 欧盟实现疫苗接种里程碑 世卫却发出严厉警告 | 科技环境 | DW | 31.08.2021

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科技环境

欧盟实现疫苗接种里程碑 世卫却发出严厉警告

在欧盟，约70%的成年人已经接种了新冠疫苗。不过这并不意味着欧盟国家可以高枕无忧。世卫组织的欧洲负责人最新提出严厉警告。

欧盟70%的成年人已经完全接种了疫苗

欧盟70%的成年人已经完全接种了疫苗

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）8月31日表示，欧盟70%的成年人现在已经完全接种了疫苗。她将其称作"巨大成就"和一个"里程碑"。

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英国部分新冠患者尽管接种过疫苗仍死于Delta变异毒株。现有新冠疫苗的保护作用不足吗？数据显示：完整接种疫苗仍能对Delta变异毒株起作用。 

接种新冠疫苗会导致不孕不育？疫苗会改变人体基因？网上有许多关于新冠疫苗的传闻。孰真孰假？德国之声针对四个常见问题进行了事实核查。

传言不新，但言之凿凿：接种新冠 COVID-19 疫苗会使您不孕不育——无论男女。这种担忧有道理吗？感染新冠本身又有多危险？ 

英国一项研究结果显示，接种完疫苗后6个月后，对新冠病毒感染的保护作用即会减弱。因此研究报告的作者认为，有必要施打加强针。

与此同时，欧盟卫生事务专员基里亚基德斯（Stella Kyriakides）指出，70%这个数字只是一个平均值，像罗马尼亚、保加利亚这样的欧盟国家的疫苗接种率还远低于50%，表示欧盟迫切需要缩小成员国之间在疫苗接种率方面的差距。

赶超美国

在疫苗接种速度方面，欧盟成功赶超了美国。起初，美国比欧盟更快地为民众提供了疫苗，这主要是因为当时欧盟的疫苗量非常少。如今，美国在接种覆盖率方面低于欧盟。

从全世界来看，各地疫苗接种覆盖率参差不齐。在非洲，只有2%的人接种了新冠疫苗。德国总理默克尔表示，这是一种"不公正"，她表示"我们必须尽快克服这个问题"。

欧委会在1月份公布了在今年夏季结束前为70%欧盟成年人接种新冠疫苗的目标。当时专家们认为，大约三分之二人口接种可以有效抵御新冠病毒大流行。

不过，伴随着传染性更强的Delta病毒的出现，这个希望已经破灭。尽管如此，疫苗的接种大大减少了重症患者和病亡者人数，减轻了对卫生系统和社会的压力。欧洲许多地方目前已经取消了对公共生活的诸多限制。

世卫组织担忧：12月前欧洲还将有23.6万人死于新冠

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世卫担忧欧洲更多人将死于新冠

尽管越来越多的欧洲人接种了疫苗，但目前接种速度已经放缓，同时相对贫穷的欧洲国家疫苗接种率较低。世界卫生组织周一（8月30日）对欧洲新冠病毒传播率的上升表示担忧。

世卫组织欧洲区域主任克鲁格（Hans Kluge）周一在一场新闻发布会上表示，他担心在12月前，欧洲的新冠病亡人数会达到23.6万。

"上周，该地区的死亡人数增加了11%。一个可靠的预测是截至12月1日，欧洲将有23.6万人死亡"，克鲁格说。他表示，有三个令人担忧的因素：高传播率、疫苗接种放缓和放松防疫管制。

新冠疫情爆发至今，欧洲共有大约130万人因为新冠病毒死亡。

（德新社，路透社，法新社）

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