Notis Mitarachi ）以及克罗地亚内政部长波契诺维奇（Davor Bozinovic ）讨论该事件。

克罗地亚总理普伦科维奇（Andrej Plenkovic ）已发表声明称他的国家"尊重边界以及国际准则"。但他补充说，"同世界上每一个国家一样，我们也承担着捍卫边界、阻止非法难民入境的职责"。该国内政部已派出一个专家小组前往出事地方进行调查。

希腊移民部长米塔拉齐则表示不会为该国做出的巨大努力"进行悔过"。他说，"希腊边界同时也是欧盟边界，我们是在国际法和欧盟法的框架下展开行动，目的是维护边界"。过去类似的指责，希腊也都严词驳回。

难民希望经过巴尔干线路抵达西欧

为逃避家乡的战争与贫困，很多来自中东、亚洲和非洲的难民选择"巴尔干线路"试图进入欧盟、最终抵达西欧国家，而克罗地亚和希腊是这条沿线上的两个欧盟国家。他们从波斯尼亚进入克罗地亚，经海路抵达希腊，或者从土耳其从陆地进入希腊。

根据人权组织的消息，仅去年一年，克罗地亚和波黑边界有超过16000名难民遭受驱逐，而在白俄罗斯同波兰互遣难民事件受到关注后，克波边界以及土耳其希腊边界以及海路上发生的强制驱赶难民事件才进入人们的视野。

(综合报道)

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