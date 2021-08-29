欧盟实现疫苗接种里程碑 世卫却发出严厉警告

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）8月31日表示，欧盟70%的成年人现在已经完全接种了疫苗。她将其称作"巨大成就"和一个"里程碑"。

与此同时，欧盟卫生事务专员基里亚基德斯（Stella Kyriakides）指出，70%这个数字只是一个平均值，像罗马尼亚、保加利亚这样的欧盟国家的疫苗接种率还远低于50%，表示欧盟迫切需要缩小成员国之间在疫苗接种率方面的差距。

赶超美国

在疫苗接种速度方面，欧盟成功赶超了美国。起初，美国比欧盟更快地为民众提供了疫苗，这主要是因为当时欧盟的疫苗量非常少。如今，美国在接种覆盖率方面低于欧盟。

从全世界来看，各地疫苗接种覆盖率参差不齐。在非洲，只有2%的人接种了新冠疫苗。德国总理默克尔表示，这是一种"不公正"，她表示"我们必须尽快克服这个问题"。

欧委会在1月份公布了在今年夏季结束前为70%欧盟成年人接种新冠疫苗的目标。当时专家们认为，大约三分之二人口接种可以有效抵御新冠病毒大流行。

不过，伴随着传染性更强的Delta病毒的出现，这个希望已经破灭。尽管如此，疫苗的接种大大减少了重症患者和病亡者人数，减轻了对卫生系统和社会的压力。欧洲许多地方目前已经取消了对公共生活的诸多限制。

世卫担忧欧洲更多人将死于新冠

尽管越来越多的欧洲人接种了疫苗，但目前接种速度已经放缓，同时相对贫穷的欧洲国家疫苗接种率较低。世界卫生组织周一（8月30日）对欧洲新冠病毒传播率的上升表示担忧。

世卫组织欧洲区域主任克鲁格（Hans Kluge）周一在一场新闻发布会上表示，他担心在12月前，欧洲的新冠病亡人数会达到23.6万。

"上周，该地区的死亡人数增加了11%。一个可靠的预测是截至12月1日，欧洲将有23.6万人死亡"，克鲁格说。他表示，有三个令人担忧的因素：高传播率、疫苗接种放缓和放松防疫管制。

新冠疫情爆发至今，欧洲共有大约130万人因为新冠病毒死亡。

（德新社，路透社，法新社）

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